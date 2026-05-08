Celeb World 08.05.2026

Ο Λάκης Γαβαλάς στο νέο GNTM και ήδη όλοι περιμένουν τις πιο viral ατάκες της σεζόν

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η προσθήκη του Λάκη Γαβαλά στην κριτική επιτροπή του GNTM αλλάζει ήδη τις ισορροπίες του παιχνιδιού και δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για τη νέα τηλεοπτική σεζόν
Πόπη Βασιλείου

Το νέο GNTM ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στις οθόνες και ήδη μία από τις πιο πολυσυζητημένες προσθήκες προκαλεί έντονο ενδιαφέρον. Ο Λάκης Γαβαλάς θα βρίσκεται στη νέα κριτική επιτροπή του δημοφιλούς fashion reality και η είδηση έχει ήδη αρχίσει να συζητιέται έντονα στα social media και στον χώρο της μόδας.

lakis_gavalas
https://www.instagram.com/lakis.gavalas/

Με τη χαρακτηριστική του αισθητική, τη θεατρικότητα που τον συνοδεύει σε κάθε δημόσια εμφάνιση και την πολυετή εμπειρία του στη fashion βιομηχανία, ο Λάκης Γαβαλάς θεωρείται μία από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες που θα μπορούσαν να μπουν στο νέο κύκλο του GNTM. Και μόνο το όνομά του είναι αρκετό για να ανεβάσει τις προσδοκίες γύρω από το πρόγραμμα.

Ο Άγγελος Μπράτης στο GNTM: Η επιστροφή που ανεβάζει το επίπεδο του show

Η παραγωγή του GNTM φαίνεται πως επιθυμεί φέτος να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ουσία της μόδας, στην προσωπικότητα των διαγωνιζόμενων αλλά και στη συνολική αισθητική του project. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία του Λάκη Γαβαλά έρχεται να προσθέσει μία διαφορετική ματιά, γεμάτη εμπειρία, αυθεντικότητα και έντονο χαρακτήρα.

Άλλωστε, ο ίδιος δεν υπήρξε ποτέ ένας άνθρωπος που περνούσε απαρατήρητος. Από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις μέχρι τη διαδρομή του στον χώρο της μόδας και του στιλ, ο Λάκης Γαβαλάς έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στον τρόπο με τον οποίο θα σχολιάζει τους παίκτες του GNTM.

lakis_gavalas
https://www.instagram.com/lakis.gavalas/

Το πρώτο μήνυμα που συνόδευσε την ανακοίνωση της συμμετοχής του ήταν χαρακτηριστικό:

«Ο Λάκης Γαβαλάς θα είναι στο νέο GNTM ως κριτής, φέρνοντας το δικό του ξεχωριστό στιλ, την εμπειρία και την αυθεντική του ματιά στον κόσμο της μόδας. Με έντονη προσωπικότητα και αισθητική, όταν μιλάει η μόδα, ο Λάκης ξέρει πάντα τι βλέπει».

Το λογότυπο GNTM 2026 με την ένδειξη "ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ" και την ιστοσελίδα gntm.star.gr για τις αιτήσεις.

Και κάπως έτσι, το νέο GNTM αποκτά ήδη έναν από τους πιο πολυσυζητημένους πρωταγωνιστές του πριν καν ξεκινήσει. Γιατί αν υπάρχει ένα πρόσωπο που μπορεί να μετατρέψει μία απλή κριτική σε τηλεοπτική στιγμή που θα συζητηθεί, αυτός είναι σίγουρα ο Λάκης Γαβαλάς.

GNTM: Η επιστροφή που θα συζητηθεί – Ο διπλός ρόλος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

GNTM ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Εσύ άκουσες το «Ferto Tale»; Η διασκευή του Alexander Rybak που τρέλανε τους Eurofans

Εσύ άκουσες το «Ferto Tale»; Η διασκευή του Alexander Rybak που τρέλανε τους Eurofans

08.05.2026
Επόμενο
«Εις το επανιδείν, Σία»: Ο «αινιγματικός» αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στην Σία Κοσιώνη

«Εις το επανιδείν, Σία»: Ο «αινιγματικός» αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στην Σία Κοσιώνη

08.05.2026

Δες επίσης

«Για ‘μένα δεν ήταν ποτέ ταμπού όλα αυτά τα θέματα» – Η Demy ανοίγει τη συζήτηση για το OCD και τη δύναμη της αποδοχής
Celeb News

«Για ‘μένα δεν ήταν ποτέ ταμπού όλα αυτά τα θέματα» – Η Demy ανοίγει τη συζήτηση για το OCD και τη δύναμη της αποδοχής

08.05.2026
Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision
Celeb News

Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision

08.05.2026
«Είμαι μόνη μου» -Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή
Celeb News

«Είμαι μόνη μου» -Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή

08.05.2026
«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας
Celeb News

«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας

08.05.2026
Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη
Celeb News

Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη

08.05.2026
«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina
Celeb News

«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina

08.05.2026
«Ναι» στον έρωτα μετά από 3 χρόνια – Ο Sam Smith και ο Christian Cowan ετοιμάζονται για γάμο
Celeb News

«Ναι» στον έρωτα μετά από 3 χρόνια – Ο Sam Smith και ο Christian Cowan ετοιμάζονται για γάμο

08.05.2026
Μητέρα για πρώτη φορά η Γιώτα Τσιμπρικίδου – Τα ευχάριστα νέα από το μαιευτήριο
Celeb News

Μητέρα για πρώτη φορά η Γιώτα Τσιμπρικίδου – Τα ευχάριστα νέα από το μαιευτήριο

08.05.2026
«Twins»: Akylas και Dara – Το πιο αγαπητό δίδυμο της φετινής Eurovision
Celeb News

«Twins»: Akylas και Dara – Το πιο αγαπητό δίδυμο της φετινής Eurovision

08.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο