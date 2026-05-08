Εσύ άκουσες το «Ferto Tale»; Η διασκευή του Alexander Rybak που τρέλανε τους Eurofans

Ο νικητής της Eurovision 2009 παίζει με το βιολί του μια μίξη Fairytale-Ferto και ενθουσιάζει

Το Eurovision community δεν ησυχάζει ούτε λεπτό και το απόλυτο viral της ημέρας έρχεται από έναν παλιό γνώριμο του θεσμού. Ο θρυλικός νικητής του 2009, Alexander Rybak, αποφάσισε να χαρίσει στους fans μια μουσική έκπληξη που συνδυάζει παρελθόν και παρόν. Με μια απρόσμενη μίξη, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ένωσε το εμβληματικό του κομμάτι «Fairytale» με το φετινό ελληνικό τραγούδι του Akyla, το «Ferto».

Ο Rybak, που πριν από 17 χρόνια κατέκτησε την κορυφή στον Eurovision Song Contest 2009, ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα νέο βίντεο όπου παίζει με το βιολί του μια μοναδική μουσική γέφυρα ανάμεσα στα δύο τραγούδια.

Οι fans ενθουσιάστηκαν, καθώς ο Νορβηγός καλλιτέχνης κατάφερε να «παντρέψει» δύο εντελώς διαφορετικού ύφους κομμάτια με έναν τρόπο που δείχνει τη δεξιοτεχνία και τη δημιουργικότητά του.

Η Έλενα Παπαρίζου στη Eurovision με το «My Number One»: Η στιγμή που έγινε παγκόσμιος pop μύθος

Στη λεζάντα του βίντεο πρόσθεσε το παιχνιδιάρικο σχόλιο « + = Ferto Tale?», ένα λογοπαίγνιο που συνδυάζει τις σημαίες Ελλάδας και Νορβηγίας με τίτλο που μπλέκει τα δύο τραγούδια. Φυσικά, το post έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes, shares και σχόλια από Eurofans που λατρεύουν crossover στιγμές ανάμεσα σε αγαπημένους καλλιτέχνες του θεσμού.

Το στιγμιότυπο αποτέλεσε άλλη μια υπενθύμιση ότι η Eurovision δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός, αλλά μια τεράστια μουσική κοινότητα που ενώνει καλλιτέχνες και fans από όλη την Ευρώπη. Και με τέτοιου είδους συνεργασίες, έστω και ανεπίσημες ,το hype για τη φετινή χρονιά ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις, το «Ferto Tale» φαίνεται πως ήδη κέρδισε το κοινό πριν καν ανέβει στη σκηνή.

Ελβετία εναντίον Φινλανδίας: Η διαμάχη για το ζωντανό βιολί στη Eurovision