Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 02.06.2026

Οι Rolling Stones «φέρνουν» πίσω στη ζωή την Amy Winehouse στο νέο τους album

Το νέο album των Rolling Stones περιλαμβάνει tribute στη Amy Winehouse μέσα από μια ξεχωριστή διασκευή που έχει ήδη συζητηθεί
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Ronnie Wood φαίνεται πως διανύει μια από τις πιο δημιουργικές και γεμάτες περίοδους της καριέρας του, παραμένοντας ενεργός τόσο στο πλευρό των Rolling Stones όσο και μέσα από τις προσωπικές του καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Παρά τα 78 του χρόνια, εμφανίζεται με αξιοσημείωτη ενέργεια και ενθουσιασμό, αποδεικνύοντας πως η σχέση του με τη μουσική παραμένει το ίδιο ζωντανή και δυνατή όπως πάντα.

Το λογότυπο των Rolling Stones από τον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram για τη νέα καμπάνια του συγκροτήματος.
Με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, ο Ronnie Wood βρέθηκε πρόσφατα σε τηλεοπτική εμφάνιση όπου μίλησε με ενθουσιασμό για το project και τη δημιουργική διαδικασία πίσω από αυτό. Το συγκρότημα επιστρέφει με νέο υλικό που αναμένεται να συζητηθεί έντονα, ενώ ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά του για τη συμμετοχή του σε μια ακόμη δισκογραφική δουλειά που φέρει το βάρος και την ιστορία ενός από τα πιο εμβληματικά rock συγκροτήματα όλων των εποχών.

Το νέο άλμπουμ «Foreign Tongues» και οι μεγάλες συνεργασίες

Το νέο studio album των Rolling Stones με τίτλο «Foreign Tongues» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου και περιλαμβάνει 14 νέα κομμάτια. Στο project συμμετέχουν, πέρα από τους Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood, και σημαντικά ονόματα της μουσικής σκηνής όπως ο Paul McCartney, ο Steve Winwood και ο Robert Smith των The Cure. Το άλμπουμ περιλαμβάνει ήδη δύο γνωστά κομμάτια που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει και η διασκευή στο «You Know I’m No Good» της Amy Winehouse, συνδέοντας το παρελθόν της soul με το κλασικό rock ύφος των Stones.

Επιστροφή στη σκηνή μετά από 16 χρόνια

Πέρα από το νέο άλμπουμ, ο Ronnie Wood ετοιμάζεται και για την επιστροφή του στις live εμφανίσεις ως solo καλλιτέχνης, με περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Αυτή θα είναι η πρώτη του προσωπική περιοδεία μετά από 16 χρόνια, σηματοδοτώντας μια σημαντική επιστροφή στη σκηνή. Παράλληλα, μέσα στη χρονιά αναμένεται και έκθεση με τα έργα του στη Γερμανία, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη διπλή καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Ένας θρύλος που συνεχίζει να δημιουργεί

Με μια καριέρα που ξεπερνά τις πέντε δεκαετίες, ο Ronnie Wood παραμένει ενεργός, δημιουργικός και παρών τόσο στη μουσική όσο και στην τέχνη. Η νέα εποχή των Rolling Stones δείχνει πως, παρά το πέρασμα του χρόνου, το rock’n’roll εξακολουθεί να έχει ισχυρή φωνή, και ο Wood παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της πρόσωπα.

album Amy Winehouse Foreign Tongues Rolling Stones
