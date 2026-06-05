Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
City Guide 05.06.2026

5 υπέροχες αυλές στην Αθήνα για καλοκαιρινές εξόδους κάτω από τα αστέρια

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από ατμοσφαιρικές ταράτσες μέχρι αυλές που μοιάζουν βγαλμένες από νησί, οι διευθύνσεις αυτές προσφέρουν δροσερά cocktails και άκρως καλοκαιρινή ατμόσφαιρα
Πόπη Βασιλείου

Το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τη δική του μαγεία. Μπορεί η πόλη να κινείται σε έντονους ρυθμούς, όμως μόλις πέσει ο ήλιος, οι πιο όμορφες αυλές της μετατρέπονται σε μικρές οάσεις δροσιάς και χαλάρωσης. Αν ψάχνεις μέρη που συνδυάζουν ατμόσφαιρα, καλό φαγητό, ποτό και ένα σκηνικό που σε κάνει να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι στο κέντρο της πρωτεύουσας, τότε υπάρχουν ορισμένες διευθύνσεις που αξίζουν μια θέση στη λίστα σου. Από νεοκλασικά κτίρια μέχρι καταπράσινες εσωτερικές αυλές, αυτά είναι 5 από τα πιο ξεχωριστά σημεία της Αθήνας για τις καλοκαιρινές σου βραδιές.

1. Μαντζάρου 3

Η οδός Μαντζάρου 3 στο Κολωνάκι αποτελεί ένα από εκείνα τα σημεία της Αθήνας που συνδυάζουν τη γοητεία του ιστορικού κέντρου με τη σύγχρονη αστική κουλτούρα. Ανάμεσα σε νεοκλασικά κτίρια, κομψά στέκια και πολυσύχναστους πεζόδρομους, η συγκεκριμένη διεύθυνση βρίσκεται στην καρδιά μιας από τις πιο ζωντανές και διαχρονικά αγαπημένες γειτονιές της πρωτεύουσας. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η περιοχή αποκτά ξεχωριστή ατμόσφαιρα, με τις αυλές, τα καφέ και τα εστιατόρια να γεμίζουν κόσμο που αναζητά στιγμές χαλάρωσης στο κέντρο της Αθήνας.

Ελλάδα: 5 παραλίες μέσα στο πράσινο που ενώνουν βουνό και θάλασσα

2. Black Duck Garden

Κρυμμένη πίσω από ιστορικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, η αυλή του Black Duck Garden μοιάζει με μικρό καταπράσινο καταφύγιο. Η ηρεμία του χώρου, σε συνδυασμό με τα δέντρα και τον ατμοσφαιρικό φωτισμό, προσφέρουν μια διαφορετική εμπειρία στην καρδιά της πόλης.

3. Athénée

Ένα σημείο που συνδυάζει διαχρονική κομψότητα και αθηναϊκό χαρακτήρα. Η εξωτερική του αυλή αποτελεί αγαπημένο σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να απολαύσουν το καλοκαιρινό βράδυ σε ένα από τα πιο ιστορικά στέκια της πρωτεύουσας.

4. The Foundry Suites Rooftop Garden

Αν αναζητάς έναν χώρο γεμάτο πράσινο, η συγκεκριμένη αυλή στον Κεραμεικό θα σε εντυπωσιάσει. Το σκηνικό θυμίζει κήπο και προσφέρει μια αίσθηση απόδρασης από τη φασαρία της πόλης, ιδανική για ήρεμες καλοκαιρινές στιγμές.

