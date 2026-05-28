«Χρόνια μας πολλά αγάπη μου»: Η συγκινητική ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα

Λίγες ώρες μετά από μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, ο Τραϊανός Δέλλας καλείται να αντιμετωπίσει μια απίστευτη και βαθιά συγκινητική συγκυρία. Η απώλεια της αγαπημένης του συζύγου,Γωγώς Μαστροκώστα, έχει συγκλονίσει το οικογενειακό του περιβάλλον και όχι μόνο. Την ίδια στιγμή, η ημερομηνία φέρνει μαζί της μια φορτισμένη συναισθηματικά «σύμπτωση», που κάνει τον πόνο ακόμη πιο βαρύ. Η ιστορία του ζευγαριού, που μετρούσε πάνω από δύο δεκαετίες κοινής πορείας, συγκινεί βαθιά.

Στις 28 Μαΐου, ημέρα που πριν από 16 χρόνια το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής προχώρησε σε μια δημόσια, σπαρακτική ανάρτηση αποχαιρετισμού. Το τραγικό στοιχείο είναι ότι η ίδια ημερομηνία συνδέεται και με σημαντικές στιγμές της οικογένειας, καθώς τότε είχαν γιορτάσει και τη βάφτιση της κόρης τους, Βικτώρια.

Ο Τραϊανός Δέλλας μοιράστηκε δημόσια τα συναισθήματά του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου, χθες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για να πετάξεις ψηλά. Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και η χθεσινή η χειρότερη… Τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας. Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα: «Once beautiful, always beautiful»… Και έτσι ήσουν τότε, και έτσι θα είσαι για πάντα!».

Η Γωγώ Μαστροκώστα και ο Τραϊανός Δέλλας υπήρξαν ένα από τα πιο δεμένα και αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, με κοινή πορεία που ξεπέρασε τα 20 χρόνια και με την κόρη τους, Βικτώρια, να αποτελεί τον πιο δυνατό τους δεσμό.

Η σύμπτωση της ημερομηνίας της απώλειας με τόσο σημαντικές οικογενειακές στιγμές δίνει στην ιστορία μια σχεδόν κινηματογραφική, αλλά ταυτόχρονα τραγική διάσταση, που συγκλονίζει.

