Πώς να κάνεις το σπίτι σου να θυμίζει καλοκαίρι: 6 low-budget tips

Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα να μεταφέρεις την ανεμελιά των Κυκλάδων μέσα στο δικό σου διαμέρισμα, με μερικές έξυπνες αλλαγές

Το καλοκαίρι είναι επιτέλους εδώ, ο ήλιος καίει και η διάθεση όλων μας έχει μεταφερθεί ήδη σε κάποιο κυκλαδίτικο σοκάκι ή σε μια ξαπλώστρα δίπλα στο κύμα. Τι γίνεται όμως όταν η καθημερινότητα, η δουλειά ή οι υποχρεώσεις σε κρατάνε ακόμα «εγκλωβισμένο» στους τέσσερις τοίχους του διαμερίσματός σου στην πόλη; Δεν υπάρχει κανένας λόγος να παθαίνεις FOMO κοιτάζοντας τα stories των άλλων, καθώς μπορείς πολύ εύκολα να φέρεις εσύ το νησί μέσα στο δικό σου micro-space.

Με μερικές έξυπνες, low-budget και super stylish αλλαγές, μπορείς να μεταμορφώσεις το σπίτι σου στο απόλυτο καλοκαιρινό καταφύγιο, κάνοντάς το να εκπέμπει αυτή την πολυπόθητη resort αισθητική. Ήρθε η ώρα να κάνεις ένα ολοκληρωτικό home edit, να διώξεις τη χειμωνιάτικη «βαρύτητα» και να γεμίσεις τον χώρο σου με φως, αέρινες υφές και αρώματα που μυρίζουν αλάτι και αντηλιακό.

Πώς να κάνεις την καθημερινή σου ρουτίνα να μοιάζει πιο καλοκαιρινή

1. Αποσυμφόρηση τώρα: Κάνε declutter για να «αναπνεύσει» ο χώρος σου

Το πρώτο και πιο βασικό βήμα για να μπει το καλοκαίρι στο σπίτι σου δεν κοστίζει απολύτως τίποτα και ακούει στο όνομα decluttering, δηλαδή η απόλυτη οπτική αποσυμφόρηση. Ο χειμώνας μάς κάνει ασυνείδητα να μαζεύουμε πράγματα, βαριά ριχτάρια, στρώσεις από χαλιά και δεκάδες διακοσμητικά κεριά, δημιουργώντας μια αίσθηση «cozy φωλιάς» που όμως το καλοκαίρι καταλήγει να πνίγει τον χώρο και να τον κάνει να φαίνεται πιο ζεστός και σκοτεινός.

Πώς θα το κάνεις πράξη βήμα-βήμα:

The box method : Πάρε μεγάλα κουτιά αποθήκευσης . Στο πρώτο βάλε όλα τα μάλλινα, βελούδινα ή χοντρά διακοσμητικά μαξιλάρια και ριχτάρια. Στο δεύτερο, μάζεψε τα βαριά, σκουρόχρωμα διακοσμητικά (π.χ. μεταλλικά κηροπήγια, σκούρα βάζα).

: Πάρε . Στο πρώτο βάλε όλα τα μάλλινα, βελούδινα ή χοντρά διακοσμητικά μαξιλάρια και ριχτάρια. Στο δεύτερο, μάζεψε τα βαριά, σκουρόχρωμα διακοσμητικά (π.χ. μεταλλικά κηροπήγια, σκούρα βάζα). Clear surfaces : Άδειασε το τραπεζάκι του σαλονιού (coffee table) και τα ράφια από τα πολλά μικροαντικείμενα . Άφησε πάνω μόνο ένα μεγάλο αντικείμενο, όπως ένα travel coffee table book ή ένα minimal λευκό μπολ.

: . Άφησε πάνω μόνο ένα μεγάλο αντικείμενο, όπως ένα travel coffee table book ή ένα minimal λευκό μπολ. Barefoot freedom: Μάζεψε όλα τα χαλιά, ακόμα και τα πιο μικρά πατάκια. Καθάρισε καλά το πάτωμα (ξύλο ή πλακάκι) ώστε να είναι δροσερό και να σε προδιαθέτει να βγάλεις τα παπούτσια σου και να περπατάς ξυπόλυτος, νιώθοντας την απόλυτη ελευθερία του καλοκαιριού.

2. Linen is a State of Mind: Επένδυσε σε αέρινα, φυσικά υφάσματα

Αν θέλεις το κρεβάτι ή ο καναπές σου να σου δίνουν την αίσθηση ότι ξυπνάς σε ένα exclusive boutique hotel στην Ανάφη ή στη Φολέγανδρο, πρέπει να αλλάξεις επειγόντως τη φιλοσοφία των υφασμάτων σου. Τα συνθετικά και τα βαριά υλικά παγιδεύουν τη ζέστη, ενώ τα φυσικά υφάσματα επιτρέπουν στον χώρο και στο σώμα σου να αναπνέουν.

