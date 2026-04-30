ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Mad Premiere με τον APON

Στις 8 Μαΐου 2026, το MAD φιλοξενεί στα studios του μια ιδιαίτερη μουσική εμπειρία, καθώς επιστρέφει το «Mad Premiere», αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον APON και το νέο του album «Ηχογένεια».

Πρόκειται για μια αποκλειστική πρώτη ακρόαση του δίσκου, στην οποία θα συμμετάσχουν μόνο 100 τυχεροί ακροατές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν ολόκληρο το album πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Η εμπειρία πραγματοποιείται στον χώρο του Mad και επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα στον καλλιτέχνη, το έργο του και το κοινό, μετατρέποντας την ακρόαση ενός album σε ολοκληρωμένο event.

Το νέο album «Ηχογένεια»

Το Mad Premiere αποτελεί ένα on-the-ground project του Mad που στοχεύει στη δημιουργία immersive εμπειριών γύρω από τη νέα μουσική παραγωγή. Μετά την πρώτη διοργάνωση με την Ελένη Φουρέιρα και το album «Hybrid», η πρωτοβουλία επιστρέφει με τον APON, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, γνωστό για τη συνέπεια στον ήχο και τους στίχους του.

O APON, ο super επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός που «σαρώνει» με κάθε του τραγούδι, επιστρέφει με το νέο του άλμπουμ «Ηχογένεια», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Μαΐου από την Panik Records. Μετά την ακρόαση, ο APON θα μοιραστεί τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια και θα συνομιλήσει με το κοινό, απαντώντας στις ερωτήσεις του.

Τη βραδιά θα συντονίσει η Αθηνά Κλήμη.

Πώς θα συμμετάσχεις

Η συμμετοχή στο Mad Premiere γίνεται αποκλειστικά μέσω διαγωνισμού. Από την Πέμπτη 30 Απριλίου έως και την Τετάρτη 6 Μαΐου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Instagram του MAD TV (@mad_tv), να εντοπίσουν τη σχετική ανάρτηση και να ακολουθήσουν τα βήματα συμμετοχής. Η ενέργεια υποστηρίζεται από το MAD Radio 106.2.

Το «Mad Premiere με τον APON» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 στα studios του Mad, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να βιώσει τη μουσική πριν αυτή φτάσει στο ευρύ κοινό, σε μια από τις πιο αποκλειστικές listening εμπειρίες της χρονιάς.

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “MAD PREMIERE”

A. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “DAM PRODUCTIONS A.E.” (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, διοργανώνει διαγωνισμό για την ανάδειξη πενήντα (50) νικητών, με δώρο πενήντα (50) διπλές προσκλήσεις για την είσοδό τους στο «Mad Premiere με τον Apon» στις 8 Mαΐου 2026 (εφεξής το «Δώρο»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού.

Β. Το Δώρο

Αποτελείται από πενήντα (50) διπλές προσκλήσεις για την είσοδό τους στο «Mad Premiere με τον Apon» για τις 8 Mαΐου 2026.

Γ. Όροι Διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Πέμπτη 30/4/26 και ώρα 18:00 μ.μ. μέχρι και την Τετάρτη 6/5/26 και ώρα 18:00 μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής «Συμμετέχοντες»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των διοργανωτριών εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: ο Συμμετέχων εισέρχεται στη σελίδα του διαγωνισμού στο Instagram του Mad TV (@mad_tv) και συμμετέχει στο Διαγωνισμό διενεργώντας τα εξής: Like this post Follow @mad_tv @mad_radio @mad.gr Tag 1 άτομο σε σχόλιο

Η υποβολή της συμμετοχής του κάθε συμμετέχοντος προϋποθέτει τη συναίνεσή του με συγκεκριμένη ενέργεια και την πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής σε αυτήν, και τη συγκατάθεσή του στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Η Διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Το περιεχόμενο το οποίο θα αναρτά ο Συμμετέχων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και να μην είναι ακατάλληλο (όπως, ενδεικτικά, περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο κ.λ.π.) καθώς και να μην παραβιάζει οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που όποιο περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο από την Διοργανώτρια εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει την δημοσίευση αυτού. Ειδικότερα ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα αναρτήσει ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνει ότι το εν λόγω υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων, άλλως έχει αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.mad.gr.

Η Διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η διοργανώτρια εταιρία μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν ασύρματες υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου internet.

Γενικότερα η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας.

Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, με συνέπεια να α) καθυστερήσει ή αποτύχει ή β) να μην καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες, για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας, ως οι αναφερόμενοι ανωτέρω και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση των συνδρομητών μέσω της ιστοσελίδας της, και εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή.

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.

Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα (DM) και τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν σε άρθρο στο mad.gr την επόμενη ημέρα της λήξης του διαγωνισμού. Ο κάθε συμμετέχον, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στην κατά τα ανωτέρω δημοσίευση του ονόματός του, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

Οι πενήντα (50) διαγωνιζόμενοι μαζί με το plus one τους, καλούνται να προσέλθουν με δικά τους έξοδα στο studio του MAD την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 από τις 18.00 έως τις 21.00.

Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) από την Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους (ήτοι ονοματεπώνυμο) και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Με τη συμμετοχή τους, οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή εμφάνισή τους σε live μετάδοση, βίντεο στην τηλεόραση του MAD ή / και στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσής του (Instagram, TikTok, YouTube, Facebook) ή/και σε φωτογραφίες του MAD. Σε περίπτωση μη συναίνεσης, χάνουν το δικαίωμα παρεύρεσης στην Ενέργεια.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.