Αυτά τα ζώδια κάνουν block στα social και δεν κοιτάνε πίσω

Όταν τα ζώδια επιλέγουν την ησυχία τους αντί για το δράμα, το block είναι μονόδρομος

Στον ψηφιακό κόσμο των social media, ένα «block» μπορεί να είναι το τελευταίο κεφάλαιο μιας σχέσης, είτε φιλικής είτε ερωτικής και φυσικα υπάρχουν κι αυτά τα ζώδια που δεν το σκέφτονται πολύ: όταν νιώσουν ότι κάτι δεν πάει καλά, κόβουν και… δεν κοιτάνε πίσω.

Ποια είναι αυτά; Δες παρακάτω.

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα ζώδια που δυσκολεύονται να ξεπεράσουν έναν χωρισμό

Τα ζώδια που κάνουν block πιο εύκολα

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί είναι συναισθηματικά βαθιοί, εντάσεις και πάθος τους διακρίνουν. Αν νιώσουν προδοσία, έλλειψη σεβασμού ή τοξικότητα, δεν διστάζουν να μπλοκάρουν, όχι μόνο στα μηνύματα, αλλά και σε όλα τα social accounts, ως μία μορφή προστασίας.

Αιγόκερως

Οι Αιγόκεροι, έχοντας έναν πρακτικό και προσγειωμένο τρόπο σκέψης, αντιλαμβάνονται γρήγορα αν κάποια σχέση «απλώνεται» αρνητικά στην ζωή τους. Αν διαπιστώσουν ότι κάποιος προσφέρει μόνο drama ή αρνητική ενέργεια, συχνά αποφασίζουν: block και τέλος.

Ζυγός

Οι Ζυγοί, αν και γενικά κοινωνικοί και διπλωματικοί, έχουν όρια. Όταν νιώσουν ότι κάποιος δεν τους σέβεται ή ότι η σχέση έχει γίνει «one-sided», μπορεί να μπλοκάρουν – συνήθως μετά από σκέψη αλλά με απόφαση. Ένα χαρακτηριστικό που τους ξεχωρίζει είναι ότι δεν γυρίζουν πίσω εύκολα όταν έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να προστατέψουν το ψυχικό τους χώρο.

Γιατί το κάνουν

Αίσθηση αυτοπροστασίας: Όταν κάποιος νιώθει ότι εκτίθεται ή πληγώνεται, το block λειτουργεί σαν ασπίδα – απομακρύνει πράγματα που δεν θέλουν να βλέπουν ή να νιώθουν.

Όταν κάποιος νιώθει ότι εκτίθεται ή πληγώνεται, το block λειτουργεί σαν ασπίδα – απομακρύνει πράγματα που δεν θέλουν να βλέπουν ή να νιώθουν. Σεβασμός στον εαυτό: Για κάποια ζώδια, το να διατηρήσουν αξιοπρέπεια και όρια είναι πιο σημαντικό από το να «σώσουν» μια σχέση.

Για κάποια ζώδια, το να διατηρήσουν αξιοπρέπεια και όρια είναι πιο σημαντικό από το να «σώσουν» μια σχέση. Δραστικότητα: Ένα block είναι ξεκάθαρη ενέργεια. Δεν αφήνει πολύ χώρο σε διπλά μηνύματα, δικαιολογίες ή μάταιες προσδοκίες.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Επαγγελματική εκτόξευση: Τα 4 ζώδια που θα λάμψουν στη δουλειά τον Οκτώβριο