«Μπαμπά σ’ αγαπώ»: Ένα υπερηχογράφημα ανατρέπει τις ισορροπίες

Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει απόψε στις 21:00 στον Alpha και το επεισόδιο με τίτλο «Θα πάει μακριά η βαλίτσα;» υπόσχεται να ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα των συναισθημάτων για τους πρωταγωνιστές μας.

Η βραδιά ξεκινά με μια κατάσταση που θα μπορούσε να συμβεί σε κάθε γονέα, καθώς το νηπιαγωγείο «πλήττεται» από ψείρες. Μια κατά τα άλλα καθημερινή αναστάτωση μετατρέπεται γρήγορα σε πεδίο μάχης, εξομολογήσεων, αλλά και μιας τρυφερής υπενθύμισης πως η αγάπη και η καλοσύνη είναι, τελικά, μεταδοτικές. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Σοφία, η οποία προσπαθεί αγωνιωδώς να κρατήσει κρυφό το γεγονός ότι η «πηγή» του προβλήματος είναι η ίδια. Την ίδια στιγμή, η ένταση ανεβαίνει στη συνάντηση γονέων, όπου ο Βίκτωρας γίνεται ο στόχος των άλλων, προκαλώντας την άμεση και έντονη αντίδραση του Δημήτρη και του Νίκου που σπεύδουν να τον υπερασπιστούν.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ελλάδα ή Αγγλία; Η απόφαση ζωής που ανατρέπει τα πάντα

Οι προσωπικές ιστορίες των μπαμπάδων βρίσκονται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Ο Δημήτρης καλείται να πάρει την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής του, επιλέγοντας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αγγλία, με την Παυλίνα να παρεμβαίνει καθοριστικά στην απόφασή του. Παράλληλα, ο Ηρακλής, αφού βεβαιώθηκε ότι η Μαίρη είναι πλέον καλά, προσπαθεί απεγνωσμένα να μάθει τους λόγους που την οδήγησαν στο νοσοκομείο, ενώ η Τζούλια απευθύνει μια δραματική έκκληση στον Ευριπίδη, ζητώντας του να αφήσει πίσω το παρελθόν και να δώσει επιτέλους μια ευκαιρία στη σχέση του με την κόρη τους, όσο ακόμα υπάρχει χρόνος.

Η μεγαλύτερη ανατροπή, ωστόσο, έρχεται από τον Νίκο. Ενώ όλα έδειχναν πως η επιστροφή στο οικογενειακό σπίτι με τη σύμφωνη γνώμη της Βιργινίας ήταν το πρώτο βήμα για μια νέα αρχή, ένα υπερηχογράφημα έρχεται να ανατρέψει τα πάντα, αλλάζοντας ξανά τον ρου των εξελίξεων.

