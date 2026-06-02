Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
TV & Media 02.06.2026

Η νέα καμπάνια της ΕΛΕΠΑΠ για την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση με τίτλο «Το Κουβάρι»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η ΕΛΕΠΑΠ παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια για την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης υποστήριξης παιδιών με νευροαναπτυξιακές δυσκολίες
Mad.gr

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων, ΕΛΕΠΑΠ, ο παλαιότερος Οργανισμός στη χώρα μας στον τομέα της παιδικής αναπηρίας, εδώ και 89 χρόνια έχει προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες αποκατάστασης σε περισσότερα από 100.000 βρέφη, παιδιά και ενήλικες με αναπηρία και στα 6 Παραρτήματά της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ιωάννινα, Βόλο και Αγρίνιο.

Η ΕΛΕΠΑΠ έχει κάνει την αρχή εδώ και χρόνια και στον τομέα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, βοηθώντας χιλιάδες παιδιά με νευροαναπτυξιακές δυσκολίες να κάνουν μία νέα αρχή.

«ΣΕ ΑΦΟΡΑ»: Τι φάση με αυτές τις αφίσες στους δρόμους της Αθήνας

elepap (1)

Ο εγκέφαλος ενός παιδιού με νευροαναπτυξιακές δυσκολίες μοιάζει με πολλά μπερδεμένα νήματα μαζί. Οι δυνατότητες είναι πάντα εκεί, αλλά χρειάζονται βοήθεια για να ξετυλιχθούν. Ο δικός μας στόχος είναι να αξιοποιήσουμε τη νευροπλαστικότητα του παιδικού εγκεφάλου, να τον εκπαιδεύσουμε να δείξει κάθε δυνατότητα που κρύβει μέσα του και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα.

Σε μία νέα αρχή βασίζεται και η καμπάνια μας με τίτλο «Το Κουβάρι» και κεντρικό πρωταγωνιστή τον Δημήτρη. Ένα από τα Γενναία μας Παιδιά, που μέσω της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης και της καθοριστικής στήριξης από τους θεραπευτές και την οικογένειά του, έχει καταφέρει να κάνει αλματώδη βήματα προόδου, όπως μας αποκαλύπτει και η άσκηση με τον κρίκο.

Στην ταινία, μέσα από τη διάδραση του Δημήτρη με την Εργοθεραπεύτριά του, βλέπουμε με απλό και συμβολικό τρόπο πώς ακριβώς λειτουργεί η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση.

elepap (2)

Η καμπάνια μας έγινε πραγματικότητα χάρη στην ιδέα της The Newtons Laboratory, την εταιρεία παραγωγής Filmiki Productions και τη σκηνοθέτρια Έφη Παππά που έδωσαν στην ταινία μία μοναδική οπτική ταυτότητα αλλά και τη Bounce που αποτύπωσε ηχητικά, με ιδιαίτερη ευαισθησία, την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» αξίζει, όμως, και στην οικογένεια του μικρού πρωταγωνιστή μας, στους γονείς και τον αδερφό του, που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή την καμπάνια μας και έγιναν ενεργό κομμάτι της, καθώς και σε όλη τη δυναμική ομάδα της ΕΛΕΠΑΠ που συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση της.

Μπορείς κι εσύ να βοηθήσεις ένα Γενναίο Παιδί της ΕΛΕΠΑΠ να κάνει μία νέα αρχή, τα δικά του πρώτα «Βήματα Ζωής» μέσα από την Οικονομική Υιοθεσία, τη δωρεά και το SMS Αγάπης στο 19811. (Χρέωση από σταθερό €2,60 ανά κλήση. Χρέωση από κινητό €2,73 ανά κλήση και ανά SMS, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ & τέλους κινητής τηλεφωνίας, όπου ισχύει. Γραμμή παραπόνων Mediatel: 214 214 8020).

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις της ΕΛΕΠΑΠ γύρω από την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.elepap.gr , τα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (YouTube, Facebook, Instagram) καθώς και να διαβάσετε τις δηλώσεις της Προέδρου της ΕΛΕΠΑΠ, Δρ. Ελένης Ν. Σκουτέλη, εδώ.

Δείτε την καμπάνια μας εδώ.

Ιστορική στιγμή στην Κρήτη: Η πρώτη πινακίδα UNESCO στα Μάλια για τα Μινωικά Ανάκτορα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΕΛΕΠΑΠ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Charli XCX: Το νέο άλμπουμ «Music, Fashion, Film» είναι ωδή στους θρύλους της τέχνης

Charli XCX: Το νέο άλμπουμ «Music, Fashion, Film» είναι ωδή στους θρύλους της τέχνης

02.06.2026
Επόμενο
Ανδρομάχη: Το «Σούσουρο» κάνει θραύση και στη Νέα Υόρκη

Ανδρομάχη: Το «Σούσουρο» κάνει θραύση και στη Νέα Υόρκη

02.06.2026

Δες επίσης

Η Marseaux στο After Dark: «Δεν με ένοιαζαν τα ποτέ τα κιλά μου αλλά ο έλεγχος που είχε το φαγητό στη ζωή μου»
Celeb News

Η Marseaux στο After Dark: «Δεν με ένοιαζαν τα ποτέ τα κιλά μου αλλά ο έλεγχος που είχε το φαγητό στη ζωή μου»

01.06.2026
«After Dark»: Μπογδάνος και Παπακωστοπούλου σε μια «εξομολόγηση» χωρίς φίλτρα
TV

«After Dark»: Μπογδάνος και Παπακωστοπούλου σε μια «εξομολόγηση» χωρίς φίλτρα

31.05.2026
Όταν ο Θανάσης Αλευράς σάρωσε στον πρώτο τελικό του «Your Face Sounds Familiar»
TV

Όταν ο Θανάσης Αλευράς σάρωσε στον πρώτο τελικό του «Your Face Sounds Familiar»

31.05.2026
Τίτλοι τέλους για το «Real View»: Η τελευταία εκπομπή σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου στο OPEN
TV

Τίτλοι τέλους για το «Real View»: Η τελευταία εκπομπή σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου στο OPEN

29.05.2026
«Το ’χουμε» στον ΣΚΑΪ: Οι δηλώσεις του Κώστα Τσουρού για το φινάλε
TV

«Το ’χουμε» στον ΣΚΑΪ: Οι δηλώσεις του Κώστα Τσουρού για το φινάλε

29.05.2026
«Το Σόι σου»: Ο Μενέλαος έρχεται αντιμέτωπος με το σκοτεινό παρελθόν του
TV

«Το Σόι σου»: Ο Μενέλαος έρχεται αντιμέτωπος με το σκοτεινό παρελθόν του

28.05.2026
«Brave New Greece»: Επιστρέφει με νέα επεισόδια από 6 Ιουνίου
TV

«Brave New Greece»: Επιστρέφει με νέα επεισόδια από 6 Ιουνίου

28.05.2026
ΣΚΑΪ: Η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει την παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων
Media

ΣΚΑΪ: Η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει την παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων

28.05.2026
Αυλαία για το «Breakfast@Star»: Ριζικές αλλαγές στην πρωινή ζώνη του Star
Celeb News

Αυλαία για το «Breakfast@Star»: Ριζικές αλλαγές στην πρωινή ζώνη του Star

28.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας