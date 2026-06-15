«Your Face Sounds Familiar»: Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας θριάμβευσε ως Δημήτρης Μητροπάνος και συγκίνησε το κοινό

Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας κατέκτησε τη δεύτερη νίκη του στο «Your Face Sounds Familiar» με μια συγκλονιστική μεταμόρφωση σε Δημήτρη Μητροπάνο

Με μια ματιά Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας κέρδισε το επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar» ως Δημήτρης Μητροπάνος.

Η ερμηνεία του τραγουδιού «Ρόζα» του Δημήτρη Μητροπάνου συγκίνησε κοινό και κριτές.

Η Μαριάντα Πιερίδη κατέλαβε τη δεύτερη θέση, μεταμορφωμένη σε Christina Aguilera.

Αποκαλύφθηκαν οι μεταμορφώσεις των διαγωνιζομένων για το επόμενο επεισόδιο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ακόμη ένα εντυπωσιακό επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar» προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής, χαρίζοντας δυνατές στιγμές στους τηλεθεατές και πολλές εκπλήξεις στη σκηνή. Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει για δεύτερη φορά φέτος τον τίτλο του νικητή. Ο ηθοποιός μεταμορφώθηκε στον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο και ερμήνευσε το θρυλικό τραγούδι«Ρόζα», αποσπώντας θερμά σχόλια από κριτές και κοινό.

Η εμφάνισή του ξεχώρισε για την ερμηνευτική της δύναμη και τη συναισθηματική φόρτιση, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία της βραδιάς, φτάνοντας συνολικά τους 27 βαθμούς.

«Your Face Sounds Familiar»: Οι ανατρεπτικές εμφανίσεις αυτής της Κυριακής

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Μαριάντα Πιερίδη, η οποία ενσάρκωσε την Christina Aguilera, ενώ ακολούθησαν οι Αλέξανδρος Μπουρδούμης ως Leonard Cohen, Μέμος Μπεγνής ως Europe, Δωροθέα Μερκούρη ως Fergie, Μαριλού Κατσαφάδου ως Bette Midler, Biased Beast ως Σταμάτης Κόκοτας, Ίντρα Κέιν ως Ματούλα Ζαμάνη, Αφροδίτη Χατζημηνά ως Έλενα Παπαρίζου και Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Μιχάλης Ρέππας.

Στο φινάλε της βραδιάς, το καθιερωμένο Buzzer αποκάλυψε τις νέες προκλήσεις που περιμένουν τους διαγωνιζόμενους στο επόμενο live. Η Αφροδίτη Χατζημηνά θα εμφανιστεί ως Amy Winehouse, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Γιάννης Κότσιρας, ο Μέμος Μπεγνής ως Teddy Swims και η Δωροθέα Μερκούρη ως Sophia Loren.

Παράλληλα, ο Biased Beast θα μεταμορφωθεί σε Χρήστο Δάντη, η Μαριάντα Πιερίδη σε Νάνα Μούσχουρη, η Μαριλού Κατσαφάδου σε Ρίτα Σακελλαρίου, η Ίντρα Κέιν σε The Weeknd, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης στις Τρύπες, ενώ ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας θα κληθεί να ενσαρκώσει τον Harry Styles σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις του επόμενου επεισοδίου.

Οι προσδοκίες για το επόμενο show είναι ήδη υψηλές, καθώς οι νέες μεταμορφώσεις υπόσχονται ακόμη περισσότερες εκπλήξεις και δυνατές ερμηνείες.