Ο Λάκης Γαβαλάς στο νέο GNTM και ήδη όλοι περιμένουν τις πιο viral ατάκες της σεζόν

Η προσθήκη του Λάκη Γαβαλά στην κριτική επιτροπή του GNTM αλλάζει ήδη τις ισορροπίες του παιχνιδιού και δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για τη νέα τηλεοπτική σεζόν

Το νέο GNTM ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στις οθόνες και ήδη μία από τις πιο πολυσυζητημένες προσθήκες προκαλεί έντονο ενδιαφέρον. Ο Λάκης Γαβαλάς θα βρίσκεται στη νέα κριτική επιτροπή του δημοφιλούς fashion reality και η είδηση έχει ήδη αρχίσει να συζητιέται έντονα στα social media και στον χώρο της μόδας.

Με τη χαρακτηριστική του αισθητική, τη θεατρικότητα που τον συνοδεύει σε κάθε δημόσια εμφάνιση και την πολυετή εμπειρία του στη fashion βιομηχανία, ο Λάκης Γαβαλάς θεωρείται μία από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες που θα μπορούσαν να μπουν στο νέο κύκλο του GNTM. Και μόνο το όνομά του είναι αρκετό για να ανεβάσει τις προσδοκίες γύρω από το πρόγραμμα.

Η παραγωγή του GNTM φαίνεται πως επιθυμεί φέτος να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ουσία της μόδας, στην προσωπικότητα των διαγωνιζόμενων αλλά και στη συνολική αισθητική του project. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία του Λάκη Γαβαλά έρχεται να προσθέσει μία διαφορετική ματιά, γεμάτη εμπειρία, αυθεντικότητα και έντονο χαρακτήρα.

Άλλωστε, ο ίδιος δεν υπήρξε ποτέ ένας άνθρωπος που περνούσε απαρατήρητος. Από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις μέχρι τη διαδρομή του στον χώρο της μόδας και του στιλ, ο Λάκης Γαβαλάς έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στον τρόπο με τον οποίο θα σχολιάζει τους παίκτες του GNTM.

Το πρώτο μήνυμα που συνόδευσε την ανακοίνωση της συμμετοχής του ήταν χαρακτηριστικό:

«Ο Λάκης Γαβαλάς θα είναι στο νέο GNTM ως κριτής, φέρνοντας το δικό του ξεχωριστό στιλ, την εμπειρία και την αυθεντική του ματιά στον κόσμο της μόδας. Με έντονη προσωπικότητα και αισθητική, όταν μιλάει η μόδα, ο Λάκης ξέρει πάντα τι βλέπει».

Και κάπως έτσι, το νέο GNTM αποκτά ήδη έναν από τους πιο πολυσυζητημένους πρωταγωνιστές του πριν καν ξεκινήσει. Γιατί αν υπάρχει ένα πρόσωπο που μπορεί να μετατρέψει μία απλή κριτική σε τηλεοπτική στιγμή που θα συζητηθεί, αυτός είναι σίγουρα ο Λάκης Γαβαλάς.

