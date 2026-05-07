«Γελάσαμε όταν το διαβάσαμε» – Η απάντηση που δίνουν Χριστίνα Μπόμπα και Μαρίνα Βερνίκου για τη ρήξη στη σχέση τους

Η Χριστίνα Μπόμπα βρέθηκε πρόσφατα σε εκδήλωση με έντονο κοινωνικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, δίπλα στη Μαρίνα Βερνίκου, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στα δημοσιεύματα που τις ήθελαν απομακρυσμένες. Οι δυο γυναίκες εμφανίστηκαν μαζί στα εγκαίνια φιλανθρωπικής δημοπρασίας και έδειξαν ότι οι σχέσεις τους παραμένουν άψογες. Παράλληλα, η παρουσία τους στο ίδιο event έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υπάρχει καμία ένταση μεταξύ τους. Οι κάμερες του «Happy Day» κατέγραψαν τις δηλώσεις της Χριστίνας Μπόμπα, η οποία θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Η γνωστή influencer και σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη αναφέρθηκε στα σχόλια που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα, τα οποία έκαναν λόγο για «απόσταση» στη φιλία της με τη Μαρίνα Βερνίκου. Όπως εξήγησε, η παρεξήγηση δημιουργήθηκε επειδή μετά τη γέννηση των παιδιών της, οι δημόσιες εμφανίσεις της μειώθηκαν σημαντικά. Αυτό οδήγησε κάποιους να θεωρήσουν λανθασμένα ότι υπάρχει ρήξη στη σχέση τους, κάτι που η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά. Παράλληλα, τόνισε πως η καθημερινότητα μιας μητέρας αλλάζει ριζικά, ειδικά όταν τα παιδιά είναι μικρά και απαιτούν χρόνο και προσοχή.

Η Χριστίνα Μπόμπα σχολίασε επίσης με χιούμορ το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν τέτοια σενάρια, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν υπάρχει λόγος να δίνονται διαστάσεις σε κάτι που δεν ισχύει. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη νέα τηλεοπτική πορεία του Σάκη Τανιμανίδη, δηλώνοντας ότι ανυπομονεί για το νέο κύκλο του «Dragon’s Den» στον ΣΚΑΪ, μιας και πρόκειται για ένα project που της αρέσει ιδιαίτερα και παρακολουθεί με ενδιαφέρον.

Από την πλευρά της, η Μαρίνα Βερνίκου ήταν εξίσου ξεκάθαρη, διαψεύδοντας κάθε σενάριο περί τσακωμού. Με χιουμοριστική διάθεση μάλιστα, ανέφερε ότι οι δυο τους γελούν με τέτοιες φήμες και δεν έχουν απομακρυνθεί ποτέ. Η κοινή τους εμφάνιση και οι δηλώσεις τους έβαλαν οριστικό τέλος στα όποια σενάρια είχαν κυκλοφορήσει.





Τελικά, όπως φαίνεται, πρόκειται απλώς για μια ακόμη περίπτωση όπου η απουσία δημόσιων εμφανίσεων παρερμηνεύτηκε. Οι δύο γυναίκες συνεχίζουν κανονικά τη φιλική τους σχέση, αποδεικνύοντας ότι τα social media και τα δημοσιεύματα δεν αντικατοπτρίζουν πάντα την πραγματικότητα.

