Έχει άλατα το πλυντήριό σου; Με αυτό το hack θα ξεγνοιάσεις

Με λίγα απλά υλικά που ήδη έχεις στο σπίτι, μπορείς να καθαρίσεις το πλυντήριο από τα άλατα και να βελτιώσεις άμεσα την απόδοσή του

Με μια ματιά Ο καθαρισμός του πλυντηρίου ρούχων παρατείνει τη ζωή του και βελτιώνει την απόδοσή του.

Χρησιμοποιήστε λευκό ξίδι σε υψηλή θερμοκρασία για να διαλύσετε άλατα και οσμές.

Η μαγειρική σόδα μετά το ξίδι βοηθά στον βαθύ καθαρισμό και την απομάκρυνση υπολειμμάτων.

Καθαρίζετε τακτικά τα λάστιχα, το συρτάρι απορρυπαντικού και το φίλτρο του πλυντηρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καθάρισμα του πλυντηρίου ρούχων δεν σημαίνει μόνο καλύτερη υγιεινή, αλλά και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τη συσκευή σου. Με τον καιρό, στο εσωτερικό του πλυντηρίου συσσωρεύονται άλατα, υπολείμματα απορρυπαντικών και βρωμιά που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι, όμως μπορούν να επηρεάσουν την απόδοσή του.

Αν έχεις παρατηρήσει ότι τα ρούχα δεν βγαίνουν τόσο φρέσκα όσο παλιά ή ότι εμφανίζονται δυσάρεστες οσμές, τότε ήρθε η στιγμή για έναν βαθύ καθαρισμό. Τα καλά νέα είναι ότι μπορείς να το κάνεις εύκολα στο σπίτι, χρησιμοποιώντας μόνο δύο υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στην κουζίνα σου: λευκό ξίδι και μαγειρική σόδα.

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Βάλε δύο φλιτζάνια λευκό ξίδι απευθείας στον κάδο του πλυντηρίου και άδειασε τη συσκευή. Βάλε πρόγραμμα σε υψηλή θερμοκρασία (ιδανικά 60°C ή και 90°C). Το ξίδι βοηθά να διαλυθούν τα άλατα και να απομακρυνθούν οι δυσάρεστες οσμές. Μετά τον κύκλο με το ξίδι, μπορείς να ρίξεις μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα και να τρέξεις ένα σύντομο πρόγραμμα. Η σόδα βοηθά στον βαθύ καθαρισμό και στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων.

Μην ξεχνάς τα λάστιχα της πόρτας και το συρτάρι του απορρυπαντικού. Εκεί συγκεντρώνονται άλατα και μούχλα. Καθάρισέ τα με ένα πανί βουτηγμένο σε ξίδι ή ζεστό νερό με σαπούνι. Έλεγξε και καθάρισε το φίλτρο στο κάτω μέρος του πλυντηρίου. Είναι σημείο που μαζεύει βρωμιές και μπορεί να επηρεάσει την αποστράγγιση.

Για να μειώσεις τη συσσώρευση αλάτων στο μέλλον, μπορείς να χρησιμοποιείς περιοδικά μαλακτικό νερού ή να κάνεις έναν γρήγορο καθαρισμό με ξίδι μία φορά τον μήνα. Με αυτά τα απλά βήματα, το πλυντήριο σου μπορεί να παραμείνει καθαρό, αποδοτικό και χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές, σαν να το έχεις μόλις αγοράσει.

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