Πώς θα το κάνεις πράξη βήμα-βήμα:

The linen upgrade : Αντικατάστησε τα σεντόνια σου με λινά (linen) ή με υφάσματα από 100% πλυμένο βαμβάκι (washed cotton) . Επιλέξέ τα σε αποχρώσεις όπως το λευκό του ασβέστη, το μπεζ της άμμου, το απαλό γκρι-γκρεζ ή το γαλάζιο του ουρανού.

: . Επιλέξέ τα σε αποχρώσεις όπως το λευκό του ασβέστη, το μπεζ της άμμου, το απαλό γκρι-γκρεζ ή το γαλάζιο του ουρανού. Embrace the wrinkles: Μην σιδερώνεις μανιωδώς τα λινά σου ριχτάρια ή σεντόνια. Η γοητεία τους κρύβεται σε αυτή την ανεπιτήδευτη, « τσαλακωμένη» κομψότητα που βλέπεις στα πιο hot Pinterest boards της Gen Z .

Μην σιδερώνεις μανιωδώς τα λινά σου ριχτάρια ή σεντόνια. Η γοητεία τους κρύβεται σε αυτή την ανεπιτήδευτη, « . The breeze effect: Ξεκρέμασε τις σκουρόχρωμες ή χοντρές κουρτίνες του σαλονιού και του υπνοδωματίου. Αντικατάστησέ τις με διάφανες, πάμφθηνες γάζες ή λευκά λινά roller. Κάθε φορά που θα ανοίγεις τα παράθυρα, οι κουρτίνες θα κυματίζουν με το παραμικρό ρεύμα αέρα, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό summer breeze σκηνικό.

3. Earthy Textures: Φέρε τη φύση και το design των Κυκλάδων μέσα στο δωμάτιο

Η καλοκαιρινή διακόσμηση βασίζεται στα υλικά που προέρχονται απευθείας από τη φύση και κουβαλάνε μια οργανική, ζεστή αλλά ταυτόχρονα clean αίσθηση. Αντικαθιστώντας τα ψυχρά μέταλλα και τα σκούρα, γυαλιστερά ξύλα, σπας τη μονοτονία του urban design.

Πώς θα το κάνεις πράξη βήμα-βήμα:

Rattan & bamboo elements: Πρόσθεσε στον χώρο μικροέπιπλα ή αξεσουάρ από μπαμπού, rattan, ψάθα και γιούτα . Μπορείς να βρεις ένα οικονομικό ψάθινο καπέλο φωτιστικού ή ένα μικρό σκαμπό από bamboo.

Πρόσθεσε στον χώρο . Μπορείς να βρεις ένα οικονομικό ψάθινο καπέλο φωτιστικού ή ένα μικρό σκαμπό από bamboo. Seagrass baskets: Αντικατάστησε τα πλαστικά ή μεταλλικά κουτιά αποθήκευσης με καλάθια από θαλάσσιο γρασίδι (seagrass) . Χρησιμοποίησέ τα για να κρύψεις τα καλώδια, τα gadgets, ή ακόμα και ως κασπώ για τις γλάστρες σου.

Αντικατάστησε τα πλαστικά ή μεταλλικά κουτιά αποθήκευσης με . Χρησιμοποίησέ τα για να κρύψεις τα καλώδια, τα gadgets, ή ακόμα και ως κασπώ για τις γλάστρες σου. Terracotta & ceramics: Βάλε στα ράφια σου μερικά minimal πήλινα (terracotta) ή ακατέργαστα κεραμικά βάζα σε οργανικά, καμπυλωτά σχήματα. Μην τα γεμίσεις με βαριά, πολύχρωμα λουλούδια, βάλε μέσα μερικά ξερά κλαδιά, pampas grass ή μερικά φρέσκα φύλλα ευκαλύπτου που αποξηραίνονται όμορφα.

4. Olfactory Summer: Δημιούργησε την τέλεια καλοκαιρινή ατμόσφαιρα με αρώματα

Το πώς «νιώθει» ένα σπίτι εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από το πώς μυρίζει, καθώς η όσφρηση είναι η πιο δυνατή αίσθηση όταν πρόκειται να ανασύρουμε travel αναμνήσεις. Η σωστή καλοκαιρινή μυρωδιά μπορεί να σε κάνει να νιώσεις τη δροσιά της θάλασσας ακόμα κι αν έξω έχει 38 βαθμούς.

Πώς θα το κάνεις πράξη βήμα-βήμα:

Scent swap: Μάζεψε όλα τα χειμωνιάτικα αρωματικά χώρου με νότες κανέλας, γαρίφαλου, βαριάς βανίλιας, κεχριμπαριού και καπνού.

Μάζεψε όλα τα χειμωνιάτικα αρωματικά χώρου με νότες κανέλας, γαρίφαλου, βαριάς βανίλιας, κεχριμπαριού και καπνού. Island notes: Επένδυσε σε αρωματικά sticks (reed diffusers) ή κεριά σόγιας με νότες από εσπεριδοειδή (περγαμόντο, λάιμ), σύκο, θαλασσινό αλάτι, γιασεμί και βασιλικό .

