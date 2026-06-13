4 μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα για το καλοκαίρι

Ανακάλυψε 4 υπέροχες μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα που οργανώνονται σε λιγότερο από μία ώρα και είναι η ιδανική λύση για να ξεφύγεις από την πόλη

Με μια ματιά Η Νέα Μάκρη και ο Μαραθώνας προσφέρουν παραλίες, ιστορικά σημεία και φύση, σε απόσταση περίπου μίας ώρας από την Αθήνα.

Η Αίγινα, προσβάσιμη με ταχύπλοο, προσφέρει νησιώτικη ατμόσφαιρα, φιστίκια και αρχαιολογικούς χώρους.

Το Λουτράκι, σε λιγότερο από μία ώρα, διαθέτει μεγάλη παραλία, όμορφη παραλιακή και θέα στον Κορινθιακό κόλπο.

Η Χαλκίδα, σε περίπου μία ώρα, είναι εύκολη απόδραση με παραλιακή βόλτα, καφέ και το φαινόμενο του Ευρίπου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τη δική του γοητεία, αλλά υπάρχουν μέρες που νιώθεις την ανάγκη να ξεφύγεις έστω και για λίγες ώρες από την πόλη. Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να οργανώσεις ολόκληρες διακοπές ή να ξοδέψεις μια περιουσία για να αλλάξεις παραστάσεις. Γύρω από την πρωτεύουσα υπάρχουν πανέμορφοι προορισμοί που μπορείς να επισκεφθείς αυθημερόν, απολαμβάνοντας θάλασσα, καλό φαγητό και χαλαρούς ρυθμούς.

Αν ψάχνεις ιδέες για μια γρήγορη απόδραση Σαββατοκύριακου ή ακόμα και για ένα αυθόρμητο καθημερινό break, αυτές οι τέσσερις επιλογές οργανώνονται εύκολα σε λιγότερο από μία ώρα και προσφέρουν ό,τι χρειάζεσαι για να γεμίσεις μπαταρίες.

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1.Νέα Μάκρη & Μαραθώνας

Απέχουν περίπου 40-50 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και αποτελούν μία από τις πιο εύκολες καλοκαιρινές αποδράσεις. Η παραλία της Νέας Μάκρης είναι ιδανική για μπάνιο, καφέ και βόλτα δίπλα στη θάλασσα, ενώ ο Μαραθώνας συνδυάζει φυσική ομορφιά και ιστορικό ενδιαφέρον.

Εκτός από τις παραλίες, μπορείς να εξερευνήσεις το πευκοδάσος του Σχινιά, να απολαύσεις φρέσκο ψάρι σε παραθαλάσσιες ταβέρνες ή απλώς να χαλαρώσεις μακριά από την κίνηση της πόλης.

2.Αίγινα

Η Αίγινα παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για μονοήμερη εκδρομή από την Αθήνα. Με ταχύπλοο από τον Πειραιά, η διαδρομή διαρκεί περίπου 40 λεπτά και σε μεταφέρει σε ένα νησί με έντονο καλοκαιρινό χαρακτήρα.

Βόλτα στο λιμάνι, φιστίκια Αιγίνης, παραδοσιακά σοκάκια και όμορφες παραλίες συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για μια ημερήσια απόδραση. Αν έχεις χρόνο, αξίζει να επισκεφθείς και τον εντυπωσιακό Ναό της Αφαίας.

3. Λουτράκι

Σε λιγότερο από μία ώρα οδήγησης από την Αθήνα, το Λουτράκι αποτελεί σταθερή αξία για όσους θέλουν θάλασσα χωρίς να απομακρυνθούν πολύ. Η μεγάλη παραλία, η όμορφη παραλιακή και οι πολλές επιλογές για φαγητό και καφέ το κάνουν ιδανικό για μονοήμερη εκδρομή.

Η περιοχή προσφέρει επίσης τη δυνατότητα για μικρές εξερευνήσεις στη γύρω φύση, ενώ η θέα προς τον Κορινθιακό κόλπο είναι πάντα εντυπωσιακή.

4. Χαλκίδα

Η Χαλκίδα είναι ίσως η πιο εύκολη απόδραση για όσους θέλουν να φύγουν από την Αθήνα χωρίς πλοία και πολύωρες μετακινήσεις. Μέσα σε περίπου μία ώρα μπορείς να απολαμβάνεις βόλτα στην παραλία, καφέ δίπλα στη θάλασσα και φρέσκο φαγητό με θέα τον Ευβοϊκό.

Φυσικά, το φαινόμενο του πορθμού του Ευρίπου παραμένει ένα από τα πιο ιδιαίτερα αξιοθέατα της περιοχής και προσελκύει επισκέπτες κάθε εποχή του χρόνου.

Δεν χρειάζεται να περιμένεις τις καλοκαιρινές άδειες για να νιώσεις ότι βρίσκεσαι σε διακοπές. Μερικές ώρες μακριά από την Αθήνα αρκούν για να αλλάξεις εικόνες, να χαλαρώσεις και να επιστρέψεις με περισσότερη ενέργεια. Είτε προτιμάς θάλασσα, είτε γραφικά σοκάκια, είτε παραθαλάσσιες βόλτες, οι επιλογές βρίσκονται πολύ πιο κοντά απ’ όσο φαντάζεσαι. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη οργάνωση, καλή παρέα και διάθεση για εξερεύνηση. Άλλωστε, οι καλύτερες καλοκαιρινές αναμνήσεις συχνά ξεκινούν από τις πιο αυθόρμητες αποδράσεις.

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