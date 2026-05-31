«After Dark»: Μπογδάνος και Παπακωστοπούλου σε μια «εξομολόγηση» χωρίς φίλτρα

Μια άκρως ενδιαφέρουσα, πικάντικη και βαθιά εξομολογητική βραδιά επιφύλασσε ο Θέμης Γεωργαντάς στο τηλεοπτικό κοινό, υποδεχόμενος στο σαλόνι του «After Dark» στο OPEN το δημοσιογραφικό δίδυμο της εκπομπής «Κοινωνία Άνω Κάτω», τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Οι δύο παρουσιαστές ξεδίπλωσαν άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς τους, μίλησαν για τη χημεία και τις διαφωνίες τους στον τηλεοπτικό αέρα, ενώ δεν δίστασαν να μοιραστούν τις πιο μύχιες σκέψεις τους για την πολιτική, την οικογένεια, τον έρωτα, ακόμα και τις «σκοτεινές» στιγμές ζήλειας του παρελθόντος τους. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και διάθεση αυτοσαρκασμού, η συζήτηση κινήθηκε ανάμεσα στην κοινωνική πραγματικότητα της εποχής μας και σε προσωπικά βιώματα που συζητήθηκαν έντονα.

«After Dark»: Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται «καλεσμένους – έκπληξη» με εξομολογητική διάθεση

Από την πολιτική σκηνή στη διαπίστωση της κοινωνικής παρακμής

Η συζήτηση άνοιξε με μια διάθεση ανακούφισης για τον κοινωνικό, και όχι αμιγώς πολιτικό, χαρακτήρα της εκπομπής τους, με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου να δηλώνει απερίφραστα κουρασμένη από την πολιτική σκηνή. Τη σκυτάλη πήρε αμέσως ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η ενασχόληση με τα κοινά από το μετερίζι του βουλευτή ανήκει οριστικά στο παρελθόν. «Ευτυχώς η εκπομπή μας είναι κοινωνική και όχι πολιτική. Και λέω ευτυχώς διότι η πολιτική με κούρασε, Θέμη. Δεν είναι κάτι το οποίο μου λείπει. Been there, done that. Δεν είναι ότι περνάω έξω από τη Βουλή και λέω α, τι ωραία που ήτανε. Θέλω να μπω μέσα, να φάω φιλέτο πέρκα στο εστιατόριο και να κάνω πίτσι πίτσι με τον Μίτση, με τους λοιπούς βουλευτάς των άλλων κομμάτων. Όχι, δεν μου άφησε κακή γεύση, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχω αφήσει πίσω μου και με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η ψυλάφιση της εποχής και το να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι αναλύοντας το φαινόμενο της κατάντιας μας», εξομολογήθηκε ο γνωστός δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές που συχνά ξεπερνούν τις παλαιότερες γενιές, επισημαίνοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Gen Xers και οι Boomers, ενώ υπογράμμισε τη δύναμη της δημοσιογραφικής πένας έναντι της κομματικής πειθαρχίας: «Ίσως και να κατάλαβα ότι πιο σημαντικός είναι ο ρόλος ενός δημοσίου σχολιαστή, ο οποίος με τα δημοσιογραφικά του όπλα μπορεί να αναδείξει πράγματα, να στοιχειοθετήσει επιχειρήματα παρά ενός ακόμα στους τριακόσιους, ο οποίος θα υπόκειται πάντοτε σε περιορισμούς και δεν θα μπορεί να είναι όσο τετράγωνος χρειάζεται για να έχει την ισχύ του».

