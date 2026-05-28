Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 28.05.2026

«Χρόνια μας πολλά αγάπη μου»: Η συγκινητική ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η συγκινητική ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα στα social media για τα 16 χρόνια κοινής πορείας με τη Γωγώ Μαστροκώστα
Ειρήνη Στόφυλα

Λίγες ώρες μετά από μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, ο Τραϊανός Δέλλας καλείται να αντιμετωπίσει μια απίστευτη και βαθιά συγκινητική συγκυρία. Η απώλεια της αγαπημένης του συζύγου,Γωγώς Μαστροκώστα, έχει συγκλονίσει το οικογενειακό του περιβάλλον και όχι μόνο. Την ίδια στιγμή, η ημερομηνία φέρνει μαζί της μια φορτισμένη συναισθηματικά «σύμπτωση», που κάνει τον πόνο ακόμη πιο βαρύ. Η ιστορία του ζευγαριού, που μετρούσε πάνω από δύο δεκαετίες κοινής πορείας, συγκινεί βαθιά.

https://www.instagram.com/dellastraianos/
https://www.instagram.com/dellastraianos/

Στις 28 Μαΐου, ημέρα που πριν από 16 χρόνια το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής προχώρησε σε μια δημόσια, σπαρακτική ανάρτηση αποχαιρετισμού. Το τραγικό στοιχείο είναι ότι η ίδια ημερομηνία συνδέεται και με σημαντικές στιγμές της οικογένειας, καθώς τότε είχαν γιορτάσει και τη βάφτιση της κόρης τους, Βικτώρια.

Θρήνος για τη Γωγώ Μαστροκώστα – Τα συλλυπητήρια των celebrities κάτω από το post της κόρης της, Βικτώρια

Ο Τραϊανός Δέλλας μοιράστηκε δημόσια τα συναισθήματά του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου, χθες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για να πετάξεις ψηλά. Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και η χθεσινή η χειρότερη… Τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας. Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα: «Once beautiful, always beautiful»… Και έτσι ήσουν τότε, και έτσι θα είσαι για πάντα!».

Η Γωγώ Μαστροκώστα και ο Τραϊανός Δέλλας υπήρξαν ένα από τα πιο δεμένα και αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, με κοινή πορεία που ξεπέρασε τα 20 χρόνια και με την κόρη τους, Βικτώρια, να αποτελεί τον πιο δυνατό τους δεσμό.

https://www.instagram.com/dellastraianos/
https://www.instagram.com/dellastraianos/
https://www.instagram.com/gogomastro
https://www.instagram.com/gogomastro

Η σύμπτωση της ημερομηνίας της απώλειας με τόσο σημαντικές οικογενειακές στιγμές δίνει στην ιστορία μια σχεδόν κινηματογραφική, αλλά ταυτόχρονα τραγική διάσταση, που συγκλονίζει.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΓΩΓΩ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Τραϊανός Δέλλας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Katy Perry κάνει το απόλυτο comeback με δωρεάν συναυλία στο Μεξικό

Η Katy Perry κάνει το απόλυτο comeback με δωρεάν συναυλία στο Μεξικό

28.05.2026
Επόμενο
Ιστορική στιγμή στην Κρήτη: Η πρώτη πινακίδα UNESCO στα Μάλια για τα Μινωικά Ανάκτορα

Ιστορική στιγμή στην Κρήτη: Η πρώτη πινακίδα UNESCO στα Μάλια για τα Μινωικά Ανάκτορα

28.05.2026

Δες επίσης

«Μαρία της γειτονιάς»: Η Σοράγια επέστρεψε και «τρέλανε» την Ελλάδα
Celeb News

«Μαρία της γειτονιάς»: Η Σοράγια επέστρεψε και «τρέλανε» την Ελλάδα

28.05.2026
«Τα μαλλιά της είναι έτσι, γιατί έτσι θέλουν» – Η απάντηση της Μαίρης Συνατσάκη για την κόρη της
Celeb News

«Τα μαλλιά της είναι έτσι, γιατί έτσι θέλουν» – Η απάντηση της Μαίρης Συνατσάκη για την κόρη της

28.05.2026
Angelina Jolie – Brad Pitt: Η ανατρεπτική εμφάνιση του 17χρονου γιου τους
Celeb News

Angelina Jolie – Brad Pitt: Η ανατρεπτική εμφάνιση του 17χρονου γιου τους

28.05.2026
«Ωραία Ελένη»: Τα σχόλια στο νέο post της Κλέλιας Ανδριολάτου
Celeb News

«Ωραία Ελένη»: Τα σχόλια στο νέο post της Κλέλιας Ανδριολάτου

28.05.2026
Τι ισχύει τελικά για τη Cynthia Erivo και την Ariana Grande;
Celeb News

Τι ισχύει τελικά για τη Cynthia Erivo και την Ariana Grande;

28.05.2026
«Οι μπαμπάδες ερχόμαστε μετά»: Η εξομολόγηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την πατρότητα
Celeb News

«Οι μπαμπάδες ερχόμαστε μετά»: Η εξομολόγηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την πατρότητα

28.05.2026
Eva Longoria: Γιατί αρνείται να δει το «Desperate Housewives»;
Celeb News

Eva Longoria: Γιατί αρνείται να δει το «Desperate Housewives»;

28.05.2026
Η Jennifer Lopez «έκλεψε» τα βλέμματα στην πρεμιέρα του «Office Romance» – Oι εντυπωσιακές εμφανίσεις
Celeb News

Η Jennifer Lopez «έκλεψε» τα βλέμματα στην πρεμιέρα του «Office Romance» – Oι εντυπωσιακές εμφανίσεις

28.05.2026
Αυλαία για το «Breakfast@Star»: Ριζικές αλλαγές στην πρωινή ζώνη του Star
Celeb News

Αυλαία για το «Breakfast@Star»: Ριζικές αλλαγές στην πρωινή ζώνη του Star

28.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο