Αυτά είναι τα ζώδια που δυσκολεύονται να ξεπεράσουν έναν χωρισμό

Μπορεί να δείχνουν δυνατά, αλλά όταν πληγώνονται, το κουβαλούν για καιρό

Ο χωρισμός είναι δύσκολος για όλους αλλά για κάποια ζώδια, είναι πραγματικά μία εσωτερική μάχη. Δεν ξεπερνούν εύκολα ανθρώπους, καταστάσεις, ή συναισθηματικές επενδύσεις. Μένουν προσκολλημένα στις αναμνήσεις, στις προσδοκίες και στα «αν». Δεν είναι αδύναμα, απλώς νιώθουν πολύ βαθιά.

Ακολουθούν τα 4 ζώδια που χρειάζονται περισσότερο χρόνο (και πολλές αγκαλιές) για να επουλώσουν τις πληγές τους μετά από έναν χωρισμό:

Καρκίνος

Ο Καρκίνος δεν μπαίνει σε σχέσεις επιπόλαια, δίνει όλο του το είναι. Ο χωρισμός για εκείνον δεν είναι απλώς ένα τέλος, είναι ένα μικρό πένθος. Κρατάει φωτογραφίες, μηνύματα, και συναισθηματικές αποσκευές. Δεν τον ξεπερνάς απλώς φεύγοντας, τον κουβαλάς μαζί σου.

Σκορπιός

Παρά την «σκληρή» τους φήμη, οι Σκορπιοί πληγώνονται βαθιά όταν δίνουν την καρδιά τους και προδοθούν ή χάσουν τον σύντροφό τους. Δεν συγχωρούν εύκολα, ούτε τον άλλον, ούτε τον εαυτό τους. Η εμπιστοσύνη για αυτούς είναι ιερή, και όταν ραγίσει, χρειάζεται καιρό για να χτιστεί ξανά… αν χτιστεί.

Ιχθύς

Οι Ιχθύες αγαπούν με τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό. Ονειρεύονται, επενδύουν, φαντάζονται το «για πάντα» από το πρώτο ραντεβού. Όταν αυτό το όνειρο διαλυθεί, μένουν μετέωροι, προσπαθώντας να καταλάβουν τι πήγε στραβά. Κλείνονται στον εαυτό τους και χρειάζονται χρόνο (και ποίηση) για να επουλωθούν.

Ταύρος

Ο Ταύρος αγαπά σταθερά και αφοσιωμένα. Μόλις δεθεί με κάποιον, θέλει να μείνει. Ο χωρισμός δεν είναι απλώς συναισθηματικός πόνος, είναι και η απώλεια της ρουτίνας, της ασφάλειας και της «βάσης» του. Δυσκολεύεται να αποδεχτεί την αλλαγή και συχνά μένει συναισθηματικά κολλημένος για καιρό.

