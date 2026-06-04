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«After Dark»: Καλεσμένοι του Θέμη Γεωργαντά η Ιουλία Καλλιμάνη, η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης

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Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται στο «After Dark» την Ιουλία Καλλιμάνη, τη Μαρίλια Μητρούση και τον Απόστολο Καμιτσάκη
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Θέμης Γεωργαντάς και η εκπομπή «After Dark» έρχονται με δύο απολαυστικά επεισόδια κάθε εβδομάδα και με αγαπημένους καλεσμένους που αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές τους. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο OPEN, το «After Dark» υπόσχεται βραδιές γεμάτες χιούμορ, εξομολογήσεις, αλλά και πικάντικες συζητήσεις.

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Το Σάββατο, 6 Ιουνίου στις 23:00 ο Θέμης υποδέχεται μία από τις πιο επιτυχημένες λαϊκές τραγουδίστριες της νέας γενιάς, την Ιουλία Καλλιμάνη.
Η δημοφιλής ερμηνεύτρια ανοίγει την καρδιά της και μιλά για τη διαδρομή της στο τραγούδι, τις δυσκολίες που συνάντησε μέχρι να καταφέρει να πραγματοποιήσει το όνειρό της, αλλά και για τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της στα πρώτα της βήματα.

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Η Ιουλία αναφέρεται με συγκίνηση στον παππού της, ο οποίος ήθελε να γίνει τραγουδιστής, ενώ αποκαλύπτει πώς ξεκίνησε η δική της σχέση με τη μουσική και ποιοι σταθμοί καθόρισαν την πορεία της. Παράλληλα, μιλά για τη συμμετοχή της στο The Voice, τις συνεργασίες που ξεχώρισε και τον πιο σημαντικό σταθμό στην πορεία της, τον Μιχάλη Τουρατζίδη. Η αγαπημένη τραγουδίστρια εξηγεί πώς αντιμετωπίζει την επιτυχία, μιλά για την οικογένειά της, και την πίστη της στον Θεό.

Λίγο πριν το τέλος της βραδιάς, η Ιουλία Καλλιμάνη ανακοινώνει δύο μεγάλους σταθμούς της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής της περιοδείας. Την Τρίτη 1 Ιουλίου θα εμφανιστεί στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου θα ανέβει στη σκηνή του Κατράκειου Θεάτρου Νίκαιας, σε δύο ξεχωριστές συναυλίες που αναμένεται να συγκεντρώσουν χιλιάδες θαυμαστές της.

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Φυσικά, η Ιουλία Καλλιμάνη δεν θα μπορούσε να μην παίξει το αγαπημένο παιχνίδι του Θέμη, «Δάγκωσε τη γλώσσα σου», σχολιάζοντας πρόσωπα της μουσικής με τον δικό της αυθόρμητο τρόπο.

Στο τέλος έρχεται το καλύτερο, ένα απολαυστικό και αποκαλυπτικό εξομολογητήριο, όπου η Ιουλία απαντά στις πιο προσωπικές και ανατρεπτικές ερωτήσεις του Θέμη Γεωργαντά.

Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 23:00 ο Θέμης υποδέχεται δύο από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς της ελληνικής τηλεόρασης, τη Μαρίλια Μητρούση και τον Απόστολο Καμιτσάκη, οι οποίοι μιλούν για τη γνωριμία τους, τη συνεργασία τους και τη χημεία που ανέπτυξαν μέσα από τους τηλεοπτικούς τους ρόλους, ενώ αποκαλύπτουν πώς βρέθηκαν για δεύτερη φορά να υποδύονται ζευγάρι.

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Η Μαρίλια Μητρούση μιλά για τη μετάβασή της από τη μουσική στην υποκριτική και αποκαλύπτει τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η Μιμή Ντενίση στην απόφασή της να ακολουθήσει το θέατρο. Από την πλευρά του, ο Απόστολος Καμιτσάκης θυμάται τα χρόνια που σπούδαζε Πληροφορική στη Θεσσαλονίκη και εξηγεί πώς πήρε τη μεγάλη απόφαση να ακολουθήσει το όνειρό του στην υποκριτική.

Οι δύο ηθοποιοί μιλούν για την επιτυχία της σειράς στην οποία πρωταγωνιστούν, την αγάπη που εισπράττουν από τον κόσμο, αλλά και για τις διαφορές στους χαρακτήρες τους που κάνουν τη συνεργασία τους να λειτουργεί ιδανικά.

Στο ξεκαρδιστικό παιχνίδι «Δώσε Ρεσιτάλ», η Μαρίλια και ο Απόστολος καλούνται να αυτοσχεδιάσουν σε ένα ιδιαίτερο σενάριο, χαρίζοντας άφθονο γέλιο.

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Φυσικά, ακολουθούν δύο απολαυστικά εξομολογητήρια με τις πιο προσωπικές και ανατρεπτικές ερωτήσεις του Θέμη Γεωργαντά. Θα καταφέρουν η Μαρίλια και ο Απόστολος να απαντήσουν με απόλυτη ειλικρίνεια;

«After Dark», δύο φορές την εβδομάδα, Σάββατο και Κυριακή στις 23:00 στο OPEN. «After Dark», δύο φορές την εβδομάδα, Σάββατο και Κυριακή στο OPEN.

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