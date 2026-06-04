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Life 04.06.2026

Το «hack» που σε σώζει σε δευτερόλεπτα – Πώς να αφαιρέσεις κερί χωρίς να αφήσεις σημάδι

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Αν νομίζεις ότι το κερί καταστρέφει τα υφάσματα, υπάρχει ένας τρόπος να το αφαιρέσεις εύκολα και χωρίς να το απλώσεις περισσότερο
Πόπη Βασιλείου

Το καθάρισμα του κεριού που έχει χυθεί σε ρούχο, καναπέ, χαλί ή ξύλινη επιφάνεια φαίνεται ακατόρθωτο. Είναι από εκείνες τις στιγμές που μοιάζουν καταστροφικές και ακατάστατες, ειδικά όταν το παρατηρείς αμέσως και βλέπεις τον λεκέ να απλώνεται και να «δένει» πάνω στο ύφασμα. Ωστόσο, όσο δύσκολο κι αν φαίνεται στην αρχή, το κερί δεν είναι από τους πιο μόνιμους λεκέδες, αρκεί να το χειριστείς σωστά και με τη σωστή σειρά βημάτων. Το πιο συχνό λάθος είναι η βιασύνη – το τρίψιμο ή η προσπάθεια να καθαριστεί όσο είναι ακόμα μαλακό, κάτι που συνήθως χειροτερεύει την κατάσταση.

Ένα αρωματικό κερί σε γυάλινο βαζάκι με καπάκι και ένα ροζ βάζο με αποξηραμένα φυτά σε ξύλινη επιφάνεια.
Πηγή: Unsplash

Τα βήματα αναλυτικά

1. Άφησε το κερί να σταθεροποιηθεί πλήρως

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να μην αγγίξεις το κερί όσο είναι ζεστό ή ημι-λιωμένο. Αν προσπαθήσεις να το αφαιρέσεις εκείνη τη στιγμή, απλώς θα το απλώσεις βαθύτερα στις ίνες του υφάσματος. Περίμενε να κρυώσει εντελώς και να γίνει σκληρό. Αν θέλεις να επιταχύνεις τη διαδικασία, μπορείς να βάλεις παγάκια μέσα σε σακουλάκι και να τα ακουμπήσεις πάνω στο σημείο για λίγα λεπτά, ώστε να σταθεροποιηθεί πιο γρήγορα χωρίς υγρασία.

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2. Αφαίρεση του στερεοποιημένου κεριού

Μόλις το κερί σκληρύνει, χρησιμοποίησε ένα αμβλύ αντικείμενο όπως μια πλαστική κάρτα, ένα κουτάλι ή ακόμα και ένα ξύλινο εργαλείο για να το «σηκώσεις» απαλά από την επιφάνεια. Δεν χρειάζεται δύναμη, αλλά σταθερές και ελεγχόμενες κινήσεις. Ο στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να αφαιρέσεις όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό χωρίς να τραυματίσεις το ύφασμα ή να το απλώσεις βαθύτερα.

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Πηγή: Unsplash

3. Η μέθοδος με θερμότητα που κάνει τη διαφορά

Αφού απομακρύνεις το μεγαλύτερο μέρος, θα δεις ότι παραμένει ένα λιπαρό υπόλειμμα μέσα στις ίνες. Εκεί μπαίνει το πιο αποτελεσματικό μέρος του hack. Τοποθέτησε πάνω στον λεκέ ένα κομμάτι απορροφητικό χαρτί, χαρτοπετσέτα ή καφέ χαρτοσακούλα. Στη συνέχεια, πέρασε από πάνω με σίδερο σε χαμηλή έως μέτρια θερμοκρασία, χωρίς ατμό. Η θερμότητα θα λιώσει το υπόλοιπο κερί και το χαρτί θα το απορροφήσει σταδιακά. Είναι σημαντικό να αλλάζεις το χαρτί κάθε λίγα δευτερόλεπτα, ώστε να μην ξαναμεταφερθεί το κερί πίσω στο ύφασμα. Επαναλαμβάνεις τη διαδικασία μέχρι να δεις ότι δεν απομένει άλλο λιπαρό ίχνος.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

4. Ειδική αντιμετώπιση για έπιπλα και καναπέδες

Στα υφασμάτινα έπιπλα, η διαδικασία είναι ίδια, αλλά χρειάζεται ακόμη περισσότερη προσοχή, ειδικά με τη θερμότητα. Σε πιο ευαίσθητα υφάσματα μπορείς να χρησιμοποιήσεις πιστολάκι μαλλιών αντί για σίδερο, ώστε να ελέγχεις καλύτερα τη θερμοκρασία. Αν πρόκειται για ξύλινη ή βαμμένη επιφάνεια, πρώτα αφαιρείς το κερί με κρύο τρόπο και μετά καθαρίζεις απαλά με ένα πανί και λίγο ήπιο καθαριστικό για να φύγουν τα υπολείμματα.

Διάφορα ρούχα μέσα σε κάδο πλυντηρίου για πλύσιμο
pexels.com

5. Το τελικό στάδιο καθαρισμού

Αφού ολοκληρώσεις τη διαδικασία, πλύνε το ρούχο ή καθάρισε την επιφάνεια με ένα ήπιο καθαριστικό για να απομακρύνεις κάθε ίχνος λιπαρότητας. Σε ρούχα που το επιτρέπουν, ένα κανονικό πλυντήριο συνήθως ολοκληρώνει τη δουλειά και αφήνει το ύφασμα σαν καινούριο. Στα έπιπλα, ένα ελαφρύ πέρασμα με καθαρό πανί και χλιαρό νερό είναι αρκετό.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Με αυτή τη μέθοδο, το κερί παύει να είναι ένας «δύσκολος» λεκές και γίνεται απλώς ένα μικρό ατύχημα που διορθώνεται εύκολα, αρκεί να κινηθείς ήρεμα και με τη σωστή σειρά κινήσεων.

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