Η αυστηρή μαμά με τα όρια και ο «χαζομπαμπάς» της ήρεμης δύναμης

Περνώντας σε πιο προσωπικά μονοπάτια, οι δύο καλεσμένοι αναφέρθηκαν εκτενώς στους ρόλους τους ως γονείς, αποκαλύπτοντας δύο διαφορετικές, αλλά εξίσου αγαπησιάρικες προσεγγίσεις. Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου μίλησε με καμάρι για την 20χρονη πλέον κόρη της, η οποία σπουδάζει διαιτολογία έχοντας περάσει και από τη βιολογία, τονίζοντας τη σημασία της πειθαρχίας στη διαπαιδαγώγηση. «Είμαι αυστηρή γιατί θεωρώ ότι όσο νέα κι αν είναι η μαμά και όσο κι αν είμαστε σαν αδερφούλες, όταν βγαίνουμε έξω είναι πάντα η μαμά. Η μαμά πρέπει να είναι αυτή που βάζει τα όρια. Η μαμά είναι αυτή που βάζει τους κανόνες και νομίζω ότι κανένα παιδί χωρίς κανόνες και όρια δεν είναι καταρχήν το ίδιο ασφαλές για να διαχειριστεί τη δική του ελευθερία. Είναι λίγο οξύμωρο αυτό που σου λέω, αλλά εγώ που είχα έναν αυστηρό μπαμπά αντί να μου γυρίσει μπούμερανγκ και να κάνω αντιδραστικά πράγματα, έκανα κάτι ψιλά μόνο… Ήμουν ένα παιδί δομημένο, προσηλωμένο στο δίκαιο και στο καλό», εξήγησε με ειλικρίνεια.

Από την άλλη πλευρά, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος δήλωσε χωρίς δισταγμό «χαζομπαμπάς» για την τριάμισι ετών κόρη του, αναλύοντας παράλληλα το πώς μοιράζεται τους ρόλους με τη σύζυγό του, Ελένη, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν τις ισορροπίες κόντρα στα μπερδέματα της σύγχρονης εποχής. «Έχουμε επιλέξει με την Ελένη, την αγαπημένη μου, να μοιράσουμε ρόλους. Αυτό είναι κόντρα στην εποχή. Η εποχή συγχέει τους ρόλους του μπαμπά, της μαμάς και προσπαθεί μερικές φορές να τα κάνει όλα… Η Ελένη είναι μια πολύ ικανή επαγγελματίας… έχει περισσότερο χρόνο, περισσότερη δυνατότητα να είναι με το παιδί. Και εγώ βγαίνω από το πρωί έξω για να κυνηγήσω, που λέει ο λόγος. Αυτό το οποίο προσπαθώ εγώ να κάνω είναι να είμαι η ήρεμη δύναμη στη ζωή της μικρής. Είναι λογικό άμα είσαι είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο με ένα τρίχρονο, ένα τετράχρονο παιδί, μερικές φορές να βγάζεις και καπνούς από τα αυτιά… Τρελαίνομαι. Είναι ό,τι πιο υπέροχο έχω ζήσει ποτέ στη ζωή μου. Η ζωή μου είναι προ Ελένης και μετά Ελένης», ανέφερε χαρακτηριστικά, στάζοντας μέλι για την οικογένειά του.

Το παρασκήνιο με τη Ναταλία Γερμανού και η ρετσινιά της «σνομπάριας»

