Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 26.05.2026

Η ψηφιακή «ανάσταση» του Ozzy Osbourne – Η απάντηση του Jack στις αντιδράσεις των fans

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η οικογένεια Osbourne φέρνει τον Ozzy κοντά στους θαυμαστές του μέσω ενός διαδραστικού ολογράμματος
Μαρία Χατζηγιάννη

Η είδηση ότι η οικογένεια Osbourne σχεδιάζει να «φέρει πίσω» τον θρυλικό Ozzy μέσω τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας ολογραμμάτων προκάλεσε έντονο debate στην κοινότητα των rock θαυμαστών. Μετά την παρουσίαση της συνεργασίας με την εταιρεία Hyperreal στο Λας Βέγκας, το διαδίκτυο πλημμύρισε από σχόλια που αμφισβητούν την ηθική και την ποιότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος, με πολλούς να εκφράζουν τον φόβο τους για μια αμφίβολη ψηφιακή εκμετάλλευση του ονόματος του «Prince of Darkness».

Ο Ozzy Osbourne ποζάρει με γκρι καρό παλτό και μπαστούνι.
Ο εμβληματικός Ozzy Osbourne σε μια πρόσφατη φωτογραφία του.

Απαντώντας στο κύμα κριτικής, ο Jack Osbourne προχώρησε σε μια livestream παρέμβαση στο YouTube, επιδιώκοντας να κατευνάσει τα πνεύματα και να καθησυχάσει τους fans των Black Sabbath. Με ξεκάθαρο ύφος, υπογράμμισε ότι το project δεν αποτελεί ένα πρόχειρο ψηφιακό τέχνασμα, αλλά μια σύνθετη τεχνολογική προσπάθεια που έχει σχεδιαστεί με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την κληρονομιά του πατέρα του.

KATSEYE: Η ιστορική νίκη στα AMAs και το συγκινητικό μήνυμα προς τους BTS

Μια τεχνολογικά προηγμένη εμπειρία

«Αυτό που κάνουμε θα είναι πολύ προσεγμένο. Δεν θα είναι κάτι γελοίο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Jack Osbourne, ξεκαθαρίζοντας πως η νέα τεχνολογία δεν βασίζεται σε ένα απλό AI chatbot, αλλά σε έναν πολύ πιο εξελιγμένο μηχανισμό. Το σύστημα αυτό θα επιτρέπει στους θαυμαστές να αλληλεπιδρούν με μια ψηφιακή εκδοχή του Ozzy, η οποία θα χρησιμοποιεί τη χαρακτηριστική φωνή και το ιδιαίτερο ύφος του ίδιου, προσφέροντας μια εμπειρία που προσομοιάζει την αυθεντική συνομιλία μαζί του.

;utm_campaign=loading

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η ιδέα δεν προέκυψε τυχαία, καθώς είχε συζητήσει το ενδεχόμενο ενός τέτοιου project με τον πατέρα του πριν από τον θάνατό του. «Ξέρω ότι θα του άρεσε κάτι τέτοιο», σημείωσε ο Jack, ενισχύοντας τα όσα είχε αναφέρει η Sharon Osbourne, ότι δηλαδή ο κόσμος θα μπορεί να ρωτά τον Ozzy ό,τι επιθυμεί και εκείνος θα απαντά σαν να ήταν παρών.

Πότε και πώς θα έρθει ο ψηφιακός Ozzy

Το φιλόδοξο εγχείρημα θα πάρει σάρκα και οστά μέσα από τις ειδικές μονάδες «Proto Luma», οι οποίες αναμένονται να εγκατασταθούν σε διάφορα σημεία σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο καλοκαίρι. Η επιλογή της Hyperreal δεν έγινε τυχαία, καθώς η εταιρεία έχει ήδη δώσει τα διαπιστευτήριά της στο παρελθόν, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την πειστική ψηφιακή εκδοχή του Stan Lee για το Comic Con του Λος Άντζελες.

Ο Ozzy Osbourne στη συναυλία Back to the Beginning στο Μπέρμιγχαμ, φωτογραφημένος από τον Ross Halfin.
OZZY Back to the Beginning_Foto Credit Ozzy Osbourne, Back to the Beginning. Foto Credit Ross Halfin. https://www.instagram.com/rosshalfin/

Ενώ οι συζητήσεις για την ηθική της χρήσης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλους καλλιτέχνες συνεχίζονται, η οικογένεια Osbourne φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει, προσφέροντας μια νέα, διαδραστική οπτική στην επαφή με τον μύθο του Ozzy. Το αν αυτή η ψηφιακή αναπαράσταση θα μπορέσει να μεταφέρει έστω και λίγη από την ενέργεια του «Prince of Darkness», μένει να αποδειχθεί στην πράξη.

Pussycat Dolls: Το comeback που περιμέναμε έγινε επιτέλους πραγματικότητα

Sombr: Η καθηλωτική ερμηνεία «μέσα στη βροχή» που έγραψε ιστορία στα AMAs 2026

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ozzy osbourne Τεχνητή Νοημοσύνη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Μπαμπά πήρα πτυχίο» – Η συγκινητική ανάρτηση της Δήμητρας Παπαδοπούλου

«Μπαμπά πήρα πτυχίο» – Η συγκινητική ανάρτηση της Δήμητρας Παπαδοπούλου

26.05.2026
Επόμενο
Ελένη Τσαλιγοπούλου: Η εξομολόγηση για τη «δύσκολη» περιοδεία με τον Γιώργο Νταλάρα

Ελένη Τσαλιγοπούλου: Η εξομολόγηση για τη «δύσκολη» περιοδεία με τον Γιώργο Νταλάρα

26.05.2026

Δες επίσης

«Memory Lane»: Οι Tokio Hotel επιστρέφουν με τον πιο νοσταλγικό τρόπο
Μουσικά Νέα

«Memory Lane»: Οι Tokio Hotel επιστρέφουν με τον πιο νοσταλγικό τρόπο

27.05.2026
«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα
Mad Events

«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα

27.05.2026
Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα για μοναδική jazz συναυλία
Μουσικά Νέα

Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα για μοναδική jazz συναυλία

27.05.2026
Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback
Μουσικά Νέα

Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback

27.05.2026
Mariah Carey: Όταν η φαντασία της γίνεται ήχος – Ένα viral μουσικό στιγμιότυπο
Μουσικά Νέα

Mariah Carey: Όταν η φαντασία της γίνεται ήχος – Ένα viral μουσικό στιγμιότυπο

27.05.2026
Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026
Mad Events

Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026

27.05.2026
«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem
Μουσικά Νέα

«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem

27.05.2026
«Welcome to L World»: Η Lila έρχεται με την πιο εκρηκτική καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών
Μουσικά Νέα

«Welcome to L World»: Η Lila έρχεται με την πιο εκρηκτική καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών

27.05.2026
Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits
Videoclips

Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits

27.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή