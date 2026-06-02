«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Ηρακλής παγιδευμένος ανάμεσα σε Μαίρη και Τζένη

Ο Ηρακλής έρχεται αντιμέτωπος με τις απειλές της Μαίρης, ενώ ο Δημήτρης και ο Νίκος περιπλέκουν τις σχέσεις τους σε ένα επεισόδιο με εντάσεις

Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει απόψε στις 21:00 στον Alpha με το 46ο επεισόδιο, με τίτλο «Το καλύτερο είναι εχθρός του καλού». Η υπόθεση κορυφώνεται, καθώς οι πρωταγωνιστές έρχονται αντιμέτωποι με τις επιλογές τους και τις συνέπειες των πράξεών τους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ηρακλής, ο οποίος προσπαθεί να ισορροπήσει σε τεντωμένο σχοινί. Επιχειρώντας να έρθει πιο κοντά με τον γιο του, αναλαμβάνει τον ρόλο του baby-sitter, την ίδια στιγμή που η Μαίρη συνεχίζει να τον πολιορκεί. Η απειλή της να αποκαλύψει στη Τζένη το μεταξύ τους φιλί καθιστά την κατάσταση για τον Ηρακλή κρίσιμη.

Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης παραμένει πιστός στην τάση του να δημιουργεί προβλήματα. Η απόφασή του να στείλει τον Βίκτωρα στο νηπιαγωγείο, παρά το θέμα με τις ψείρες, προκαλεί την έντονη αντίδραση της Ελένης και της Βιργινίας. Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τα πνεύματα, προτείνει ένα διπλό ραντεβού με τον Μανώλη και τη Βιργινία, αγνοώντας πλήρως τον Νίκο και προδιαγράφοντας μια νέα σύγκρουση.

Παράλληλα, ο Νίκος δέχεται πιέσεις από τις κόρες του, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε μια ακραία επιλογή: την παρακολούθηση της Ζωής, παραβιάζοντας τα προσωπικά της δεδομένα. Στο μεταξύ, η Βιργινία παραμένει αμετακίνητη στις αποφάσεις της, αρνούμενη να ενδώσει στις πιέσεις του Νίκου και εμμένοντας στο πλάνο της για ένα ταξίδι στο Παρίσι μαζί με τον Μανώλη.

Το αποψινό επεισόδιο υπόσχεται έντονο ρυθμό και κωμικές καταστάσεις, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες των ηρώων να διαχειριστούν τις μεταξύ τους σχέσεις.