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Grand Hotel: Διπλή δολοφονία και αποκαλύψεις στα νέα επεισόδια 125-127

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Ραγδαίες ανατροπές και διπλές δολοφονίες στο επίκεντρο των εξελίξεων στα νέα επεισόδια που έρχονται να συγκλονίσουν το ξενοδοχείο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η τηλεοπτική σεζόν πλησιάζει στην κορύφωσή της και το Grand Hotel υπόσχεται συγκλονιστικές στιγμές που θα καθηλώσουν το τηλεοπτικό κοινό. Στα επεισόδια 125, 126 και 127, οι ισορροπίες ανατρέπονται, τα προσωπεία πέφτουν και η αγωνία φτάνει στο ζενίθ της, καθώς οι πρωταγωνιστές έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους και τα σκοτεινά μυστικά του παρελθόντος.

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Με το μυστήριο της δολοφονίας να βρίσκεται στο επίκεντρο και τις υποψίες να στρέφονται προς κάθε κατεύθυνση, οι σχέσεις των ηρώων δοκιμάζονται μέσα από συγκρούσεις, προδοσίες και απρόσμενες αποκαλύψεις. Οι επόμενες ημέρες προμηνύονται καθοριστικές για την εξέλιξη της ιστορίας, καθώς ο κλοιός γύρω από τους υπεύθυνους στενεύει και η αλήθεια, όσο επώδυνη κι αν είναι, μοιάζει πλέον αναπόφευκτη.

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Δευτέρα 8 Ιουνίου: Επεισόδιο 125

Η Αλίκη και ο Πέτρος σχεδιάζουν το μέλλον τους με αισιοδοξία, σίγουροι πως μαζί μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο. Ωστόσο, η αποκάλυψη της συνεργασίας της Κυβέλης με τον Χατζημήτρο εξοργίζει την Αλίκη, που είναι έτοιμη να συγκρουστεί ανοιχτά με τη μητέρα της, παρά τις προσπάθειες του Πέτρου να την ηρεμήσει. Ο Άρης προσπαθεί να πείσει τη Θάλεια να τον ακολουθήσει σε ένα νέο, ακόμη πιο τολμηρό σχέδιο, που θα πανικοβάλει τον Ρήγα και θα τον αναγκάσει να αποκαλυφθεί. Η Κυβέλη και ο Ρήγας ανακαλύπτουν ότι ο Χατζημήτρος τους εξαπατά και ετοιμάζονται να αντεπιτεθούν, ενώ η σχέση τους δοκιμάζεται μέσα από φόβους, μυστικά και βαθιές ανασφάλειες. Η Μελίνα παίζει επικίνδυνο παιχνίδι, προσπαθώντας να ξεφύγει από τον Χατζημήτρο, την ώρα που εκείνος αρχίζει να χάνει τον έλεγχο. Η αγωνία για τη Μελίνα φέρνει τον Χαραλάμπη και τη Θεώνη σε σύγκρουση, καθώς παλιά διλήμματα επιστρέφουν και δοκιμάζουν τη σχέση τους.

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Τρίτη 9 Ιουνίου: Επεισόδιο 126

Η Λίτσα, καταρρακωμένη από τον χαμό του Μάρκου, καταθέτει στην αστυνομία όλα όσα ξέρει για τον Χατζημήτρο και στη συνέχεια καταφέρνει να αποσπάσει από τον Νώντα την αλήθεια για τη δολοφονία του Μάρκου. Ο Χρόνης ζητάει από τον εισαγγελέα ένταλμα σύλληψης για τον Χατζημήτρο. Η Μελίνα, τρομοκρατημένη, στρέφεται για βοήθεια στο ζεύγος Αλεξίου, οι οποίοι της παρέχουν στέγη και προστασία, κρυφά από τον άντρα της. Παράλληλα, ο Ρήγας, στην προσπάθεια να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό της εταιρείας, εκμεταλλεύεται την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Μελίνα, προδίδοντάς τη με τον χειρότερο τρόπο. Ο Χαραλάμπης επιστρέφει στο σπίτι του τραυματισμένος, φέροντας εμφανή σημάδια στο σώμα του που μαρτυρούν ότι ενεπλάκη σε καυγά, την ίδια ώρα που ο αστυνόμος εντοπίζει νεκρούς τη Μελίνα και τον Χατζημήτρο.

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Τετάρτη 10 Ιουνίου: Επεισόδιο 127

Η παρουσία της Μελίνας στο Grand Hotel έχει κινήσει τις υποψίες του Πέτρου και της Αλίκης, οι οποίοι, μαζί με τον Άρη και τη Θάλεια, προσπαθούν να μάθουν περισσότερα. Την ίδια στιγμή, ο Χρόνης με τον Βαγγέλη ερευνούν τον τόπο του εγκλήματος. Το σκηνικό δείχνει ότι ο ένας σκότωσε τον άλλον, μόνο που ο Χρόνης δεν μένει σε ό,τι φαίνεται και υποψιάζεται ότι υπήρχε και τρίτο άτομο στο σημείο. Η είδηση του θανάτου της Μελίνας και του Χατζημήτρου προβληματίζει την Κυβέλη, η οποία δεν γνώριζε πώς η Μελίνα έφυγε από το Grand Hotel και ο Ρήγας την πείθει ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Ο Χαραλάμπης είναι σίγουρος ότι αυτός ευθύνεται για τον θάνατο του Χατζημήτρου, αλλά η Θεώνη τον πείθει να μην πάει στην αστυνομία. Όλα αλλάζουν όταν μαθαίνουν και για τον θάνατο της Μελίνας, αλλά μια απρόσεχτη κίνηση του Χαραλάμπη τραβά την προσοχή της Θάλειας. Η ψεύτικη συνέντευξη του Μπακιρτζόγλου δημοσιεύεται και ο Πέτρος με τον Νικόλα τοποθετούν τον φωνογράφο στο δωμάτιο του Ρήγα για να τον παγιδέψουν. Εκεί η Κυβέλη, άθελά της, θα αποκαλύψει ένα μεγάλο μυστικό.

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