Στο πάντα ανατρεπτικό παιχνίδι «Δάγκωσε τη γλώσσα σου», το ενδιαφέρον στράφηκε γύρω από γνωστά τηλεοπτικά πρόσωπα, με ιδιαίτερη αναφορά στη Ναταλία Γερμανού. Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου θυμήθηκε με αγάπη τη συνύπαρξή τους στον Alpha, χαρακτηρίζοντάς την γλυκιά και ευγενέστατη, με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο να αποκαλύπτει ένα παράδοξο γεγονός για τη δική τους σχέση. «Είναι φοβερό ότι με τους περισσότερους συναδέλφους συναντιόμαστε πιο πολλές φορές σε τηλεοπτικά πλατό παρά μιλάμε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, με τη Ναταλία Γερμανού έχω μιλήσει στο τηλέφωνο ουκ ολίγες φορές και δεν έχουμε ποτέ συναντηθεί σε τηλεοπτικό πλατό face to face», είπε, στέλνοντας On air πρόσκληση στη γειτόνισσά του στο ίδιο οικιστικό συγκρότημα. Όταν μάλιστα η Κατερίνα τον χαρακτήρισε «επιλεκτικό», ο ίδιος δεν δίστασε να αυτοτρολαριστεί: «Είμαι μεγάλη σνομπάρια… Δεν είναι κακό να είσαι σνομπ. Αν έχεις κάνει δύο πράγματα στη ζωή σου και δεν είσαι αδηφάγος και φαταούλας να θέλεις να κάνεις πεντακόσια και είσαι καλά στα κυβικά σου, ωραίος και όμορφος, μπορείς να είσαι και επιλεκτικός. Με εσένα, με εσένα, με εσένα δεν θέλω να μιλάω, δεν με απασχολείς».

Τηλεοπτικά μετανιώματα: Οι καυγάδες που θα ήθελε να διαγράψει

Η αυτοκριτική δεν έλειψε από τη βραδιά, ειδικά όταν η κουβέντα έφτασε στις τηλεοπτικές στιγμές που άφησαν μια πικρή γεύση. Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, έχοντας πλέον την εμπειρία της ψυχαγωγίας, παραδέχτηκε πως με τη σημερινή της ωριμότητα θα διαχειριζόταν εντελώς διαφορετικά ορισμένες εντάσεις του παρελθόντος. «Η αλήθεια είναι ότι τώρα που έχω την εμπειρία της ψυχαγωγίας, θα ήθελα να διαγράψουν τους καυγάδες μας με την Κατερίνα Καινούργιου και τον καυγά μου με τη Τζόρτζια Σαρηχά.Δεν ήταν τόσο έντονοι, αλλά νομίζω ότι με την ωριμότητα που έχω τώρα έπρεπε να τις έχω διαχειριστεί εγώ και τις δύο περιπτώσεις διαφορετικά», δήλωσε με θάρρος. Από τη μεριά του, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος έκανε μια σύντομη αλλά αιχμηρή αναφορά στις δυσκολίες της περίφημης συνέντευξής του με τον Νίκο Μιχαλολιάκο στην εκπομπή «Ευθέως», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Το ακουστικό από τη συνέντευξη με τον Μιχαλολιάκο στο Ευθέως δε με άφηνε να κάνω τη δουλειά μου».

Η κλίμακα του σεξ και το δόγμα «όποιος ψάχνει, βρίσκει»

Μπαίνοντας στα βαθιά νερά του θρυλικού «Εξομολογητηρίου», ο Θέμης Γεωργαντάς έθεσε το ερώτημα για τη σημασία του σεξ σε μια σχέση με άριστα το δέκα. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος έδωσε μια απάντηση που προκάλεσε την αντίδραση της συμπαρουσιάστριάς του: «Δέκα στην αρχή και στην πορεία είναι αποδεκτό να πέσει μέχρι το πέντε. Πιο κάτω επιλαμβάνεται ο λάγιος, ο George… Ας είμεθα ειλικρινείς. Το ένα και το δύο είναι βαρύ. Το μείον πέντε είναι ασήκωτο. Πολύς κόσμος είναι στο μείον δέκα», με την Κατερίνα να διαφωνεί έντονα, υποστηρίζοντας πως το ιδανικό νούμερο είναι «τουλάχιστον οκτώμισι με εννιά».

