Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 02.06.2026

Δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς; Το αρωματικό φυτό που κερδίζει θέση δίπλα στο κρεβάτι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το διακριτικό του άρωμα έχει συνδεθεί με στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας, ενώ πολλοί το επιλέγουν για να δημιουργήσουν μία πιο ήρεμη ατμόσφαιρα πριν από τον ύπνο
Πόπη Βασιλείου

Αν έχεις βρεθεί ποτέ να στριφογυρίζεις στο κρεβάτι περιμένοντας να σε πάρει ο ύπνος, δεν είσαι ο μόνος. Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας, το άγχος, η υπερβολική έκθεση σε οθόνες και οι ατελείωτες υποχρεώσεις έχουν κάνει τον ποιοτικό ύπνο ζητούμενο για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότεροι αναζητούν φυσικούς τρόπους που μπορούν να συμβάλουν στη χαλάρωση πριν από τον ύπνο. Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς επιλογές βρίσκεται η λεβάντα, ένα φυτό που εδώ και αιώνες συνδέεται με την ηρεμία, την ευεξία και τη βραδινή χαλάρωση.

Μια γλάστρα με φυτά λεβάντας, ιδανική για να ομορφύνει το μπαλκόνι σου κάθε εποχή.
Πηγή: Unsplash

Η λεβάντα ξεχωρίζει για το χαρακτηριστικό της άρωμα, το οποίο πολλοί θεωρούν χαλαρωτικό και ευχάριστο. Δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιείται ευρέως σε αιθέρια έλαια, αρωματικά χώρου, κεριά, καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης που έχουν σχεδιαστεί για στιγμές ξεκούρασης. Για αρκετούς ανθρώπους, η παρουσία της στο υπνοδωμάτιο λειτουργεί σαν μια μικρή υπενθύμιση ότι ήρθε η ώρα να αφήσουν πίσω τους την ένταση της ημέρας.

5 summer design trends που θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου

Πέρα από το άρωμά της, η λεβάντα είναι ένα από τα πιο εύκολα φυτά στη φροντίδα. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε γλάστρα στο μπαλκόνι ή στον κήπο, ενώ τα αποξηραμένα άνθη της χρησιμοποιούνται συχνά σε σακουλάκια που τοποθετούνται κοντά στο κρεβάτι ή μέσα στις ντουλάπες. Το διακριτικό άρωμα που απελευθερώνεται δημιουργεί μια αίσθηση καθαριότητας και ηρεμίας που πολλοί βρίσκουν ιδιαίτερα ευχάριστη τις βραδινές ώρες.

pexels.com
pexels.com

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κανένα φυτό δεν μπορεί από μόνο του να λύσει τα προβλήματα ύπνου. Ωστόσο, η δημιουργία ενός χαλαρωτικού περιβάλλοντος πριν από την κατάκλιση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση της βραδινής ρουτίνας. Η μείωση του φωτισμού, η απομάκρυνση των ηλεκτρονικών συσκευών και η χρήση αρωμάτων που συνδέονται με τη χαλάρωση αποτελούν συνήθειες που πολλοί ενσωματώνουν στην καθημερινότητά τους.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Η λεβάντα εξακολουθεί να θεωρείται το πιο δημοφιλές φυτό όταν η συζήτηση στρέφεται γύρω από τον ύπνο και την ηρεμία. Ίσως γιατί, μέσα στην απλότητά της, θυμίζει ότι μερικές φορές οι πιο μικρές αλλαγές στο περιβάλλον μας μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά στον τρόπο που κλείνει η ημέρα μας.

Μια κρεβατοκάμαρα με λευκά σεντόνια και ένα διακοσμητικό φωτιστικό, που δείχνει πώς το δωμάτιο φαίνεται τακτοποιημένο.
Πηγή: Unsplash

Αν αναζητάς έναν φυσικό τρόπο για να δημιουργήσεις μια πιο ήρεμη ατμόσφαιρα στο σπίτι, η λεβάντα μπορεί να είναι μια όμορφη προσθήκη στον χώρο σου. Άλλωστε, ένας καλός ύπνος δεν ξεκινά τη στιγμή που ξαπλώνεις, αλλά από τις συνήθειες που χτίζεις λίγο πριν κλείσεις τα μάτια σου.

