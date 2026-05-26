Η ψηφιακή «ανάσταση» του Ozzy Osbourne – Η απάντηση του Jack στις αντιδράσεις των fans

Η είδηση ότι η οικογένεια Osbourne σχεδιάζει να «φέρει πίσω» τον θρυλικό Ozzy μέσω τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας ολογραμμάτων προκάλεσε έντονο debate στην κοινότητα των rock θαυμαστών. Μετά την παρουσίαση της συνεργασίας με την εταιρεία Hyperreal στο Λας Βέγκας, το διαδίκτυο πλημμύρισε από σχόλια που αμφισβητούν την ηθική και την ποιότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος, με πολλούς να εκφράζουν τον φόβο τους για μια αμφίβολη ψηφιακή εκμετάλλευση του ονόματος του «Prince of Darkness».

Απαντώντας στο κύμα κριτικής, ο Jack Osbourne προχώρησε σε μια livestream παρέμβαση στο YouTube, επιδιώκοντας να κατευνάσει τα πνεύματα και να καθησυχάσει τους fans των Black Sabbath. Με ξεκάθαρο ύφος, υπογράμμισε ότι το project δεν αποτελεί ένα πρόχειρο ψηφιακό τέχνασμα, αλλά μια σύνθετη τεχνολογική προσπάθεια που έχει σχεδιαστεί με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την κληρονομιά του πατέρα του.

Μια τεχνολογικά προηγμένη εμπειρία

«Αυτό που κάνουμε θα είναι πολύ προσεγμένο. Δεν θα είναι κάτι γελοίο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Jack Osbourne, ξεκαθαρίζοντας πως η νέα τεχνολογία δεν βασίζεται σε ένα απλό AI chatbot, αλλά σε έναν πολύ πιο εξελιγμένο μηχανισμό. Το σύστημα αυτό θα επιτρέπει στους θαυμαστές να αλληλεπιδρούν με μια ψηφιακή εκδοχή του Ozzy, η οποία θα χρησιμοποιεί τη χαρακτηριστική φωνή και το ιδιαίτερο ύφος του ίδιου, προσφέροντας μια εμπειρία που προσομοιάζει την αυθεντική συνομιλία μαζί του.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η ιδέα δεν προέκυψε τυχαία, καθώς είχε συζητήσει το ενδεχόμενο ενός τέτοιου project με τον πατέρα του πριν από τον θάνατό του. «Ξέρω ότι θα του άρεσε κάτι τέτοιο», σημείωσε ο Jack, ενισχύοντας τα όσα είχε αναφέρει η Sharon Osbourne, ότι δηλαδή ο κόσμος θα μπορεί να ρωτά τον Ozzy ό,τι επιθυμεί και εκείνος θα απαντά σαν να ήταν παρών.

Πότε και πώς θα έρθει ο ψηφιακός Ozzy

Το φιλόδοξο εγχείρημα θα πάρει σάρκα και οστά μέσα από τις ειδικές μονάδες «Proto Luma», οι οποίες αναμένονται να εγκατασταθούν σε διάφορα σημεία σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο καλοκαίρι. Η επιλογή της Hyperreal δεν έγινε τυχαία, καθώς η εταιρεία έχει ήδη δώσει τα διαπιστευτήριά της στο παρελθόν, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την πειστική ψηφιακή εκδοχή του Stan Lee για το Comic Con του Λος Άντζελες.

Ενώ οι συζητήσεις για την ηθική της χρήσης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλους καλλιτέχνες συνεχίζονται, η οικογένεια Osbourne φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει, προσφέροντας μια νέα, διαδραστική οπτική στην επαφή με τον μύθο του Ozzy. Το αν αυτή η ψηφιακή αναπαράσταση θα μπορέσει να μεταφέρει έστω και λίγη από την ενέργεια του «Prince of Darkness», μένει να αποδειχθεί στην πράξη.

