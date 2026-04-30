TV & Media 30.04.2026

«Your Face Sounds Familiar»: Όλα όσα θα δούμε στο επεισόδιο της Κυριακής, 03 Μαΐου

Ο Σάκης Ρουβάς παρουσιάζει το Your Face Sounds Familiar με χρυσά γράμματα και αστραφτερό φόντο.
Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το νέο επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar την Κυριακή,03 Μαΐου - Οι μεταμορφώσεις που θα συζητηθούν
Mad.gr

Το πιο εκρηκτικό και πολυσυζητημένο show μεταμορφώσεων της ελληνικής τηλεόρασης, το «Your Face Sounds Familiar», συνεχίζει να κατακτά την κορυφή και να κερδίζει το κοινό κάθε Κυριακή με εντυπωσιακές εμφανίσεις, υψηλή παραγωγή και μεταμορφώσεις που γίνονται viral μέσα σε λίγα λεπτά. Το show επιστρέφει αυτή την Κυριακή 3 Μαΐου στις 21:00 στον ΑΝΤ1, έτοιμο να προσφέρει ακόμη ένα επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις, ένταση και φαντασμαγορικό θέαμα, με παρουσιαστή τον κορυφαίο Έλληνα σταρ Σάκη Ρουβά, ο οποίος με την ενέργεια και τη σκηνική του παρουσία απογειώνει κάθε στιγμή της βραδιάς.

 

Στο πλευρό του παρουσιαστή βρίσκεται η κριτική επιτροπή με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη και Ρένα Μόρφη, οι οποίοι επιστρέφουν με ακόμη περισσότερη χημεία, χιούμορ και ατάκες που αναμένεται να συζητηθούν. Παράλληλα, οι δέκα διαγωνιζόμενοι ετοιμάζονται να ανέβουν ξανά στη σκηνή, να μεταμορφωθούν σε παγκόσμιους και ελληνικούς καλλιτέχνες, να ρισκάρουν και να παρουσιάσουν performances που υπόσχονται να ανεβάσουν τον πήχη της ψυχαγωγίας ακόμη πιο ψηλά.

Your Face Sounds Familiar: Το τηλεοπτικό comeback που έκανε θραύση

Οι μεταμορφώσεις του επεισοδίου της Κυριακής 3 Μαΐου είναι εντυπωσιακές και γεμάτες εκπλήξεις: ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης γίνεται Δημήτρης Χορν, ο Μέμος Μπεγνής μεταμορφώνεται σε Ryan Gosling, ο Biased Beast σε Marilyn Manson, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης σε Sam Smith, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας σε Άντζελα Δημητρίου, η Αφροδίτη Χατζημηνά σε Νατάσα Θεοδωρίδου, η Μαριάντα Πιερίδη σε Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Μαριλού Κατσαφάδου σε Θέμη Αδαμαντίδη, η Ίντρα Κέιν σε Bruno Mars και η Δωροθέα Μερκούρη σε Madonna, δημιουργώντας ένα τηλεοπτικό υπερθέαμα γεμάτο μουσική, λάμψη και ανατροπές.

Πέρα όμως από τη διασκέδαση και το εντυπωσιακό θέαμα, το show διατηρεί και έναν σημαντικό κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς κάθε επεισόδιο υποστηρίζει έναν φιλανθρωπικό σκοπό, αποδεικνύοντας πως η ψυχαγωγία μπορεί να συνδυαστεί με την προσφορά και την αλληλεγγύη.

Αυτή την Κυριακή, το «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ, με μεταμορφώσεις που υπόσχονται να εντυπωσιάσουν, να συγκινήσουν και να συζητηθούν, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα entertainment formats της ελληνικής τηλεόρασης.

«Your Face Sounds Familiar»: Όλες οι μεταμορφώσεις που θα «συζητηθούν» στο επεισόδιο της Κυριακής, 26 Απριλίου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Your Face Sounds Familiar
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Mad Premiere με τον APON

30.04.2026
Επόμενο
Ποιοι δεν πανικοβάλλονται ποτέ; Τα 5 ζώδια που διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος

30.04.2026

Δες επίσης

Grand Hotel: Έρωτες, ψέματα και ένα τηλεγράφημα που αλλάζει τα πάντα
TV

30.04.2026
Από τα 90s στα 2000s: Οι 10 παρουσιαστές που καθόρισαν την «χρυσή εποχή» της ελληνικής τηλεόρασης
TV

30.04.2026
MAD REWIND & MAD VIBES: Δύο νέα κανάλια από τον Όμιλο Mad, που αλλάζουν τον τρόπο που ακούς μουσική
TV

29.04.2026
Grand Hotel: Πανικός μετά την εξαφάνιση του μικρού Γεώργιου
TV

28.04.2026
«Μπαμπά, σ' αγαπώ»: Ο πήχης ανεβαίνει και οι σχέσεις δοκιμάζονται στο επεισόδιο της Τρίτης 28/4
TV

28.04.2026
Ο Κρατερός Κατσούλης εκτός εκπομπής – Τι συνέβη στο «Νωρίς – Νωρίς»
TV

28.04.2026
Οι μεγαλύτερες τηλεοπτικές μεταγραφές της νέας σεζόν – Όλα τα ονόματα
TV

28.04.2026
«Μπαμπά, σ' αγαπώ»: Η Ελένη διευθύνει το νηπιαγωγείο με τον Δημήτρη στο πλευρό της
TV

27.04.2026
Grand Hotel: Διπλό επεισόδιο με εμπρησμό, εξαφάνιση και συλλήψεις την Δευτέρα 27/4
TV

27.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

