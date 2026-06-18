«Το κίνητρο είναι τα παιδιά μου»: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έδωσε το «παρών» στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και μίλησε για τον ιδιαίτερο λόγο που συμμετέχει κάθε χρόνο

Με μια ματιά Η Σταματίνα Τσιμτσιλή παρουσίασε βραβεία στα Mad VMA 2026.

Η παρουσιάστρια έχει μακροχρόνια σχέση με τον θεσμό των Mad VMA.

Το κύριο κίνητρο της Τσιμτσιλή για να παρευρίσκεται είναι τα παιδιά της.

Οι κόρες της Τσιμτσιλή περιμένουν με ανυπομονησία τη βραδιά των Mad VMA. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία ακόμη λαμπερή παρουσία στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ πραγματοποίησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία ανέβηκε στη σκηνή της φετινής διοργάνωσης για να απονείμει δύο από τα βραβεία της βραδιάς. Λίγο πριν βρεθεί μπροστά στο κοινό, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ολοκλήρωνε τις τελευταίες λεπτομέρειες της προετοιμασίας της, δείχνοντας χαλαρή και ευδιάθετη ενόψει της εμφάνισής της στη σκηνή.

Με αφορμή τη συμμετοχή της στα φετινά βραβεία, η παρουσιάστρια μίλησε για τη διαχρονική σχέση που έχει αναπτύξει με τον θεσμό, θυμούμενη τις πρώτες φορές που βρέθηκε στα Mad VMA και εκφράζοντας τη συγκίνησή της που εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της διοργάνωσης έπειτα από τόσα χρόνια.

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Όπως δήλωσε στο Tlife χαρακτηριστικά: «Σαν χθες θυμάμαι αυτή την πρώτη-πρώτη απονομή. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να ‘ναι γύρω στα 23-24, δεν τα μετράμε, αλλά η χαρά μου και η συγκίνησή μου είναι μεγάλη».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε επίσης πως τα τελευταία χρόνια ο σημαντικότερος λόγος που ανυπομονεί να βρεθεί στα Mad VMA δεν είναι άλλος από τα παιδιά της και ιδιαίτερα τις κόρες της, οι οποίες περιμένουν κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη βραδιά.

«Πλέον, το κίνητρο για να ‘ρθω είναι τα παιδιά μου, και κυρίως οι κόρες μου, που ανυπομονούν. Το ‘χουμε κάνει σαν ιεροτελεστία. Έρχονται με τις φίλες τους, τρέχουν στα καμαρίνια, έρχονται με τη μαμά, δίνουμε το βραβείο και χαίρονται πάρα πολύ», ανέφερε.

Η παρουσία της Σταματίνας Τσιμτσιλή στα Mad VMA 2026 συνδύασε τη λάμψη της βραδιάς με μία πιο προσωπική και οικογενειακή διάσταση, αποδεικνύοντας πως ο δημοφιλής μουσικός θεσμός έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση όχι μόνο στην επαγγελματική αλλά και στην προσωπική της ζωή.