Celeb World 26.05.2026

«Μπαμπά πήρα πτυχίο» – Η συγκινητική ανάρτηση της Δήμητρας Παπαδοπούλου

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε πτυχίο στα 64 της και το μοιράστηκε με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram με λεζάντα «Μπαμπά πήρα πτυχίο»
Ειρήνη Στόφυλα

Μια ιδιαίτερα συγκινητική και συμβολική στιγμή μοιράστηκε με το κοινό της η Δήμητρα Παπαδοπούλου, αποδεικνύοντας πως ποτέ δεν είναι αργά για να ολοκληρώσεις ένα προσωπικό όνειρο. Η αγαπημένη δημιουργός, γνωστή για το χιούμορ αλλά και τη βαθιά της σκέψη, κατάφερε στα 64 της χρόνια να πάρει το πανεπιστημιακό της πτυχίο, μια στιγμή που η ίδια χαρακτήρισε βαθιά συναισθηματική και λυτρωτική.

https://www.instagram.com/dimi_papadopoulou_official/

Η ηθοποιός μοιράστηκε τη χαρά της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες όπου κρατά το πτυχίο της, χαμογελαστή και εμφανώς συγκινημένη.

Θοδωρής Αθερίδης: «Η Δήμητρα Παπαδοπούλου είναι κομμάτι της ζωής μου»

Η ανάρτηση δεν άργησε να συγκεντρώσει χιλιάδες σχόλια αγάπης και συγχαρητηρίων από θαυμαστές και συναδέλφους της. Η ίδια επέλεξε μια απλή αλλά γεμάτη συναίσθημα λεζάντα, η οποία έκρυβε μια ολόκληρη ζωή πίσω από τη διαδρομή της: «Μπαμπά πήρα πτυχίο!!!».

Πίσω από αυτή τη φράση κρύβεται μια προσωπική ιστορία που η ίδια έχει μοιραστεί στο παρελθόν, μιλώντας ανοιχτά για τις επιλογές της νεότητας και τον τρόπο που αντιμετώπιζε τότε τις σπουδές της. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Στούντιο 4», είχε εξηγήσει πως τότε δεν ένιωθε την ανάγκη να ολοκληρώσει τις σπουδές της, βλέποντάς το μάλιστα ως μια μορφή “αντίδρασης” απέναντι στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν πήρα το πτυχίο μου, δεν με ενδιέφερε τότε να το πάρω. Για μένα εκείνη την ώρα ήταν μια επανάσταση, ας πούμε ότι θεωρούσα ότι γκρεμίζω το σύστημα της οικογένειας μου. Το πήραν όλοι το πτυχίο, τα ξαδέλφια μου και οι φίλοι μου, ενώ εγώ έλεγα ότι δεν θα το πάρω. Έτσι, γιατί; Γιατί δεν ήθελα να ξυπνήσω το πρωί και να πάω! Σαχλαμάρες. Κάποια στιγμή, βέβαια, δίδασκα γιατί πήρα άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Μετά το τρίτο έτος έδιναν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος»


Η σημερινή της επιτυχία, λοιπόν, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς δεν αφορά μόνο έναν τίτλο σπουδών, αλλά μια προσωπική διαδρομή ωρίμανσης, επαναπροσδιορισμού και επιστροφής σε κάτι που έμεινε ανοιχτό για χρόνια.

Η «Άλκηστις» του Ευριπίδη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Η ψηφιακή «ανάσταση» του Ozzy Osbourne – Η απάντηση του Jack στις αντιδράσεις των fans

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»
