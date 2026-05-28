Life 28.05.2026

Ιστορική στιγμή στην Κρήτη: Η πρώτη πινακίδα UNESCO στα Μάλια για τα Μινωικά Ανάκτορα

Η Κρήτη στο επίκεντρο της UNESCO: Η πρώτη πινακίδα στα Μάλια σηματοδοτεί νέα εποχή για τον Μινωικό πολιτισμό
Πόπη Βασιλείου

Μια ιστορική στιγμή για την Κρήτη και τον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη καταγράφεται με την τοποθέτηση της πρώτης αναμνηστικής πινακίδας UNESCO στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων, γεγονός που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και αναδεικνύει τον διαχρονικό ρόλο του Μινωικού πολιτισμού στην ιστορία της Μεσογείου.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης, με πρώτο σταθμό τα Μάλια, όπου αποκαλύφθηκε η πρώτη πινακίδα UNESCO, σε έναν χώρο με τεράστια αρχαιολογική και συμβολική σημασία, ο οποίος έχει συνδεθεί με τη μακραίωνη ιστορία του Μινωικού κόσμου και αποτελεί πλέον μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου διεθνούς προβολής.

Η υπουργός Πολιτισμού χαρακτήρισε την ένταξη των Μινωικών Ανακτόρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς ως μια μεγάλη εθνική επιτυχία, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν στόχο που παρέμενε ανεκπλήρωτος για δεκαετίες και που σήμερα δικαιώνει τη συστηματική συνεργασία μεταξύ υπουργείου, Περιφέρειας και τοπικών φορέων, αναδεικνύοντας την Κρήτη σε κέντρο παγκόσμιου πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι η ανάδειξη του Μινωικού πολιτισμού δεν αφορά μόνο την ιστορική μνήμη, αλλά και τη βαθύτερη κατανόηση των απαρχών του ευρωπαϊκού πολιτισμού, με την Κνωσό και τα υπόλοιπα ανακτορικά κέντρα να αποκτούν πλέον διεθνή αναγνώριση ως μνημεία παγκόσμιας αξίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις εκτεταμένες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στα Μάλια, μετά τις ζημιές που προκάλεσαν ακραία καιρικά φαινόμενα τα προηγούμενα χρόνια, με έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης που ενισχύουν τη θωράκιση του αρχαιολογικού χώρου και εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά του για το μέλλον.

Η πολιτιστική στρατηγική που παρουσιάστηκε περιλαμβάνει επενδύσεις που αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο όχι μόνο τη διατήρηση και ανάδειξη των μνημείων, αλλά και τη δημιουργία σύγχρονων μουσείων και υποδομών που ενισχύουν την πολιτιστική ταυτότητα της Κρήτης και τη διεθνή της απήχηση.

Οι εκδηλώσεις για την ένταξη των Μινωικών Ανακτόρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς θα συνεχιστούν σε Κνωσό, Αρχάνες και Ζώμινθο, ολοκληρώνοντας ένα τριήμερο δράσεων που αναδεικνύει τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και ενισχύει τον ρόλο της Κρήτης ως ζωντανού πυρήνα παγκόσμιου πολιτισμού.

«Χρόνια μας πολλά αγάπη μου»: Η συγκινητική ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα

Eva Longoria: Γιατί αρνείται να δει το «Desperate Housewives»;

