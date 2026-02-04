Mad Bubble
Μαρία Σάκκαρη: Αποκάλυψε πότε και πού θα γίνει ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Η Ελληνίδα τενίστρια μιλά για τη δύσκολη περσινή σεζόν, τους φετινούς στόχους της και αποκαλύπτει πότε και πού σκοπεύει να παντρευτεί
Στην κάμερα της εκπομπής Game Changers μίλησε η Μαρία Σάκκαρη, κάνοντας έναν ειλικρινή απολογισμό της περσινής χρονιάς, η οποία όπως παραδέχτηκε τη δοκίμασε έντονα σε συναισθηματικό επίπεδο. Παρά τις δυσκολίες, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια εμφανίζεται πλέον πιο αισιόδοξη και έτοιμη να κοιτάξει μπροστά, τόσο αγωνιστικά όσο και προσωπικά.

Η Μαρία Σάκκαρη ανέφερε πως αφήνει πίσω της μια απαιτητική περίοδο και εστιάζει στα επόμενα μεγάλα τουρνουά της σεζόν, με πρώτο στόχο τις διοργανώσεις των 1.000 βαθμών στη Ντόχα και το Ντουμπάι, ενώ ακολουθούν οι αγώνες στην Αμερική. Όπως τόνισε, αισθάνεται καλά μέσα στο κορτ, έχει αυτοπεποίθηση και μεγάλη πίστη στον εαυτό της, επισημαίνοντας ότι η σεζόν μόλις ξεκίνησε και τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν από εβδομάδα σε εβδομάδα.

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Λάνθιμος από το ΣΕΦ τάσσεται κατά των Ισραηλινών ομάδων

Αναφερόμενη στη βαθμολογία της WTA, ξεκαθάρισε πως αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί προτεραιότητά της, καθώς ο στόχος της είναι να επιστρέψει εκεί όπου πραγματικά θέλει να βρίσκεται. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν καταφέρει να βρεθεί ξανά σε μονοψήφια θέση, τότε θα νιώσει πραγματικά ικανοποιημένη.


Τέλος, η Μαρία Σάκκαρη μίλησε και για την προσωπική της ζωή και τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Δήλωσε απόλυτα ευτυχισμένη, εξηγώντας πως μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί ημερομηνία, καθώς το αγωνιστικό της πρόγραμμα δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Ωστόσο, αποκάλυψε ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί σίγουρα, είτε προς το καλοκαίρι είτε προς το φθινόπωρο, με την Κρήτη να αποτελεί τον επιλεγμένο προορισμό. «Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα για μία ημερομηνία, είναι πολύ δύσκολο με το πρόγραμμά μου η αλήθεια είναι. Οπότε πρέπει να βάλουμε κάτω το calendar της WTA και να δούμε ποια εβδομάδα δεν έχω τουρνουά. Σίγουρα θα γίνει, προς το καλοκαίρι ή προς το φθινόπωρο και σίγουρα στην Κρήτη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη - Το βίντεο με το δαχτυλίδι
Διάβασε επίσης: Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ – «Τα επίπεδα οξυγόνου ήταν χαμηλά»

ΓΑΜΟΣ ζευγάρια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Μαρία Σάκκαρη
