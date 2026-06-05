Από την Edith Piaf έως τον Freddie Mercury το Your Face Sounds Familiar υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις

Το Your Face Sounds Familiar με τον Σάκη Ρουβά επιστρέφει την Κυριακή στον ΑΝΤ1 για ένα εντυπωσιακό 8ο επεισόδιο

Η σκηνή φωτίζεται, η μουσική δυναμώνει και το «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει πιο εντυπωσιακό από ποτέ! Την Κυριακή 7 Ιουνίου, στις 21:00, ο ΑΝΤ1 μας προσκαλεί στο απόλυτο σόου μεταμορφώσεων, εκεί όπου το ταλέντο συναντά τη φαντασία και κάθε εμφάνιση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.

Στο τιμόνι της παρουσίασης, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ Σάκης Ρουβάς, ο οποίος δίνει το δικό του ξεχωριστό στίγμα στο σόου. Με τον σαρωτικό του δυναμισμό, την αστείρευτη ενέργεια και τη μοναδική χημεία του με τους διαγωνιζόμενους και την κριτική επιτροπή, ο Σάκης Ρουβάς υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη star quality και εκπλήξεις.

Grand Hotel: Διπλή δολοφονία και αποκαλύψεις στα νέα επεισόδια 125-127

Στο 8ο επεισόδιο του σόου, δέκα ταλαντούχοι καλλιτέχνες καλούνται να ξεπεράσουν τα όριά τους, μεταμορφώνοντας την εμφάνιση και τη φωνή τους σε εμβληματικές προσωπικότητες της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής.

Οι μεταμορφώσεις που θα απολαύσουμε την Κυριακή:

Μαριλού Κατσαφάδου: Ιουλία Καραπατάκη

Αφροδίτη Χατζημηνά: Edith Piaf

Δωροθέα Μερκούρη: Kylie Minogue

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Χριστίνα Μαραγκόζη

Μαριάντα Πιερίδη: Πάολα

Biased Beast: Freddie Mercury

Ίντρα Κέιν: Mary J. Blige

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας: Katy Perry

Παναγιώτης Ραφαηλίδης: Pan Pan ft. Καλλιόπη Μητροπούλου

Μέμος Μπεγνής: Γιώργος Μαζωνάκης

Η εκρηκτική ομάδα των κριτών, Γιώργος Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένος Χαραλαμπίδης και Ρένα Μόρφη, είναι έτοιμη να αξιολογήσει τις εμφανίσεις, να μοιραστεί τις σκέψεις της και να παρασυρθεί από τον παλμό της βραδιάς, που συνδυάζει το χιούμορ με τη συγκίνηση.

Το «Your Face Sounds Familiar» δεν μένει μόνο στη λάμψη της σκηνής. Πέρα από την ψυχαγωγία, το σόου αναδεικνύει την αξία της προσφοράς, καθώς ο νικητής κάθε βραδιάς στηρίζει έναν οργανισμό με σημαντικό κοινωνικό έργο, αφήνοντας πίσω του ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.