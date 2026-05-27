«After Dark»: Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται «καλεσμένους – έκπληξη» με εξομολογητική διάθεση

Ο Θέμης Γεωργαντάς και η εκπομπή «After Dark» έρχονται με δύο απολαυστικά επεισόδια κάθε εβδομάδα και με αγαπημένους καλεσμένους που αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές τους. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο OPEN, το «After Dark» υπόσχεται βραδιές γεμάτες χιούμορ, εξομολογήσεις, αλλά και πικάντικες συζητήσεις.

Το Σάββατο, 30 Μαΐου στις 23:30 ο Θέμης υποδέχεται στο σαλόνι του «After Dark» τους παρουσιαστές της εκπομπής «Κοινωνία Άνω Κάτω», Κωνσταντίνο Μπογδάνο και Κατερίνα Παπακωστοπούλου, σε μία συνάντηση που τα έχει όλα: χιούμορ, αυθορμητισμό και εξομολογήσεις που θα συζητηθούν.

Οι δύο δημοσιογράφοι μιλούν ανοιχτά για τη συνεργασία τους στην εκπομπή του OPEN, αποκαλύπτουν πώς καταφέρνουν να διαχειρίζονται τις διαφωνίες τους στον αέρα, αλλά και τι είναι αυτό που θαυμάζουν πραγματικά ο ένας στον άλλον.



Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος παραδέχεται πως η πολιτική αποτελεί πλέον ένα κεφάλαιο που έχει αφήσει πίσω του, ενώ εξηγεί γιατί θεωρεί πιο ουσιαστικό τον ρόλο του δημόσιου σχολιαστή. Παράλληλα, μιλάει με τρυφερότητα για τη σύζυγό του και την κόρη του, αποκαλύπτοντας πώς είναι ως μπαμπάς στην καθημερινότητά του.

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου εξομολογείται πώς βιώνει τον ρόλο της μητέρας, μιλάει για την κόρη της με μεγάλη συγκίνηση, ενώ αναφέρεται και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν πέρασε από τον χώρο της ενημέρωσης στην ψυχαγωγία.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι δύο καλεσμένοι δεν διστάζουν να σχολιάσουν πρόσωπα της τηλεόρασης στο παιχνίδι «Δάγκωσε τη γλώσσα σου».



Φυσικά, από τη βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει το πολυσυζητημένο εξομολογητήριο του «After Dark». Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου απαντούν στις πιο προσωπικές και ανατρεπτικές ερωτήσεις του Θέμη Γεωργαντά, χωρίς φίλτρα και χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στις 23:00 ο Θέμης υποδέχεται μια από τις πιο αγαπημένες και επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της νέας γενιάς, τη Marseaux! Σε μία άκρως αποκαλυπτική και συναισθηματική συνέντευξη, η δημοφιλής τραγουδίστρια μιλά ανοιχτά για την προσωπική και καλλιτεχνική της πορεία, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και τα όνειρά της για το μέλλον.

Η Marseaux αναφέρεται στη μεγάλη απώλεια της μητέρας της σε ηλικία μόλις 17 ετών και εξομολογείται πώς αυτή η εμπειρία άλλαξε τη ζωή της και την ωρίμασε απότομα. Παράλληλα, μιλά για τον πατέρα της, την ανάγκη της να ακολουθήσει την τέχνη, αλλά και το πώς ο Solmeister μπήκε στη ζωή της και πίστεψε πρώτος στο ταλέντο της. Εξηγεί γιατί δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της να δημιουργεί μουσική χωρίς εκείνον, ενώ μιλά και για το νέο της τραγούδι «Γρανίτα Λεμόνι», αλλά και για το ολοκαίνουργιο άλμπουμ που ετοιμάζει.

Η Marseaux θυμάται την εμπειρία της στον εθνικό τελικό της Eurovision, παραδέχεται πως δυσκολεύεται να λειτουργήσει σε συνθήκες ανταγωνισμού, ενώ αποκαλύπτει αν θα ήθελε να εκπροσωπήσει ξανά την Ελλάδα στον διαγωνισμό στο μέλλον.

Παράλληλα, μιλά για τη διατροφική διαταραχή που αντιμετώπισε στο παρελθόν και εξηγεί πώς η ψυχοθεραπεία και η γυμναστική τη βοήθησαν να διαχειριστεί καλύτερα τον εαυτό της και τη σχέση της με το φαγητό. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην παίξει το αγαπημένο παιχνίδι του Θέμη «Δάγκωσε τη γλώσσα σου», σχολιάζοντας πρόσωπα της μουσικής και της showbiz με τον δικό της αυθόρμητο τρόπο.

Στο τέλος έρχεται το καλύτερο, ένα απολαυστικό και αποκαλυπτικό εξομολογητήριο, όπου η Marseaux απαντά στις πιο προσωπικές και ανατρεπτικές ερωτήσεις του Θέμη Γεωργαντά.

«After Dark», δύο φορές την εβδομάδα, Σάββατο και Κυριακή στο OPEN.