Στη συνέχεια, οι δύο καλεσμένοι πέρασαν σε αποκαλύψεις για τις «κατινιές» που έχουν διαπράξει λόγω ζήλειας. Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου παραδέχτηκε πως έχει καταφύγει σε παρακολουθήσεις, στέλνοντας παράλληλα μια προειδοποίηση: «Τα έχω κάνει όλα αυτά και ντρέπομαι επίσης γι’ αυτό. Έχω παρακολουθήσει και έναν σύντροφό μου παλιά. Έχω κοιτάξει μόνο το κινητό του. Μέχρι εκεί όμως… Υποστηρίζω το δόγμα του ότι «όποιος ψάχνει βρίσκει». Μα κι όταν τον παρακολούθησα δε με είδε ποτέ ότι τον παρακολούθησα. Ήταν πιο πολύ για να πειστώ γι’ αυτό που θα έβλεπα ώστε να αποφασίσω να αλλάξω δρόμο. Το καλύτερο νομίζω είναι να μένεις μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές, έρευνες… Γι’ αυτό με τα κινητά μην ψάχνετε, θα βρείτε». Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, από την πλευρά του, μοιράστηκε ένα παρόμοιο περιστατικό από το μακρινό παρελθόν: «Νομίζω στο πλαίσιο της κατινιάς και προ αμνημονεύτων χρόνων, που όμως ακόμα θυμάμαι, την έχω στήσει έξω από σπίτι. Δεν είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό… Όχι, δε βρήκα να σου πω την αλήθεια, αλλά αισθάνθηκα το ίδιο ηλίθιος».

Δείπνο με τον Donald Trump ή με τον Brad Pitt;

Η βραδιά έκλεισε με μια υποθετική αλλά άκρως διασκεδαστική ερώτηση για το ποιο πρόσωπο της παγκόσμιας σκηνής θα επέλεγαν για ένα ιδανικό δείπνο. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος έκανε την πολιτικοοικονομική έκπληξη επιλέγοντας τον Αμερικανό πρόεδρο: «Τον Donald Trump. Για να καταλάβω αν τα έχει όλα κουλουβάχατα στο κεφάλι του ή αν έχει κάποιο σχέδιο το οποίο περνάει και μέσα από τη βύθιση της παγκόσμιας οικονομίας σε κάποιου είδους ανάσταση. Το μόνο μου πρόβλημα είναι ότι τρώει μόνο φαστφουντ. Δε γίνεται να τρως μόνο φαστφουντ κάθε βράδυ… Άμα είναι να κάνεις δείπνο με έναν άνθρωπο τέτοιου βεληνεκούς, λοιπόν, να έχεις ένα ωραίο φαγητό και ένα σατό πετρί και ένα ωραίο πούρο».

Στον αντίποδα, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου έδωσε μια καθαρά χολιγουντιανή απάντηση γεμάτη αυθορμητισμό: «Αχ, τον Brad Pitt! Πολύ!… Γιατί μ’ αρέσει πολύ σαν άντρας. Πάρα πολύ… Κυρίως εκτιμώ τα εμφανισιακά του. Θα ήθελα να συζητήσουμε για το ελιξήριο της νιότης, που κι οι δύο μεγαλώνουμε και διατηρούμαστε νέοι».

Κλείνοντας, η κοινή παρουσία του Κωνσταντίνου Μπογδάνου και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου στο «After Dark» απέδειξε ότι πίσω από τους φορτισμένους τηλεοπτικούς ρόλους της ενημέρωσης κρύβονται δύο άνθρωποι με έντονη αυτογνωσία, χιούμορ και διάθεση για αυθεντική επικοινωνία. Είτε αναλύουν τις παθογένειες της σύγχρονης κοινωνίας είτε «τσαλακώνονται» εξομολογούμενοι τα προσωπικά τους λάθη και τις ανθρώπινες αδυναμίες τους, οι δύο δημοσιογράφοι δείχνουν να έχουν βρει μια σπάνια ισορροπία. Αυτή η ισορροπία είναι που μεταφέρεται καθημερινά και στην εκπομπή τους «Κοινωνία Άνω Κάτω», αποδεικνύοντας ότι η τηλεόραση γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρουσα όταν οι πρωταγωνιστές της αποφασίζουν να μιλήσουν έξω από τα δόντια και, κυρίως, χωρίς φίλτρα.

