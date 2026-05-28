Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 28.05.2026

«Είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ»: Η συγκίνηση της Μαρίας Σάκκαρη για την μητέρα της

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Μαρία Σάκκαρη ξέσπασε σε κλάματα στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της στο Roland Garros, όταν μίλησε για την μητέρα της
Ειρήνη Στόφυλα

Στιγμές έντονης συγκίνησης έζησε η Μαρία Σάκκαρη μετά τον πρώτο της αγώνα στο Roland Garros 2026, όπου ξεκίνησε με εντυπωσιακή νίκη. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της Λίντα Νόσκοβα με 2-0 σετ, δείχνοντας από την αρχή εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Ωστόσο, η συναισθηματική κορύφωση ήρθε λίγο αργότερα, στη συνέντευξη Τύπου, όπου δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

https://www.instagram.com/mariasakkari/?hl=el
https://www.instagram.com/mariasakkari

Αφορμή στάθηκε μια ερώτηση δημοσιογράφου για τη μητέρα της, την πρώην τενίστρια Αγγελική Κανελλοπούλου, η οποία είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε νεαρή ηλικία. Η στιγμή έγινε γρήγορα viral, δείχνοντας το βαθύ συναισθηματικό δέσιμο μητέρας και κόρης.

Μαρία Σάκκαρη: Αποκάλυψε πότε και πού θα γίνει ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Η Μαρία Σάκκαρη εξήγησε ότι η συγκίνησή της δεν προήλθε μόνο από τη νίκη, αλλά κυρίως από το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν τη διαδρομή της μητέρας της. Όπως είπε, η στήριξη που έχει δεχτεί από εκείνη όλα αυτά τα χρόνια είναι καθοριστική για την καριέρα της. Η τενίστρια μίλησε με ειλικρίνεια για τη δυσκολία της να εκφράζει δημόσια τέτοια συναισθήματα, κάτι που έκανε τη στιγμή ακόμη πιο φορτισμένη.


Με δάκρυα στα μάτια, η Σάκκαρη δήλωσε: «Είναι πολύ ωραίο να βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν ότι η μητέρα μου ήταν τενίστρια. Είναι εκπληκτική. Δε ξέρω γιατί γίνομαι συναισθηματική. Είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ σίγουρα. Προφανώς ο τρόπος που παίζουμε τένις είναι διαφορετικός. Δε ξέρω γιατί συγκινούμαι. Μάλλον επειδή σπάνια μιλάω γι’ αυτή. Ή σπάνια βλέπω κάποιον που πραγματικά τη γνωρίζει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν γονιό που πραγματικά σε καταλαβαίνει και σε νιώθει. Συγκινούμαι γιατί όλοι γνωρίζετε ότι δε μιλάω πολύ γι’ αυτή, ειδικά με κάποιον που πραγματικά τη γνωρίζει. Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Η καθοδήγησή της ήταν το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό πράγμα για εμένα μέχρι και σήμερα, γιατί ο τρόπος που πίστευε σε εμένα, μαζί με τον πατέρα μου, αλλά εκείνη είχε τη γνώση, ήταν κάτι πραγματικά μοναδικό. Γιατί εγώ, όπως όλοι ξέρουν, δεν ήμουν τίποτα σπουδαίο ως junior, αλλά εκείνη συνέχισε να πιστεύει σε εμένα, συνέχισε να φέρνει τους καλύτερους προπονητές για μένα. Είναι καταπληκτικό να την έχω στο πλευρό μου».

https://www.instagram.com/mariasakkari
https://www.instagram.com/mariasakkari

Η στιγμή αυτή ανέδειξε όχι μόνο τη συναισθηματική πλευρά της αθλήτριας, αλλά και τη βαθιά επιρροή που έχει η οικογένειά της στην πορεία της στο παγκόσμιο τένις. Πέρα από τις νίκες και τα αποτελέσματα, η Σάκκαρη δείχνει για ακόμη μια φορά ότι πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχει μια προσωπική ιστορία γεμάτη στήριξη, επιμονή και πίστη. Η σχέση της με τη μητέρα της αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της καριέρας της. Και αυτή η συγκινητική στιγμή στο Roland Garros το επιβεβαιώνει με τον πιο ανθρώπινο τρόπο.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Μαρία Σάκκαρη συνέντευξη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Dua Lipa και ο Callum Turner στο πιο απρόβλεπτο love story – Το μυστήριο γύρω από τον γάμο τους στην Ιταλία

Η Dua Lipa και ο Callum Turner στο πιο απρόβλεπτο love story – Το μυστήριο γύρω από τον γάμο τους στην Ιταλία

28.05.2026
Επόμενο
Matthew Perry: Φυλάκιση για τον προσωπικό βοηθό που του χορηγούσε κεταμίνη

Matthew Perry: Φυλάκιση για τον προσωπικό βοηθό που του χορηγούσε κεταμίνη

28.05.2026

Δες επίσης

«Μαρία της γειτονιάς»: Η Σοράγια επέστρεψε και «τρέλανε» την Ελλάδα
Celeb News

«Μαρία της γειτονιάς»: Η Σοράγια επέστρεψε και «τρέλανε» την Ελλάδα

28.05.2026
«Τα μαλλιά της είναι έτσι, γιατί έτσι θέλουν» – Η απάντηση της Μαίρης Συνατσάκη για την κόρη της
Celeb News

«Τα μαλλιά της είναι έτσι, γιατί έτσι θέλουν» – Η απάντηση της Μαίρης Συνατσάκη για την κόρη της

28.05.2026
Angelina Jolie – Brad Pitt: Η ανατρεπτική εμφάνιση του 17χρονου γιου τους
Celeb News

Angelina Jolie – Brad Pitt: Η ανατρεπτική εμφάνιση του 17χρονου γιου τους

28.05.2026
«Ωραία Ελένη»: Τα σχόλια στο νέο post της Κλέλιας Ανδριολάτου
Celeb News

«Ωραία Ελένη»: Τα σχόλια στο νέο post της Κλέλιας Ανδριολάτου

28.05.2026
Τι ισχύει τελικά για τη Cynthia Erivo και την Ariana Grande;
Celeb News

Τι ισχύει τελικά για τη Cynthia Erivo και την Ariana Grande;

28.05.2026
«Οι μπαμπάδες ερχόμαστε μετά»: Η εξομολόγηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την πατρότητα
Celeb News

«Οι μπαμπάδες ερχόμαστε μετά»: Η εξομολόγηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την πατρότητα

28.05.2026
Eva Longoria: Γιατί αρνείται να δει το «Desperate Housewives»;
Celeb News

Eva Longoria: Γιατί αρνείται να δει το «Desperate Housewives»;

28.05.2026
«Χρόνια μας πολλά αγάπη μου»: Η συγκινητική ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα
Celeb News

«Χρόνια μας πολλά αγάπη μου»: Η συγκινητική ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα

28.05.2026
Η Jennifer Lopez «έκλεψε» τα βλέμματα στην πρεμιέρα του «Office Romance» – Oι εντυπωσιακές εμφανίσεις
Celeb News

Η Jennifer Lopez «έκλεψε» τα βλέμματα στην πρεμιέρα του «Office Romance» – Oι εντυπωσιακές εμφανίσεις

28.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο