Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Θέατρο 26.05.2026

Η «Άλκηστις» του Ευριπίδη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, στις 17 και 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
Μια σύγχρονη παραβολή με έντονο πολιτικό πρόσημο. Ένα έργο διφυές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, στο παιχνίδι και τον εφιάλτη, στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα.

Ο Άδμητος θα σωθεί από τον θάνατο, μόνο εάν κάποιος άλλος δεχτεί να πεθάνει στη θέση του. Η Άλκηστις, η σύζυγός του, προσφέρει τον εαυτό της ως «αντάλλαγμα». Η θυσία της εκτυλίσσεται δημόσια, μπροστά στα μάτια των πολιτών, ως μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία – μια πράξη που σήμερα διαβάζεται αναπόφευκτα ως γυναικοκτονία, νομιμοποιημένη από την κοινωνική και πολιτική τάξη.

Η Άλκηστις, το ανηλεές και ειρωνικό αυτό αριστούργημα του Ευριπίδη, είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο τον Θάνατο, αλλά και την Ανάσταση. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή, όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί; Τι σηματοδοτεί η εκκωφαντική σιωπή της Άλκηστης; Και ποιο είναι το πραγματικό τίμημα της σωτηρίας;

Η Άλκηστις ενορχηστρώνεται από τον Δημήτρη Καραντζά ως σκηνικό πείραμα, όπου η μουσική, ο ήχος, η κίνηση και η ακροβασία του θεατρικού ύφους συμπλέκονται οργανικά, δημιουργώντας έναν κόσμο ρευστό, οριακό, διαρκώς μεταβαλλόμενο. Ο σκηνικός χώρος μετατρέπεται σε σκοτεινό πεδίο του υποσυνειδήτου —όπου τα πάντα παραπαίουν, προσπαθώντας να αποφύγουν την πτώση—, σε λαιμητόμο για την Άλκηστη και τελικά σε μουσικό όργανο πένθους.

Με μια σπουδαία ομάδα ηθοποιών και συντελεστών, η σπουδαία, άναρχη σύνθεση του αρχαίου τραγικού μετουσιώνεται σε σκηνικό επιχείρημα, που δεν αφηγείται απλώς τον μύθο, αλλά θέτει καίρια ερωτήματα για την εξουσία, το φύλο, τη θυσία και την ευθύνη της κοινωνίας απέναντι στον θάνατο της ομώνυμης –και όχι μόνο– ηρωίδας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς
Σύμβουλος δραματουργίας: Γκέλυ Καλαμπάκα
Σκηνικά: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης
Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη
Μουσική – Ηχητικές κατασκευές: Παναγιώτης Μανουηλίδης
Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος
Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου
Ηχητικός σχεδιασμός: Άγγελος Κονταξής
Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου
Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια
Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνα Κάλτσιου
Βοηθός φωτίστριας: Μαριέττα Παυλάκη
Βοηθός ενδυματολόγου: Δήμητρα Σταυρίδου

Παίζουν (αλφαβητικά): Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης Φέρης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου Υπηρέτρια, Γιώργος Ζυγούρης Ηρακλής, Ηρώ Μπέζου Άλκηστις, Γιάννης Νιάρρος Άδμητος, Κώστας Νικούλι Απόλλων, Αινείας Τσαμάτης Υπηρέτης, Θεοδώρα Τζήμου Θάνατος

Χορός (αλφαβητικά): Αντώνης Αντωνόπουλος, Ελισσαίος Βλάχος, Δημήτρης Καυκάς, Γιώτα Κουϊτζόγλου, Κατερίνα Λάττα, Ιωάννης Μπάστας, Μαρία Μοσχούρη, ΆγγελοςΠροκόπης Νεράντζης, Γιώργος Σκαρλάτος

Φωτογραφίες- Βίντεο: Γκέλυ Καλαμπάκα

Τρέιλερ εδώ

Προπώληση εισιτηρίων για το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: more.com

Το Εθνικό Θέατρο επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου ΘΕΑΤΡΟ πολιτισμός
«Ήμουν σχεδόν τυφλή για 10 χρόνια» – Η Anne Hathaway σοκάρει με την εξομολόγησή της

«Μπαμπά πήρα πτυχίο» – Η συγκινητική ανάρτηση της Δήμητρας Παπαδοπούλου

