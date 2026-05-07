Το «(Everything I Do) I Do It For You» του Bryan Adams παραμένει στην κορυφή του YouTube

Το εμβληματικό τραγούδι του Bryan Adams από το 1991 έφτασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, μπαίνοντας ξανά στο Billion Views Club

Ο Bryan Adams γιορτάζει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του, καθώς το μουσικό βίντεο για το τραγούδι του «(Everything I Do) I Do It For You» ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Αυτό το επίτευγμα εντάσσει για δεύτερη φορά τον Καναδό τραγουδιστή-συνθέτη στο Billion Views Club της YouTube Music, ενισχύοντας τη διαχρονική του απήχηση.

Το «(Everything I Do) I Do It For You», μια μπαλάντα του 1991, έγινε ευρέως γνωστό ως το τραγούδι της ταινίας «Ο Ρομπέν των Δασών: Ο Πρίγκιπας των Κλεφτών» με πρωταγωνιστή τον Kevin Costner. Η επιτυχία του τραγουδιού ήταν ασταμάτητη από την κυκλοφορία του, ακολουθώντας την πορεία της ταινίας στην οποία συνδέθηκε.

Η ιστορική πορεία του τραγουδιού

Η διαδρομή του τραγουδιού στους πίνακες επιτυχιών ήταν εντυπωσιακή. Στην Αμερική, ήταν ένα από τα 4 τραγούδια του Adams που έφτασαν στο No. 1 του Billboard Hot 100, όπου παρέμεινε για 7 εβδομάδες, το μεγαλύτερο διάστημα που έχει διατηρηθεί ο καλλιτέχνης στην κορυφή του εθνικού single chart.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η πορεία του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το τραγούδι σημείωσε μια ιστορική πορεία στο Official U.K. Singles Chart, παραμένοντας στην κορυφή για 16 συνεχόμενες εβδομάδες. Κανένα άλλο τραγούδι στην ιστορία των Βρετανικών charts δεν έχει διατηρήσει τόσο μεγάλο σερί στο No. 1.

Το άλμπουμ και η ταινία

Το «(Everything I Do) I Do It For You» ήταν το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ του Adams «Waking Up the Neighbours», το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Official U.K. Albums Chart και του ARIA Chart, ενώ έφτασε στο No. 6 του Billboard 200. Η ταινία δράσης-περιπέτειας «Ο Ρομπέν των Δασών: Ο Πρίγκιπας των Κλεφτών», στην οποία συμπεριλήφθηκε το τραγούδι, γνώρισε επίσης τεράστια εμπορική επιτυχία, κατακτώντας τη δεύτερη θέση μεταξύ των ταινιών με τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς, με 390 εκατομμύρια δολάρια, πίσω από το «Terminator 2: Judgment Day» με 520 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, ξεπέρασε κατά πολύ, τουλάχιστον εισπρακτικά, την αναγνωρισμένη από τους κριτικούς ταινία «Robin Hood» με πρωταγωνιστή τον Patrick Bergin, η οποία κυκλοφόρησε επίσης το 1991.

Οι συντελεστές και το βίντεο

Ο Bryan Adams είχε εισέλθει για πρώτη φορά στο Billion Views Club του YouTube με μια άλλη μπαλάντα, το «Please Forgive Me» του 1993. Το «(Everything I Do) I Do It For You» γράφτηκε από τον Adams, τον Robert «Mutt» Lange και τον Michael Kamen. Το επίσημο ασπρόμαυρο βίντεο γυρίστηκε στο Μαϊάμι της Φλόριντα το 1992, σε σκηνοθεσία του Andy Morahan.

