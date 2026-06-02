Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 02.06.2026

Charli XCX: Το νέο άλμπουμ «Music, Fashion, Film» είναι ωδή στους θρύλους της τέχνης

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Charli XCX υπόσχεται να ανατρέψει ξανά τα δεδομένα της σύγχρονης pop μουσικής
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Charli XCX ετοιμάζεται να ταράξει ξανά τα νερά της παγκόσμιας pop σκηνής, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως μια από τις πιο ανήσυχες και δημιουργικές καλλιτέχνιδες της γενιάς της, μέσα από την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του επερχόμενου στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «Music, Fashion, Film». Αυτό το νέο δισκογραφικό εγχείρημα, που αναμένεται να αποτελέσει σταθμό στην καριέρα της, είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει επίσημα στις 24 Ιουλίου μέσω της Atlantic Records, φέρνοντας έναν αέρα ανανέωσης και πειραματισμού που ήδη έχει αρχίσει να προκαλεί συζητήσεις.

Η προσμονή του κοινού είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς το άλμπουμ ενσωματώνει τα πρόσφατα singles της, «SS26» και «Rock Music», κομμάτια που έχουν ήδη κερδίσει το κοινό και τους κριτικούς, αποδεικνύοντας ότι η καλλιτέχνιδα συνεχίζει να εξελίσσει τον ήχο της, διατηρώντας παράλληλα την αιχμηρή και ιδιαίτερη ταυτότητα που την καθιέρωσε ως μια αδιαμφισβήτητη mainstream icon με τη δική της, μοναδική αισθητική.

Η καλλιτέχνιδα επέλεξε να προκαλέσει αίσθηση όχι μόνο με τη μουσική της, αλλά και με την αισθητική του άλμπουμ. Το εξώφυλλο, το οποίο επιμελήθηκε ο σταθερός συνεργάτης της Aidan Zamiri, είναι μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που αποτίει φόρο τιμή σε τρεις πραγματικούς θρύλους των τεχνών που αναφέρονται στον τίτλο του δίσκου: τον John Cale από τους The Velvet Underground για τη μουσική, τον σχεδιαστή μόδας Marc Jacobs και τον θρυλικό σκηνοθέτη Martin Scorsese. Η επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων δεν είναι τυχαία, καθώς η Charli έχει συνεργαστεί στο παρελθόν τόσο με τον Cale, στο τραγούδι «House» από το soundtrack του Wuthering Heights, όσο και με τον Marc Jacobs ως μοντέλο για τις καμπάνιες του.

Τι να περιμένουμε από το νέο δίσκο

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει 11 τραγούδια με συνολική διάρκεια 30 λεπτών και 5 δευτερολέπτων, αποτελώντας την πρώτη σόλο δισκογραφική δουλειά της μετά το επιτυχημένο brat του 2024, το οποίο την καθιέρωσε ως παγκόσμιο pop icon. Ο τίτλος του άλμπουμ αντλεί έμπνευση από στίχους του single «SS26», όπου η Βρετανίδα σταρ τραγουδά για μια «πασαρέλα που οδηγεί κατευθείαν στην κόλαση». Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη βρετανική Vogue, η Charli παραδέχτηκε ότι η νέα της κατεύθυνση, όπως αποτυπώνεται στο «Rock Music», μπορεί να διχάσει το κοινό, προσθέτοντας ωστόσο πως η ανατροπή των φορμών είναι για εκείνη η ουσία της διασκέδασης.

Η πορεία προς το καλοκαίρι

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, η Charli XCX θα συνεχίσει την έντονη συναυλιακή της δραστηριότητα, αναλαμβάνοντας ρόλο headliner σε μεγάλα φεστιβάλ παγκοσμίου κύρους, όπως το Lollapalooza στο Σικάγο στις 31 Ιουλίου και το Reading & Leeds στη Μεγάλη Βρετανία στα τέλη Αυγούστου.