Επένδυσε σε . The sunscreen effect: Αναζήτησε αρώματα χώρου που περιέχουν monoi, neroli ή coconut. Αυτές οι νότες μιμούνται τη μυρωδιά του αντηλιακού και του λαδιού καρύδας πάνω στο ζεστό δέρμα, οπότε κάθε φορά που θα μπαίνεις στο δωμάτιο, το μυαλό σου θα πηγαίνει κατευθείαν σε beach party.

5. Tropical Jungalow: Τα φυτά εσωτερικού χώρου που θα φέρουν το «έξω» μέσα

Κανένα summer edit δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς την προσθήκη ζωντανών, καταπράσινων φυτών. Τα φυτά εσωτερικού χώρου δίνουν clean ενέργεια, φιλτράρουν τον αέρα και προσφέρουν αυτό το απαραίτητο splash χρώματος που σπάει τη μονοτονία του λευκού.

Πώς θα το κάνεις πράξη βήμα-βήμα:

Monstera : Βάλε σε μια άδεια γωνιά του σαλονιού μια Monstera Deliciosa ή μια Στερελίτσια (το πουλί του παραδείσου) . Τα τεράστια, καταπράσινα φύλλα τους δημιουργούν αμέσως ένα τροπικό, jungalow σκηνικό.

: Βάλε σε μια άδεια γωνιά του σαλονιού μια . Τα τεράστια, καταπράσινα φύλλα τους δημιουργούν αμέσως ένα τροπικό, jungalow σκηνικό. Potted succulents : Αν δεν έχεις πολύ χώρο, αγόρασε 3-4 μικρούς κάκτους ή παχύφυτα . Τοποθέτησέ τα μέσα σε μικρά πήλινα γλαστράκια όλα μαζί πάνω στο περβάζι του παραθύρου ή στο γραφείο σου, δίνοντας ένα desert-resort vibe.

: Αν δεν έχεις πολύ χώρο, . Τοποθέτησέ τα μέσα σε μικρά πήλινα γλαστράκια όλα μαζί πάνω στο περβάζι του παραθύρου ή στο γραφείο σου, δίνοντας ένα desert-resort vibe. The kentia vibe: Μια Κέντια ή μια Αρεκά (είδη εσωτερικών φοινίκων) δίπλα στο παράθυρο θα δημιουργήσουν πανέμορφες σκιές στους τοίχους όταν πέφτει το απογευματινό φως, θυμίζοντας exclusive lounges εξωτικών προορισμών.

6. Balcony Upgrade: Μετάτρεψε το μπαλκόνι σου στο πιο hot exclusive lounge της πόλης

Ακόμα κι αν το μπαλκόνι σου είναι ένα κλασικό, μικροσκοπικό αστικό μπαλκόνι, τώρα είναι η στιγμή να το απογειώσεις. Εκεί θα περάσεις τα περισσότερα καλοκαιρινά σου βράδια κάνοντας zero-cost share με φίλους, οπότε πρέπει να γίνει όσο πιο άνετο και ατμοσφαιρικό γίνεται.

Πώς θα το κάνεις πράξη βήμα-βήμα:

The low-profile set up : Πέταξε ή κρύψε τις άβολες πλαστικές ή μεταλλικές καρέκλες. Στρώσε ένα outdoor ψάθινο χαλάκι και ρίξε πάνω 2-3 μεγάλα μαξιλάρια δαπέδου ή πουφ , δημιουργώντας μια laid-back, ανατολίτικη γωνιά.

: Πέταξε ή κρύψε τις άβολες πλαστικές ή μεταλλικές καρέκλες. και ρίξε πάνω , δημιουργώντας μια laid-back, ανατολίτικη γωνιά. Warm ambient lighting: Ξέχνα το ενοχλητικό, δυνατό και ψυχρό φως του τοίχου. Άπλωσε κατά μήκος των κάγκελων ή του τοίχου μια σειρά από ζεστά λαμπάκια με ηλιακό πάνελ, ή τοποθέτησε 2-3 μεγάλα ψάθινα φανάρια με κεριά led στο πάτωμα.

Ξέχνα το ενοχλητικό, δυνατό και ψυχρό φως του τοίχου. Άπλωσε κατά μήκος των κάγκελων ή του τοίχου μια σειρά από με ηλιακό πάνελ, ή τοποθέτησε 2-3 μεγάλα ψάθινα φανάρια με κεριά led στο πάτωμα. The final touch: Πρόσθεσε ένα μικρό, πτυσσόμενο ξύλινο τραπεζάκι, βάλε μερικές γλάστρες με αρωματικά φυτά που διώχνουν και τα κουνούπια, άνοιξε ένα low-fidelity ή tropical house playlist στο ηχείο σου και απόλαυσε τις καλοκαιρινές νύχτες της πόλης με ένα δροσερό drink στο χέρι.

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