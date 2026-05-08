Εσύ άκουσες το «Ferto Tale»; Η διασκευή του Alexander Rybak που τρέλανε τους Eurofans

Ειρήνη Στόφυλα

Το Eurovision community δεν ησυχάζει ούτε λεπτό και το απόλυτο viral της ημέρας έρχεται από έναν παλιό γνώριμο του θεσμού. Ο θρυλικός νικητής του 2009, Alexander Rybak, αποφάσισε να χαρίσει στους fans μια μουσική έκπληξη που συνδυάζει παρελθόν και παρόν. Με μια απρόσμενη μίξη, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ένωσε το εμβληματικό του κομμάτι «Fairytale» με το φετινό ελληνικό τραγούδι του Akyla, το «Ferto».

Ο Rybak, που πριν από 17 χρόνια κατέκτησε την κορυφή στον Eurovision Song Contest 2009, ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα νέο βίντεο όπου παίζει με το βιολί του μια μοναδική μουσική γέφυρα ανάμεσα στα δύο τραγούδια.

Οι fans ενθουσιάστηκαν, καθώς ο Νορβηγός καλλιτέχνης κατάφερε να «παντρέψει» δύο εντελώς διαφορετικού ύφους κομμάτια με έναν τρόπο που δείχνει τη δεξιοτεχνία και τη δημιουργικότητά του.

Στη λεζάντα του βίντεο πρόσθεσε το παιχνιδιάρικο σχόλιο « + = Ferto Tale?», ένα λογοπαίγνιο που συνδυάζει τις σημαίες Ελλάδας και Νορβηγίας με τίτλο που μπλέκει τα δύο τραγούδια. Φυσικά, το post έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes, shares και σχόλια από Eurofans που λατρεύουν crossover στιγμές ανάμεσα σε αγαπημένους καλλιτέχνες του θεσμού.

Το στιγμιότυπο αποτέλεσε άλλη μια υπενθύμιση ότι η Eurovision δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός, αλλά μια τεράστια μουσική κοινότητα που ενώνει καλλιτέχνες και fans από όλη την Ευρώπη. Και με τέτοιου είδους συνεργασίες, έστω και ανεπίσημες ,το hype για τη φετινή χρονιά ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις, το «Ferto Tale» φαίνεται πως ήδη κέρδισε το κοινό πριν καν ανέβει στη σκηνή.

Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision
Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision

Η Τάμτα και ο Bill Roxenos σε μυούν στην απόλυτη live εμπειρία στο Smut

Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη

«Nightdose»: Το EP της Natasha Kay που θα σε κάνει να χορεύεις στον ρυθμό της νύχτας

«Eurovision Night»: Ποιοι αναλαβάνουν το πιο λαμπερό backstage της Eurovision 2026

Ποιοι θα μας κρατούν συντροφιά στη Eurovision; Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου επιστρέφουν

Billie Eilish: Ο λόγος που δεν θα κάνει ποτέ πλαστικές επεμβάσεις

«Όλα Για 'Σένα» – Η Καλομοίρα επιστρέφει με νέο summer hit

«Twins»: Akylas και Dara – Το πιο αγαπητό δίδυμο της φετινής Eurovision

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο