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Celeb World 04.06.2026

Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Αν μπορούσε να επιλέξει πώς θα φύγει, θα διάλεγε το Ηρώδειο»

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Ο Αντώνης Ρέμος μιλά για τη Μαρινέλλα, το Ηρώδειο και τη βαθιά σχέση που τους συνέδεε σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη
Ειρήνη Στόφυλα

Μια από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές συνεντεύξεις της καριέρας του παραχώρησε ο Αντώνης Ρέμος στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή «Τετ α Τετ». Ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανοίγει την καρδιά του και μιλά για σημαντικούς σταθμούς της ζωής του, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών δεκαετιών στη δισκογραφία, κάνει έναν απολογισμό γεμάτο αναμνήσεις, προκλήσεις και πρόσωπα που σημάδεψαν την πορεία του. Ανάμεσα σε όλα όσα εξομολογείται, ξεχωρίζουν τα λόγια του για τη Μαρινέλλα, με την οποία τον συνδέει μια βαθιά σχέση εκτίμησης και αγάπης.

https://www.instagram.com/aremovic/
https://www.instagram.com/aremovic/

Η συνέντευξη θα προβληθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 23:00 από τη συχνότητα του Alpha Κύπρου και αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού. Ο Αντώνης Ρέμος ανατρέχει στα παιδικά του χρόνια στη Γερμανία, μιλά για τον χωρισμό των γονιών του και περιγράφει τις δυσκολίες που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει μέχρι να καταφέρει να καθιερωθεί στον χώρο της μουσικής.

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Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη Μαρινέλλα, με την οποία συνεργάστηκε και ανέπτυξε έναν ισχυρό δεσμό όλα αυτά τα χρόνια. Ο τραγουδιστής θυμάται τη βραδιά στο Ηρώδειο, μια στιγμή που παραμένει χαραγμένη στη μνήμη του και εξακολουθεί να του προκαλεί έντονα συναισθήματα.

Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Ρέμος δηλώνει: «Η Μαρινέλλα πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μία ασφάλεια δίπλα μου. Η βραδιά στο Ηρώδειο ήταν μία βραδιά και που θέλω να θυμάμαι και που δε θέλω να θυμάμαι. Αν μπορούσαμε να έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή».

antonis_remos

Παράλληλα, δεν λείπουν οι αναφορές στην οικογένειά του, η οποία αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής του. Ο δημοφιλής ερμηνευτής μιλά με αγάπη για τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ, ενώ ξεχωριστή θέση στη συζήτηση κατέχει η κόρη τους, Ελένη. Μέσα από τις αφηγήσεις του αποκαλύπτονται άγνωστες πτυχές της οικογενειακής τους καθημερινότητας, αλλά και η αδυναμία που τρέφει για το παιδί του.

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https://www.instagram.com/aremovic/

Η συνέντευξη αναμένεται να φωτίσει άγνωστες πλευρές του Αντώνη Ρέμου, παρουσιάζοντας όχι μόνο τον επιτυχημένο καλλιτέχνη αλλά και τον άνθρωπο πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Μέσα από προσωπικές εξομολογήσεις, συγκινητικές αναμνήσεις και σημαντικές αναφορές σε ανθρώπους που καθόρισαν τη ζωή του, ο τραγουδιστής καταθέτει ίσως μία από τις πιο ειλικρινείς μαρτυρίες των τελευταίων ετών. Και όπως φαίνεται από το πρώτο απόσπασμα που κυκλοφόρησε, η αναφορά του στη Μαρινέλλα είναι εκείνη που ήδη έχει προκαλέσει τις περισσότερες συζητήσεις.

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ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
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