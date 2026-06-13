Athens Pride 2026: Η πιο πολύχρωμη μέρα της χρονιάς ξεκίνησε και το MAD είναι εκεί!

Το Athens Pride 2026 είναι εδώ! Ζήστε τον παλμό της μεγάλης γιορτής στο Σύνταγμα με την υποστήριξη του MAD

Με μια ματιά Το Athens Pride 2026 πραγματοποιείται στην πλατεία Συντάγματος, γιορτάζοντας την ορατότητα και τη μνήμη.

Η πλατεία είναι γεμάτη δραστηριότητες, μουσική από DJ, και περίπτερα οργανώσεων από νωρίς το μεσημέρι.

Το απόγευμα περιλαμβάνει δράσεις όπως yoga, συζητήσεις και Zumba, με παρουσιαστή τον Αριστείδη Ψυλιάκο.

Η πορεία υπερηφάνειας ξεκινά στις 19:00, ακολουθούμενη από συναυλίες με διάφορους καλλιτέχνες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αναμονή έφτασε στο τέλος της και η πλατεία Συντάγματος έχει μεταμορφωθεί στον πιο ζωντανό, πολύχρωμο και δυναμικό πυρήνα της πόλης. Το Athens Pride 2026 είναι γεγονός και το κέντρο της Αθήνας αποτελεί αυτή τη στιγμή το επίκεντρο μιας μεγάλης γιορτής ορατότητας, διεκδίκησης και μνήμης. Το MAD βρίσκεται στην καρδιά της δράσης, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, παρακολουθώντας τον παλμό της διοργάνωσης που ενώνει χιλιάδες κόσμου.

Από νωρίς το μεσημέρι, η πλατεία έχει γεμίσει με δραστηριότητες που προάγουν τη συμμετοχή και την αλληλεγγύη. Από το «Πάρε-Δώσε» μέχρι τις δράσεις για το σπάσιμο των στερεοτύπων, το κλίμα είναι γεμάτο ενέργεια. Οι μουσικές επιλογές από τις DJ Ceali και Syria έχουν ήδη διαμορφώσει το κατάλληλο σκηνικό, ενώ τα περίπτερα των LGBTQI+ οργανώσεων και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών παραμένουν ανοιχτά για να υποδεχτούν το κοινό.

Weekend χωρίς άδεια: 6 κοντινά escapes για το απόλυτο καλοκαιρινό reset κοντά στην Αθήνα

Το απογευματινό πρόγραμμα αναμένεται να κορυφώσει τη συμμετοχή. Στις 16:00, οι δράσεις όπως το «Yoga and Sport for Refugees» και η συζήτηση για την «κοινωνία της απελευθέρωσης» από την Πρωτοβουλία «Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie-Oh» δίνουν το στίγμα της ημέρας. Στις 17:00, η κεντρική σκηνή αποκτά έντονο ρυθμό με το Zumba dance από την ομάδα της Zumba Greece, ενώ τη σκυτάλη της παρουσίασης αναλαμβάνει ο stand up comedian Αριστείδης Ψυλιάκος, ο οποίος θα συνοδεύσει το κοινό στην εξέλιξη των δρώμενων με το δικό του ιδιαίτερο ύφος.

Η κορύφωση έρχεται στις 18:00 με την εμφάνιση της Αγίας Φανφάρας, που θα δώσει τον ρυθμό για τη μεγάλη Πορεία Υπερηφάνειας. Στις 19:00, η τριαντάμετρη rainbow σημαία θα ανοίξει επίσημα την πορεία, συνοδευόμενη από τους Batala, Quilombo και Dançauê. Για όσους παραμείνουν στην πλατεία, η techno σκηνή με τις Até & Salin θα διατηρήσει την ένταση μέχρι την επιστροφή της πορείας και την έναρξη της μεγάλης συναυλίας.

Το βραδινό πρόγραμμα, υπό την παρουσίαση των Andromeda Balls και Χριστίνας Βούλγαρη, υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία. Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι Black Unit, Δημήτρης Σαμόλης, Mitch T, Nasty Hiloudaki, Χρυσηίδα Γκαγκούτη και Φώτης Λάμαρης, ενώ η εμφάνιση της Ματούλας Ζαμάνη μαζί με τη special guest έκπληξη αναμένεται να αποτελέσουν τα highlight της βραδιάς.

Το Athens Pride 2026 συνεχίζει να αποτελεί το σημείο συνάντησης για όσους επιθυμούν να γιορτάσουν, να διεκδικήσουν και να συμμετάσχουν σε μια από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις της χρονιάς. Με τη στήριξη του MAD, η πλατεία Συντάγματος φιλοξενεί μια από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις της χρονιάς, σε μια ημέρα που παραμένει γεμάτη παλμό και μηνύματα ορατότητας.