TV 07.05.2026

Ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» Celebrity Edition: Αυτό το Σάββατο το ραδιόφωνο γίνεται τηλεόραση

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το ραδιόφωνο «βγαίνει» στην τηλεόραση σε ένα special celebrity επεισόδιο με σκοπό τη στήριξη ενός σημαντικού σκοπού
Mad.gr

Τα celebrity edition επεισόδια του Πιο Αδύναμου Κρίκου συνεχίζουν να μας χαρίζουν απολαυστικές στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα να συμμετέχουν στο παιχνίδι για καλό σκοπό. Αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου στις 19:50, η Μαρία Μπακοδήμου υποδέχεται δημοφιλείς ραδιοφωνικούς παραγωγούς που έρχονται έτοιμοι να σαρώσουν τα πάντα.

Οι Δημήτρης Μηλιόγλου, Μαρία Φραγκάκη, Βαγγέλης Χαρισόπουλος, Γιάννης Κατινάκης, Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Βερίνα Ευαγγέλου και Μαρία Γεωργάκαινα αφήνουν για λίγο τα ραδιοφωνικά studio, κατεβάζουν τα ακουστικά και ανεβάζουν στροφές για να κερδίσουν ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο, το οποίο και θα δωρίσουν στον «Φάρο Τυφλών της Ελλάδος».

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Ο Άγγελος Μπράτης στο GNTM: Η επιστροφή που ανεβάζει το επίπεδο του show

Η Μαρία δε θα τους χαριστεί, θα τους βγάλει λίγο από την comfort zone του ραδιοφώνου και θα τους οδηγήσει σε ρυθμούς τηλεόρασης, σε ένα παιχνίδι που εκτός από γνώσεις απαιτεί ταχύτητα, ψυχραιμία αλλά και στρατηγική! Πώς θα τα πάνε οι παίχτες μας; Θα καταφέρουν να συντονιστούν στη σωστή συχνότητα;

Ένα επεισόδιο γεμάτο ρυθμό, γέλιο, ένταση αλλά και συγκίνηση, μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ποιος θα είναι άραγε ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος»;

Ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου, Celebrity Edition κάθε Σάββατο στις 19:50 στο OPEN

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: O Ηλίας Βρεττός και o Στέφανος Κωνσταντινίδης μοιράζονται extreme εμπειρίες

Από την «Ντάλια» μέχρι την «Φίφη»: Πού βρίσκονται σήμερα 5 iconic ήρωες της ελληνικής τηλεόρασης

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ο πιο αδύναμος κρίκος
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το «(Everything I Do) I Do It For You» του Bryan Adams παραμένει στην κορυφή του YouTube

Το «(Everything I Do) I Do It For You» του Bryan Adams παραμένει στην κορυφή του YouTube

07.05.2026
Επόμενο
«Γελάσαμε όταν το διαβάσαμε» – Η απάντηση που δίνουν Χριστίνα Μπόμπα και Μαρίνα Βερνίκου για τη ρήξη στη σχέση τους

«Γελάσαμε όταν το διαβάσαμε» – Η απάντηση που δίνουν Χριστίνα Μπόμπα και Μαρίνα Βερνίκου για τη ρήξη στη σχέση τους

07.05.2026

Δες επίσης

Ο Άγγελος Μπράτης στο GNTM: Η επιστροφή που ανεβάζει το επίπεδο του show
TV

Ο Άγγελος Μπράτης στο GNTM: Η επιστροφή που ανεβάζει το επίπεδο του show

07.05.2026
«Στην αγκαλιά του Φάνη»: O Ηλίας Βρεττός και o Στέφανος Κωνσταντινίδης μοιράζονται extreme εμπειρίες
TV

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: O Ηλίας Βρεττός και o Στέφανος Κωνσταντινίδης μοιράζονται extreme εμπειρίες

07.05.2026
Από την «Ντάλια» μέχρι την «Φίφη»: Πού βρίσκονται σήμερα 5 iconic ήρωες της ελληνικής τηλεόρασης
TV

Από την «Ντάλια» μέχρι την «Φίφη»: Πού βρίσκονται σήμερα 5 iconic ήρωες της ελληνικής τηλεόρασης

07.05.2026
Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο – Καλεσμένος ο Αντώνης Ρέμος την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 21:00
TV

Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο – Καλεσμένος ο Αντώνης Ρέμος την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 21:00

06.05.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η συνέντευξη του Ηρακλή που απειλεί να τα τινάξει όλα στον αέρα
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η συνέντευξη του Ηρακλή που απειλεί να τα τινάξει όλα στον αέρα

05.05.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η «Επείγουσα Συνάντηση Μπαμπάδων» τα αλλάζει όλα στο επεισόδιο της Δευτέρας 4/5
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η «Επείγουσα Συνάντηση Μπαμπάδων» τα αλλάζει όλα στο επεισόδιο της Δευτέρας 4/5

04.05.2026
«Your Face Sounds Familiar»: Η συγκλονιστική μεταμόρφωση του Αλέξανδρου Μπουρδούμη σε Δημήτρη Χορν
TV

«Your Face Sounds Familiar»: Η συγκλονιστική μεταμόρφωση του Αλέξανδρου Μπουρδούμη σε Δημήτρη Χορν

04.05.2026
Your Face Sounds Familiar: Η εκρηκτική νικήτρια του 3ου επεισοδίου
TV

Your Face Sounds Familiar: Η εκρηκτική νικήτρια του 3ου επεισοδίου

04.05.2026
Πριν το Your Face Sounds Familiar: Οι εκπομπές που ένωσαν την τηλεόραση με τη φιλανθρωπία
TV

Πριν το Your Face Sounds Familiar: Οι εκπομπές που ένωσαν την τηλεόραση με τη φιλανθρωπία

03.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο