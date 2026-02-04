MAD Unsent Messages: Στείλε τα μηνύματα που δεν στάλθηκαν ποτέ

Ό,τι έμεινε στα drafts για crush, ghosting, seen ή πρώην, βγαίνει επιτέλους προς τα έξω μέσα από το MAD UNSENT LOVE MSGS

Το έγραψες. Το έσβησες. Το ξαναέγραψες. Και κάπου εκεί έμεινε, κλειδωμένο στα drafts. Φέτος, ο έρωτας μπαίνει σε draft mode και το MAD αποφασίζει να δώσει φωνή σε όλα εκείνα τα μηνύματα που δεν στάλθηκαν ποτέ. Γιατί η σύγχρονη πραγματικότητα του έρωτα δεν είναι πάντα «στάλθηκε», είναι συχνά «είδα», «φοβήθηκα», «δεν απάντησα», «χάθηκε».

Το MAD UNSENT LOVE MSGS (Δες όλη την καμπάνια ΕΔΩ) καλεί το κοινό να στείλει το μήνυμα που έμεινε στο συρτάρι. Ένα μήνυμα για το crush που δεν έμαθε ποτέ, για το situationship που δεν ξεκαθάρισε, για το seen που πόνεσε, για το ghosting που άφησε ερωτηματικά, για έναν πρώην που δεν θα διαβάσει ποτέ, για τον ίδιο σου τον εαυτό ή για μια αφιέρωση που ειπώθηκε καλύτερα με μουσική. Το MAD συγκεντρώνει τα unsent της Ελλάδας, τα επιμελείται και τα μετατρέπει σε περιεχόμενο που ζωντανεύει σε Mad TV, social media, ραδιόφωνο, mad.gr, Mad Viral και Mad Greekz.

Η συμμετοχή γίνεται απλά μέσω Instagram. Μπαίνεις στο @mad_tv και στέλνεις DM με το μήνυμά σου, είτε είναι μία-δύο γραμμές είτε κάτι παραπάνω. Υπογράφεις ανώνυμα ή με τα αρχικά σου και, αν θέλεις, δηλώνεις και το vibe στο οποίο ανήκει το μήνυμα: από crush και seen μέχρι ghosting, πρώην, στον εαυτό μου ή αφιέρωση. Αν το μήνυμα περάσει επιμέλεια, μπορεί να το δεις να ανεβαίνει ανώνυμα και να βρίσκει ανταπόκριση από όσους έχουν νιώσει το ίδιο.

Για όσους προτιμούν να πουν όσα δεν ειπώθηκαν μέσα από μουσική, το project συνδέεται και με τις dedicated playlists του Mad Radio 106,2 στο Spotify, ενώ στον αέρα του Mad Radio 106,2 ακούγονται μηνύματα και ιστορίες από ανθρώπους που συμπάσχουν, αγαπούν, θυμούνται ή απλώς αφήνουν κάτι πίσω τους.

Το MAD δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία όλων. Δημοσιεύονται μόνο μηνύματα ανώνυμα ή με αρχικά, χωρίς ονόματα, προσωπικά στοιχεία, screenshots ή οποιαδήποτε στοχοποίηση. Όλες οι συμμετοχές περνούν από επιμέλεια και το MAD διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες ή το πνεύμα της καμπάνιας. Αν κάποιο μήνυμα δημοσιευτεί και ο δημιουργός του θελήσει να αφαιρεθεί, μπορεί να ζητήσει removal με DM στο @madtv.

Τα μηνύματα που δεν έφυγαν ποτέ, βρίσκουν επιτέλους χώρο να ακουστούν. MAD UNSENT LOVE MSGS. Στείλ’ το. Τα unsent μένουν στο MAD. Στείλε DM στο @madtv.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ

«MAD UNSENT MESSAGES»

A. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “DAM PRODUCTIONS A.E.” (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, διοργανώνει επικοινωνιακή καμπάνια με τον τίτλο «MAD UNSENT LOVE MESSAGES. ΣΤΕΙΛΤΟ, το μήνυμα που δεν έστειλες μένει στο MAD» (εφεξής η «Ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, στο δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην Ενέργεια για κάθε ενδιαφερόμενο,

Β. Αντικείμενο Ενέργειας

Η Ενέργεια είναι συμμετοχική καμπάνια για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όπου το Mad προσκαλεί το κοινό:

(α) να στείλει “unsent” μήνυμα για πιθανή επιμέλεια/δημοσίευση ή/και

(β) να στείλει τραγούδι-αφιέρωση που μπορεί να προστεθεί στη Spotify playlist “ΣΤΕΙΛ’ ΤΟ” του Mad Radio

Γ. Όροι Ενέργειας

1. Η συνολική διάρκεια της Ενέργειας, ορίζεται από την Τετάρτη 4/02/2026 μέχρι και την Παρασκευή 13/02/2026 (23:59 ώρα Ελλάδας).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της Ενέργειας ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς της, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής «Συμμετέχοντες»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των διοργανωτριών εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Οι συμμετέχοντες κάτω των 15 ετών συμμετέχουν μόνο με συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα.

Με την αποστολή συμμετοχής, ο συμμετέχων κάτω των 15 δηλώνει ότι έχει λάβει τη συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του στην ενέργεια.

2. Για να λάβουν μέρος στην Ενέργεια, οι συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω εναλλακτικά βήματα:

Α. Ο συμμετέχων στέλνει DM στο Instagram @mad_tv με το μήνυμα (κείμενο ή/και ηχητικό), το οποίο παραμένει ανώνυμο

Β. Ο συμμετέχων επικοινωνεί με το MAD Radio (τηλέφωνο ή Viber) και στέλνει τίτλο τραγουδιού ως αφιέρωση

Όλες οι συμμετοχές υπόκεινται σε επιμέλεια. Η δημοσίευση δεν είναι εγγυημένη. Ο Διοργανωτής δύναται να προσαρμόσει ελαφρά το κείμενο (π.χ. ορθογραφικά/μήκος) για λόγους καταλληλότητας, χωρίς να αλλοιώνει το νόημα.

Με τη συμμετοχή, ο συμμετέχων παρέχει στον Διοργανωτή μη αποκλειστική, δωρεάν άδεια χρήσης/αναδημοσίευσης του περιεχομένου (μήνυμα ή/και αφιέρωση, όπως επιμεληθεί/εγκριθεί) για 6 μήνες, αποκλειστικά στο πλαίσιο της ενέργειας, στα Μέσα και κανάλια του MAD (MAD TV, Mad Viral, Mad Greekζ, mad.gr, Instagram, linkedin, TikTok, Mad Radio, YouTube).

Τα τραγούδια που στέλνονται ως αφιερώσεις ενδέχεται να προστεθούν στη Spotify playlist “ΣΤΕΙΛ’ ΤΟ” του MAD Radio, κατά την κρίση του Διοργανωτή (ενδεικτικά: διπλότυπα, καταλληλότητα, διαθεσιμότητα στο Spotify).

Για απορίες ή αίτημα αφαίρεσης συμμετοχής, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν μέσω DM στο @mad_tv με την ένδειξη “REMOVE”.

3. Η Διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς της Ενέργειας.

4. Το περιεχόμενο το οποίο θα στέλνει ο Συμμετέχων στο Instagram mad_tv, πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και να μην είναι ακατάλληλο (όπως, ενδεικτικά, περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο κ.λ.π.) καθώς και να μην παραβιάζει οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που όποιο περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο από την Διοργανώτρια εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει την δημοσίευση αυτού. Ειδικότερα ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα στείλει ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνει ότι το εν λόγω υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων, άλλως έχει αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα.

5. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει την Ενέργεια ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.mad.gr.

Η Διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η διοργανώτρια εταιρία μπορεί επίσης να διακόψει την Ενέργεια χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

6. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Ενέργεια και οι συνυφασμένες με αυτήν ασύρματες υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου internet.

Γενικότερα η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας.

7. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, με συνέπεια να α) καθυστερήσει ή αποτύχει ή β) να μην καταστεί διαθέσιμη η Ενέργεια στους Συμμετέχοντες, για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο της Ενέργειας.

8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει την Ενέργεια οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας, ως οι αναφερόμενοι ανωτέρω και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση των συνδρομητών μέσω της ιστοσελίδας της, και εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή.

9. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη διενέργεια της παρούσας ενέργειας. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.

10. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) από την Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Η συμμετοχή στην Ενέργεια αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους (ήτοι ονοματεπώνυμο) και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Η συμμετοχή γίνεται χωρίς ονοματεπώνυμο. Ο Διοργανωτής δεν ζητά και δεν δημοσιεύει ονόματα. Δεν επιτρέπονται σε συμμετοχές: ονόματα/επώνυμα/τηλέφωνα/διευθύνσεις, λογαριασμοί τρίτων, screenshots συνομιλιών ή οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο τρίτων, περιεχόμενο που στοχοποιεί, προσβάλλει, παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή είναι παράνομο/ακατάλληλο.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή/και να αφαιρέσει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους ή το πλαίσιο της ενέργειας.

11. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Με την αποστολή συμμετοχής (DM στο Instagram @madtv ή/και αποστολή αφιέρωσης στο MAD Radio), ο συμμετέχων δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται τους παρόντες όρους.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με την Ενέργεια επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών Ε.