Ποιες είναι οι 3 ελληνικές παραλίες που μπήκαν στις 10 πιο όμορφες της Ευρώπης;

Αν υπάρχει κάτι που κάνει την Ελλάδα να ξεχωρίζει παγκοσμίως, αυτό είναι οι παραλίες της. Κρυστάλλινα νερά, εντυπωσιακά φυσικά τοπία, χρυσαφένιες ακτές και εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από εξωτικό προορισμό συνθέτουν το σκηνικό που κάθε καλοκαίρι προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Και φέτος, η ελληνική ομορφιά απέσπασε ακόμη μία σημαντική διάκριση, καθώς τρεις παραλίες της χώρας μας κατάφεραν να βρεθούν ανάμεσα στις δέκα πιο όμορφες παραλίες της Ευρώπης.

Πρόκειται για 3 διαφορετικά μέρη που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: μόλις τα αντικρίσεις, καταλαβαίνεις γιατί βρίσκονται σε αυτή τη λίστα.

Ελλάδα: 5 παραλίες μέσα στο πράσινο που ενώνουν βουνό και θάλασσα

1. Βουτούμι, Αντίπαξοι: Ο εξωτικός θησαυρός του Ιονίου

Το Βουτούμι στους Αντίπαξους θεωρείται εδώ και χρόνια μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Ελλάδας. Τα νερά του έχουν εκείνη τη χαρακτηριστική τιρκουάζ απόχρωση που συναντάς συνήθως σε εξωτικά νησιά της Καραϊβικής, ενώ το καταπράσινο τοπίο που την περιβάλλει δημιουργεί μια εικόνα σχεδόν κινηματογραφική. Το Βουτούμι είναι από εκείνα τα μέρη που δύσκολα ξεχνάς. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως με σκάφος, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση της αυθεντικής ομορφιάς του. Αν το επισκεφθείς, θα καταλάβεις αμέσως γιατί συγκαταλέγεται στα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία του Ιονίου.

2. Φτέρη, Κεφαλονιά: Η παραλία που μοιάζει ανέγγιχτη

Η Φτέρη στην Κεφαλονιά είναι από τις παραλίες που εξακολουθούν να διατηρούν έναν άγριο και παρθένο χαρακτήρα. Κρυμμένη ανάμεσα σε απόκρημνους βράχους και εντυπωσιακούς σχηματισμούς, προσφέρει ένα σκηνικό που θυμίζει ιδιωτικό παράδεισο. Τα γαλαζοπράσινα νερά της και η λευκή βοτσαλωτή ακτή δημιουργούν μια εικόνα μοναδικής ομορφιάς. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί ταξιδιώτες τη χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία ολόκληρης της Μεσογείου. Η πρόσβαση απαιτεί λίγη περισσότερη προσπάθεια, όμως το αποτέλεσμα αποζημιώνει κάθε επισκέπτη.

3. Ελαφονήσι, Κρήτη: Το φυσικό θαύμα με τη ροζ άμμο

Το Ελαφονήσι αποτελεί ίσως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ελληνικές παραλίες διεθνώς. Η μοναδική ροζ άμμος, τα ρηχά τιρκουάζ νερά και η εξωτική ατμόσφαιρα το έχουν μετατρέψει σε έναν από τους πιο διάσημους καλοκαιρινούς προορισμούς της Ευρώπης. Κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες ταξιδεύουν στην Κρήτη μόνο και μόνο για να ζήσουν από κοντά την εμπειρία αυτού του φυσικού φαινομένου. Το Ελαφονήσι καταφέρνει να συνδυάζει μοναδικά την άγρια ομορφιά της φύσης με εικόνες που θυμίζουν τροπικό νησί. Δεν είναι τυχαίο ότι φιγουράρει διαρκώς σε διεθνείς ταξιδιωτικές λίστες με τις καλύτερες παραλίες του κόσμου.





Το γεγονός ότι τρεις ελληνικές παραλίες βρέθηκαν ανάμεσα στις δέκα πιο όμορφες της Ευρώπης δεν αποτελεί έκπληξη. Από το Ιόνιο μέχρι το Αιγαίο και από την Κρήτη μέχρι τα μικρότερα νησιά, η Ελλάδα διαθέτει ακτές που δύσκολα συναντάς οπουδήποτε αλλού.

Ποιο ελληνικό νησί μπήκε στους 15 κορυφαίους γαστρονομικους προορισμούς;