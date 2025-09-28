Ζώδια 28.09.2025

Αυτά είναι τα ζώδια που δυσκολεύονται να ξεπεράσουν έναν χωρισμό

ζώδια χωρισμός
Μπορεί να δείχνουν δυνατά, αλλά όταν πληγώνονται, το κουβαλούν για καιρό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο χωρισμός είναι δύσκολος για όλους αλλά για κάποια ζώδια, είναι πραγματικά μία εσωτερική μάχη. Δεν ξεπερνούν εύκολα ανθρώπους, καταστάσεις, ή συναισθηματικές επενδύσεις. Μένουν προσκολλημένα στις αναμνήσεις, στις προσδοκίες και στα «αν». Δεν είναι αδύναμα, απλώς νιώθουν πολύ βαθιά.

Ακολουθούν τα 4 ζώδια που χρειάζονται περισσότερο χρόνο (και πολλές αγκαλιές) για να επουλώσουν τις πληγές τους μετά από έναν χωρισμό:

ζώδια χωρισμός
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα 3 ζώδια που όλοι παρεξηγούν αλλά είναι οι πιο πιστοί φίλοι

Καρκίνος

Ο Καρκίνος δεν μπαίνει σε σχέσεις επιπόλαια, δίνει όλο του το είναι. Ο χωρισμός για εκείνον δεν είναι απλώς ένα τέλος, είναι ένα μικρό πένθος. Κρατάει φωτογραφίες, μηνύματα, και συναισθηματικές αποσκευές. Δεν τον ξεπερνάς απλώς φεύγοντας, τον κουβαλάς μαζί σου.

ζώδια χωρισμός
Pinterest.com

Σκορπιός

Παρά την «σκληρή» τους φήμη, οι Σκορπιοί πληγώνονται βαθιά όταν δίνουν την καρδιά τους και προδοθούν ή χάσουν τον σύντροφό τους. Δεν συγχωρούν εύκολα, ούτε τον άλλον, ούτε τον εαυτό τους. Η εμπιστοσύνη για αυτούς είναι ιερή, και όταν ραγίσει, χρειάζεται καιρό για να χτιστεί ξανά… αν χτιστεί.

ζώδια χωρισμός
Pinterest.com

Ιχθύς

Οι Ιχθύες αγαπούν με τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό. Ονειρεύονται, επενδύουν, φαντάζονται το «για πάντα» από το πρώτο ραντεβού. Όταν αυτό το όνειρο διαλυθεί, μένουν μετέωροι, προσπαθώντας να καταλάβουν τι πήγε στραβά. Κλείνονται στον εαυτό τους και χρειάζονται χρόνο (και ποίηση) για να επουλωθούν.

ζώδια χωρισμός
Pinterest.com

Ταύρος

Ο Ταύρος αγαπά σταθερά και αφοσιωμένα. Μόλις δεθεί με κάποιον, θέλει να μείνει. Ο χωρισμός δεν είναι απλώς συναισθηματικός πόνος, είναι και η απώλεια της ρουτίνας, της ασφάλειας και της «βάσης» του. Δυσκολεύεται να αποδεχτεί την αλλαγή και συχνά μένει συναισθηματικά κολλημένος για καιρό.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com 

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα 5 ζώδια που τραβούν τον έρωτα σαν μαγνήτης

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ζώδια σχέσεις ΧΩΡΙΣΜΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Το ολοκληρωμένο γεύμα που γίνεται μόνο του – Η τέλεια λύση για όταν βαριέσαι να μαγειρέψεις 

28.09.2025
Επόμενο

Από τις πασαρέλες του Λονδίνου στο street style σου – Τα 5 trends του 2026 που αλλάζουν το καλοκαίρι

28.09.2025

Δες επίσης

Μπορεί το binge-watching να επηρεάσει τον εγκέφαλο; Τι δείχνουν οι έρευνες
Life

Μπορεί το binge-watching να επηρεάσει τον εγκέφαλο; Τι δείχνουν οι έρευνες

28.09.2025
Δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς; Τι να προσθέσεις στο πιάτο σου για όνειρα γλυκά
Life

Δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς; Τι να προσθέσεις στο πιάτο σου για όνειρα γλυκά

28.09.2025
Ghosting 101: Οδηγός πρόληψης και αντιμετώπισης
Life

Ghosting 101: Οδηγός πρόληψης και αντιμετώπισης

28.09.2025
Από τις πασαρέλες του Λονδίνου στο street style σου – Τα 5 trends του 2026 που αλλάζουν το καλοκαίρι
Fashion

Από τις πασαρέλες του Λονδίνου στο street style σου – Τα 5 trends του 2026 που αλλάζουν το καλοκαίρι

28.09.2025