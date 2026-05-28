«Είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ»: Η συγκίνηση της Μαρίας Σάκκαρη για την μητέρα της

Στιγμές έντονης συγκίνησης έζησε η Μαρία Σάκκαρη μετά τον πρώτο της αγώνα στο Roland Garros 2026, όπου ξεκίνησε με εντυπωσιακή νίκη. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της Λίντα Νόσκοβα με 2-0 σετ, δείχνοντας από την αρχή εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Ωστόσο, η συναισθηματική κορύφωση ήρθε λίγο αργότερα, στη συνέντευξη Τύπου, όπου δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Αφορμή στάθηκε μια ερώτηση δημοσιογράφου για τη μητέρα της, την πρώην τενίστρια Αγγελική Κανελλοπούλου, η οποία είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε νεαρή ηλικία. Η στιγμή έγινε γρήγορα viral, δείχνοντας το βαθύ συναισθηματικό δέσιμο μητέρας και κόρης.

Η Μαρία Σάκκαρη εξήγησε ότι η συγκίνησή της δεν προήλθε μόνο από τη νίκη, αλλά κυρίως από το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν τη διαδρομή της μητέρας της. Όπως είπε, η στήριξη που έχει δεχτεί από εκείνη όλα αυτά τα χρόνια είναι καθοριστική για την καριέρα της. Η τενίστρια μίλησε με ειλικρίνεια για τη δυσκολία της να εκφράζει δημόσια τέτοια συναισθήματα, κάτι που έκανε τη στιγμή ακόμη πιο φορτισμένη.





Με δάκρυα στα μάτια, η Σάκκαρη δήλωσε: «Είναι πολύ ωραίο να βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν ότι η μητέρα μου ήταν τενίστρια. Είναι εκπληκτική. Δε ξέρω γιατί γίνομαι συναισθηματική. Είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ σίγουρα. Προφανώς ο τρόπος που παίζουμε τένις είναι διαφορετικός. Δε ξέρω γιατί συγκινούμαι. Μάλλον επειδή σπάνια μιλάω γι’ αυτή. Ή σπάνια βλέπω κάποιον που πραγματικά τη γνωρίζει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν γονιό που πραγματικά σε καταλαβαίνει και σε νιώθει. Συγκινούμαι γιατί όλοι γνωρίζετε ότι δε μιλάω πολύ γι’ αυτή, ειδικά με κάποιον που πραγματικά τη γνωρίζει. Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Η καθοδήγησή της ήταν το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό πράγμα για εμένα μέχρι και σήμερα, γιατί ο τρόπος που πίστευε σε εμένα, μαζί με τον πατέρα μου, αλλά εκείνη είχε τη γνώση, ήταν κάτι πραγματικά μοναδικό. Γιατί εγώ, όπως όλοι ξέρουν, δεν ήμουν τίποτα σπουδαίο ως junior, αλλά εκείνη συνέχισε να πιστεύει σε εμένα, συνέχισε να φέρνει τους καλύτερους προπονητές για μένα. Είναι καταπληκτικό να την έχω στο πλευρό μου».

Η στιγμή αυτή ανέδειξε όχι μόνο τη συναισθηματική πλευρά της αθλήτριας, αλλά και τη βαθιά επιρροή που έχει η οικογένειά της στην πορεία της στο παγκόσμιο τένις. Πέρα από τις νίκες και τα αποτελέσματα, η Σάκκαρη δείχνει για ακόμη μια φορά ότι πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχει μια προσωπική ιστορία γεμάτη στήριξη, επιμονή και πίστη. Η σχέση της με τη μητέρα της αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της καριέρας της. Και αυτή η συγκινητική στιγμή στο Roland Garros το επιβεβαιώνει με τον πιο ανθρώπινο τρόπο.