5. Noah

Το Noah είναι το απόλυτο καλοκαιρινό σποτ της πόλης, εκεί όπου οι χαλαροί ρυθμοί, η ανεπιτήδευτη κομψότητα και η καλοκαιρινή διάθεση συναντιούνται σε ένα σκηνικό που σε κάνει να θέλεις να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Από τις πρώτες απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, ο χώρος γεμίζει με κόσμο που αναζητά δροσερά cocktails, καλή μουσική και μια ατμόσφαιρα που αποπνέει καλοκαιρινή ανεμελιά. Με προσεγμένες γεύσεις, ξεχωριστές προτάσεις στο ποτό και ένα περιβάλλον που συνδυάζει άνεση και στυλ, το Noah έχει καθιερωθεί ως το σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να απολαύσουν τις πιο όμορφες στιγμές του καλοκαιριού στην καρδιά της πόλης.

Η Αθήνα κρύβει δεκάδες όμορφες αυλές, όμως αυτά τα 5 σημεία ξεχωρίζουν για την ατμόσφαιρα και τον χαρακτήρα τους. Αν θέλεις να απολαύσεις το καλοκαίρι στην πόλη με τον πιο όμορφο τρόπο, αξίζει να τα βάλεις στη λίστα σου για τις επόμενες βραδινές εξορμήσεις.

Ιστορική στιγμή στην Κρήτη: Η πρώτη πινακίδα UNESCO στα Μάλια για τα Μινωικά Ανάκτορα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

bar ΑΘΗΝΑ Καλοκαίρι 2026 Καλοκαίρι Go Out
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι tech-nerds του ζωδιακού – Τα 3 ζώδια που είναι… αχώριστα με την τεχνολογία

Οι tech-nerds του ζωδιακού – Τα 3 ζώδια που είναι… αχώριστα με την τεχνολογία

05.06.2026
Επόμενο
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η τρυφερή έκπληξη στην Αλεξάνδρα Νίκα για τα γενέθλιά της

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η τρυφερή έκπληξη στην Αλεξάνδρα Νίκα για τα γενέθλιά της

05.06.2026

Δες επίσης

«Διανθίσματα του νου»: Ατομική Έκθεση Ζωγραφικής του Μιχάλη Πέρδικα
City Guide

«Διανθίσματα του νου»: Ατομική Έκθεση Ζωγραφικής του Μιχάλη Πέρδικα

04.06.2026
Το καλοκαίρι ξεκινά στο Μουσείο Μαρία Κάλλας με καλλιτεχνικές δράσεις για όλους!
City Guide

Το καλοκαίρι ξεκινά στο Μουσείο Μαρία Κάλλας με καλλιτεχνικές δράσεις για όλους!

03.06.2026
16ο Off-Off Athens Theatre Festival: Οι παραστάσεις της 3ης εβδομάδας στο Επί Κολωνώ
City Guide

16ο Off-Off Athens Theatre Festival: Οι παραστάσεις της 3ης εβδομάδας στο Επί Κολωνώ

03.06.2026
Techno Yoga Summer Festival 2026: Η απόλυτη εμπειρία ευεξίας και μουσικής στην Κύμη
City Guide

Techno Yoga Summer Festival 2026: Η απόλυτη εμπειρία ευεξίας και μουσικής στην Κύμη

03.06.2026
Release Athens 2026: 10 χρόνια από τη βραδιά που ξεκίνησαν όλα
City Guide

Release Athens 2026: 10 χρόνια από τη βραδιά που ξεκίνησαν όλα

02.06.2026
Το ANIMASYROS 2026 επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά!
City Guide

Το ANIMASYROS 2026 επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά!

01.06.2026
3 μικρά βιβλία για να διαβάσεις το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
City Guide

3 μικρά βιβλία για να διαβάσεις το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

30.05.2026
DRNS: Η εταιρεία πίσω από τo Mad VMA 2026 drone show που μετέτρεψε τον ουρανό σε εμπειρία
City Guide

DRNS: Η εταιρεία πίσω από τo Mad VMA 2026 drone show που μετέτρεψε τον ουρανό σε εμπειρία

29.05.2026
Gen 260: Ένα mini φεστιβάλ εντός του Φεστιβάλ
City Guide

Gen 260: Ένα mini φεστιβάλ εντός του Φεστιβάλ

27.05.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας