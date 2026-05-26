Μουσική 26.05.2026

Yu-Gi-Oh!: Επετειακό video για τα 30 χρόνια του θρυλικού manga

Το Yu-Gi-Oh! γιορτάζει 30 χρόνια με νέο animated music video για το θρυλικό «overlap» σε ένα ταξίδι νοσταλγίας για όλη την anime γενιά
Ειρήνη Στόφυλα

Το σύμπαν του Yu-Gi-Oh! επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς το αγαπημένο franchise ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 30 χρόνια από τη δημιουργία του από τον Kazuki Takahashi. Πρόκειται για μια από τις πιο εμβληματικές σειρές manga που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά, μετατρέποντας το Yu-Gi-Oh! σε παγκόσμιο φαινόμενο που ξεπέρασε τα όρια των σελίδων και της τηλεόρασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο πλαίσιο των επετειακών εορτασμών, το επίσημο manga κανάλι της Shueisha στο YouTube κυκλοφόρησε ένα νέο animated music video, το οποίο φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θρυλικό opening «Overlap». Το βίντεο έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans, καθώς συνδυάζει νοσταλγία, animation και μουσική με έναν εντελώς ανανεωμένο τρόπο.

Το τραγούδι «Overlap» είναι ιδιαίτερα αγαπητό στους fans του Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, καθώς αποτέλεσε το πέμπτο και τελευταίο opening theme της κλασικής σειράς anime. Η ερμηνεία του από τον τραγουδιστή Kimeru έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη των θεατών, αποτελώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μουσικά κομμάτια της σειράς.

Η επαναφορά του συγκεκριμένου τραγουδιού για την 30η επέτειο δεν είναι απλώς μια νοσταλγική επιλογή, αλλά και ένας τρόπος να συνδεθεί το αρχικό manga που δημοσιεύτηκε στο Shonen Jump με την τεράστια παγκόσμια επιτυχία που ακολούθησε μέσα από το anime, τα trading card games και τη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Το νέο animated music video λειτουργεί σαν ένα «ταξίδι μνήμης» για τους παλιούς fans, αλλά και σαν μια ιδανική εισαγωγή για τη νέα γενιά που ανακαλύπτει τώρα τον κόσμο των duels, των καρτών και των θρυλικών χαρακτήρων του Yu-Gi-Oh!.

Η επετειακή αυτή κίνηση δείχνει πως, 30 χρόνια μετά, το Yu-Gi-Oh! παραμένει ζωντανό, εξελισσόμενο και πιο δημοφιλές από ποτέ, συνεχίζοντας να ενώνει fans από όλο τον κόσμο μέσα από μουσική, anime και nostalgia.

«Μπαμπά σ’ αγαπώ»: Ένα υπερηχογράφημα ανατρέπει τις ισορροπίες

