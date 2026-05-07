Ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» Celebrity Edition: Αυτό το Σάββατο το ραδιόφωνο γίνεται τηλεόραση

Το ραδιόφωνο «βγαίνει» στην τηλεόραση σε ένα special celebrity επεισόδιο με σκοπό τη στήριξη ενός σημαντικού σκοπού

Τα celebrity edition επεισόδια του Πιο Αδύναμου Κρίκου συνεχίζουν να μας χαρίζουν απολαυστικές στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα να συμμετέχουν στο παιχνίδι για καλό σκοπό. Αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου στις 19:50, η Μαρία Μπακοδήμου υποδέχεται δημοφιλείς ραδιοφωνικούς παραγωγούς που έρχονται έτοιμοι να σαρώσουν τα πάντα.

Οι Δημήτρης Μηλιόγλου, Μαρία Φραγκάκη, Βαγγέλης Χαρισόπουλος, Γιάννης Κατινάκης, Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Βερίνα Ευαγγέλου και Μαρία Γεωργάκαινα αφήνουν για λίγο τα ραδιοφωνικά studio, κατεβάζουν τα ακουστικά και ανεβάζουν στροφές για να κερδίσουν ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο, το οποίο και θα δωρίσουν στον «Φάρο Τυφλών της Ελλάδος».

Η Μαρία δε θα τους χαριστεί, θα τους βγάλει λίγο από την comfort zone του ραδιοφώνου και θα τους οδηγήσει σε ρυθμούς τηλεόρασης, σε ένα παιχνίδι που εκτός από γνώσεις απαιτεί ταχύτητα, ψυχραιμία αλλά και στρατηγική! Πώς θα τα πάνε οι παίχτες μας; Θα καταφέρουν να συντονιστούν στη σωστή συχνότητα;

Ένα επεισόδιο γεμάτο ρυθμό, γέλιο, ένταση αλλά και συγκίνηση, μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ποιος θα είναι άραγε ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος»;

Ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου, Celebrity Edition κάθε Σάββατο στις 19:50 στο OPEN

