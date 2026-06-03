«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Το φιλί που αλλάζει τα πάντα στο επεισόδιο της Τετάρτης 03/6

Το διπλό ραντεβού φέρνει εντάσεις και παρεξηγήσεις, ενώ ο Ηρακλής βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες ενός φιλιού

Απόψε στις 21:00 στον Alpha, η αγαπημένη σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει με ένα επεισόδιο γεμάτο συναισθηματικές εντάσεις, δύσκολες αποφάσεις και σχέσεις που δοκιμάζονται.

Στο 47ο επεισόδιο, με τίτλο «Φθορά», ένα φιλί που ξεπέρασε τα όρια φέρνει τον Ηρακλή αντιμέτωπο με τις συνέπειες των πράξεών του. Βρίσκεται παγιδευμένος ανάμεσα στην Τζένη και τη Μαίρη, ενώ οι ενοχές τον κατακλύζουν και τον οδηγούν σε έναν εσωτερικό αγώνα για το αν και με ποιον τρόπο θα αποκαλύψει την αλήθεια.

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Την ίδια στιγμή, το διπλό ραντεβού του Δημήτρη και της Ελένης με τη Βιργινία και τον Μανώλη εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη δοκιμασία για τον Νίκο. Οι εκδηλώσεις στοργής της Βιργινίας προς τον Μανώλη, αλλά και η στάση του Δημήτρη, τον γεμίζουν θυμό και απογοήτευση, δημιουργώντας ένταση στις σχέσεις τους.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένα βίντεο της Ζωής με τον Γιάννη έρχεται να ταράξει ακόμη περισσότερο τον Νίκο, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με έναν από τους μεγαλύτερους φόβους του: να δει την κόρη του να μεγαλώνει και να κάνει τα πρώτα της βήματα στον έρωτα.

Παράλληλα, η Βιργινία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ενός ταξιδιού στο Παρίσι με τον Μανώλη. Ανάμεσα στην επιθυμία για εκδίκηση και την προοπτική μιας νέας αρχής, καλείται να αποφασίσει ποιο δρόμο θα ακολουθήσει.

Μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα, ο Δημήτρης και η Ελένη βρίσκουν παρηγοριά ο ένας στην παρουσία του άλλου, επιλέγοντας να αφεθούν στο συναίσθημα και το πάθος αντί να παραδοθούν στις συγκρούσεις που τους περιβάλλουν.

Το αποψινό επεισόδιο υπόσχεται δυνατές στιγμές, ανατροπές και αποκαλύψεις, καθώς οι ήρωες καλούνται να διαχειριστούν τις ρωγμές που ανοίγουν στις σχέσεις τους και να αντιμετωπίσουν αλήθειες που δεν μπορούν πλέον να μείνουν κρυφές. Μια ιστορία για τη φθορά, τη συγχώρεση και τη δύναμη των ανθρώπινων δεσμών που, ακόμη και όταν σπάνε, μπορούν να βρουν τον τρόπο να ξαναενωθούν.