Μήπως ποτίζεις τα φυτά σου τη λάθος στιγμή και δεν το ξέρεις;

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

σπίτι ύπνος φυτό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Ηρακλής παγιδευμένος ανάμεσα σε Μαίρη και Τζένη

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Ηρακλής παγιδευμένος ανάμεσα σε Μαίρη και Τζένη

02.06.2026
Επόμενο
Γιάννης Κατινάκης στο ΟΚ!: «Δώσαμε οσκαρικές ερμηνείες με την Ανδρομάχη στο Σούσουρο!»

Γιάννης Κατινάκης στο ΟΚ!: «Δώσαμε οσκαρικές ερμηνείες με την Ανδρομάχη στο Σούσουρο!»

02.06.2026

Δες επίσης

10 θρεπτικά σνακ για την παραλία – Οι τροφές που σου δίνουν ενέργεια χωρίς να βαραίνουν
Life

10 θρεπτικά σνακ για την παραλία – Οι τροφές που σου δίνουν ενέργεια χωρίς να βαραίνουν

02.06.2026
Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout
Life

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

02.06.2026
Nike x Jacquemus: Η φανέλα της Γαλλίας γίνεται fashion statement και ήδη συζητιέται παντού
Fashion

Nike x Jacquemus: Η φανέλα της Γαλλίας γίνεται fashion statement και ήδη συζητιέται παντού

02.06.2026
Γιατί το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι η κίνηση-ματ το καλοκαίρι;
Beauty

Γιατί το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι η κίνηση-ματ το καλοκαίρι;

02.06.2026
Είναι η Dua Lipa η νέα Bianca Jagger; Το bridal suit που συζητήθηκε όσο κανένα
Fashion

Είναι η Dua Lipa η νέα Bianca Jagger; Το bridal suit που συζητήθηκε όσο κανένα

02.06.2026
Έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών – Η πορεία του από την τηλεόραση μέχρι τη Βουλή
Life

Έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών – Η πορεία του από την τηλεόραση μέχρι τη Βουλή

02.06.2026
Ποια ζώδια έχουν πάντα γραμμωμένο κορμί; Η πιο «fit» τριάδα
Life

Ποια ζώδια έχουν πάντα γραμμωμένο κορμί; Η πιο «fit» τριάδα

02.06.2026
Pixie Cut: Ο απόλυτος οδηγός για να το τολμήσεις σαν την Κλέλια Ανδριολάτου
Beauty

Pixie Cut: Ο απόλυτος οδηγός για να το τολμήσεις σαν την Κλέλια Ανδριολάτου

02.06.2026
Επιστροφή στα 00s: Τα γυαλιά ηλίου που θα πρωταγωνιστήσουν αυτή τη σεζόν
Fashion

Επιστροφή στα 00s: Τα γυαλιά ηλίου που θα πρωταγωνιστήσουν αυτή τη σεζόν

02.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

Καλοκαιρινά smoothies που θα σε «σώσουν» από τη ζέστη – Οι 3 πιο δροσερές γεύσεις του καλοκαιριού

Καλοκαιρινά smoothies που θα σε «σώσουν» από τη ζέστη – Οι 3 πιο δροσερές γεύσεις του καλοκαιριού

Γιατί το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι η κίνηση-ματ το καλοκαίρι;

Γιατί το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι η κίνηση-ματ το καλοκαίρι;

Πώς να ζήσει η γάτα σου περισσότερα χρόνια με 4 απλά βήματα

Πώς να ζήσει η γάτα σου περισσότερα χρόνια με 4 απλά βήματα

5 summer design trends που θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου

5 summer design trends που θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου

5 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια όταν μένουν για πρώτη φορά μαζί

5 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια όταν μένουν για πρώτη φορά μαζί

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας