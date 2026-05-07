TV & Media 07.05.2026

Ο Άγγελος Μπράτης στο GNTM: Η επιστροφή που ανεβάζει το επίπεδο του show

Ο Άγγελος Μπράτης επιστρέφει στο GNTM, ανεβάζοντας το επίπεδο του τηλεοπτικού show μόδας
Ειρήνη Στόφυλα

Το νέο GNTM επιστρέφει πιο ανανεωμένο από ποτέ και ήδη προκαλεί έντονη συζήτηση στον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται ο Άγγελος Μπράτης, ο οποίος επιστρέφει ως κριτής, φέρνοντας μαζί του τη χαρακτηριστική του αισθητική και την εμπειρία ενός ανθρώπου που ξέρει να «διαβάζει» το ταλέντο πίσω από την εικόνα. Η παρουσία του θεωρείται από τις πιο δυνατές κινήσεις της νέας σεζόν, καθώς συνδέεται άμεσα με την πιο ποιοτική και αυστηρή προσέγγιση του διαγωνισμού. Οι fans του show περιμένουν ήδη να δουν πώς θα επηρεάσει τη νέα γενιά μοντέλων.

Με βαθιά γνώση του fashion design και ξεκάθαρη άποψη για το τι σημαίνει πραγματικό στυλ, ο Άγγελος Μπράτης δεν επιστρέφει απλώς για να κρίνει εμφανίσεις. Επιστρέφει για να εντοπίσει προσωπικότητες που έχουν δυναμική, συνέπεια και αυθεντικότητα μπροστά στον φακό. Η προσέγγισή του δεν βασίζεται μόνο στην εξωτερική εικόνα, αλλά στο συνολικό «πακέτο» κάθε υποψήφιου, από τη στάση σώματος μέχρι την ενέργεια που εκπέμπει. Αυτό σημαίνει ότι στο νέο GNTM το επίπεδο αναμένεται να ανέβει σημαντικά, με πιο απαιτητικές και ουσιαστικές αξιολογήσεις.

Το ενδιαφέρον πλέον δεν είναι μόνο ποιος είναι όμορφος, αλλά ποιος έχει πραγματικό μέλλον στον χώρο της μόδας. Η επιστροφή του στην τηλεοπτική κριτική επιτροπή φέρνει μαζί της και μια πιο αυστηρή αλλά δίκαιη οπτική.

Ο Μπράτης είναι γνωστός για την καθαρή του ματιά και την ικανότητα να εντοπίζει από νωρίς ποιοι μπορούν να εξελιχθούν σε επαγγελματίες του χώρου. Αυτό δίνει στο νέο GNTM έναν πιο «πραγματικό» χαρακτήρα, μακριά από επιφανειακές επιλογές και κοντά στη σύγχρονη βιομηχανία της μόδας. Οι διαγωνιζόμενοι θα χρειαστεί να αποδείξουν ότι δεν έχουν μόνο εικόνα, αλλά και ταυτότητα.

Παράλληλα, η δυναμική του ρόλου του αναμένεται να επηρεάσει και τη συνολική κατεύθυνση του show, το οποίο φαίνεται να στρέφεται περισσότερο προς τη διεθνή λογική του modelling. Η παρουσία του Άγγελου Μπράτη λειτουργεί σαν «φίλτρο ποιότητας», ανεβάζοντας τον πήχη και δημιουργώντας νέες απαιτήσεις για όσους θέλουν να ξεχωρίσουν. Το GNTM δεν επιστρέφει απλώς επανέρχεται με στόχο να γίνει πιο ουσιαστικό, πιο απαιτητικό και πιο κοντά στην πραγματική αγορά της μόδας.

Στο τέλος της ημέρας, η επιστροφή του Άγγελου Μπράτη δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική αλλαγή. Είναι μια δήλωση ότι η μόδα στην τηλεόραση μπορεί να έχει περιεχόμενο, άποψη και βάθος. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει το νέο GNTM να μοιάζει πιο ενδιαφέρον από ποτέ.

