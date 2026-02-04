Masterchef: Ποιος κέρδισε την αρχηγία στη 2η μπριγάδα και ποιοι βρέθηκαν υποψήφιοι προς αποχώρηση

Η δοκιμασία δημιουργικότητας έφερε εντάσεις, με το λάχανο να κρίνει την αρχηγία και τις αποφάσεις να προκαλούν αντιδράσεις.

Το πρώτο τεστ δημιουργικότητας για φέτος πραγματοποιήθηκε στο επεισόδιο του MasterChef που προβλήθηκε τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, με τη δεύτερη μπριγάδα να μπαίνει δυναμικά στη δοκιμασία. Στόχος των παικτών ήταν η κατάκτηση της αρχηγίας, το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ, αλλά και η αποφυγή των 2 θέσεων που οδηγούν στη διαδικασία αποχώρησης.

Η ένταση δεν άργησε να κάνει την εμφάνισή της στη 2η μπριγάδα, με τις διαφωνίες και τις στρατηγικές επιλογές να ανεβάζουν τους τόνους στην κουζίνα.

Διάβασε επίσης: Σειρά του ΑΝΤ1 μπαίνει στο Netflix

Νικητής της δοκιμασίας αναδείχθηκε ο Γιώργος Αχλαδιώτης, με καταγωγή από το Καστελόριζο, ο οποίος ξεχώρισε παρουσιάζοντας το καλύτερο πιάτο με βασικό υλικό το λάχανο. Το συγκεκριμένο υλικό είχε επιλεγεί από τον καλεσμένο της βραδιάς και πρώην παίκτη του διαγωνισμού, Σταυρή Γεωργίου. Ανάμεσα στις πιο δυνατές προσπάθειες της δοκιμασίας βρέθηκε και το πιάτο της Κωνσταντίνας Μάστρου.





Ως νέος αρχηγός, ο Γιώργος κλήθηκε να πάρει την πρώτη κρίσιμη απόφαση και υπέδειξε ως πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση τον Μάριο Μπίγαλη, σχολιάζοντας πως η προσπάθειά του δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της δοκιμασίας. Για τη δεύτερη θέση υποψηφιότητας, η επιλογή έγινε συλλογικά από τους παίκτες της μπριγάδας, με τον Παναγιώτη Καλημέρη να βρίσκεται τελικά στο επίκεντρο, μια εξέλιξη που τον αιφνιδίασε εμφανώς.

Διάβασε επίσης: Μεγάλη ανατροπή στο Grand Hotel – Πέτρος και Αλίκη καταλήγουν θανάσιμοι εχθροί

Δες κι αυτό…