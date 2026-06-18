Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 18.06.2026

«Το κίνητρο είναι τα παιδιά μου»: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έδωσε το «παρών» στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και μίλησε για τον ιδιαίτερο λόγο που συμμετέχει κάθε χρόνο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή παρουσίασε βραβεία στα Mad VMA 2026.
  • Η παρουσιάστρια έχει μακροχρόνια σχέση με τον θεσμό των Mad VMA.
  • Το κύριο κίνητρο της Τσιμτσιλή για να παρευρίσκεται είναι τα παιδιά της.
  • Οι κόρες της Τσιμτσιλή περιμένουν με ανυπομονησία τη βραδιά των Mad VMA.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία ακόμη λαμπερή παρουσία στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ πραγματοποίησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία ανέβηκε στη σκηνή της φετινής διοργάνωσης για να απονείμει δύο από τα βραβεία της βραδιάς. Λίγο πριν βρεθεί μπροστά στο κοινό, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ολοκλήρωνε τις τελευταίες λεπτομέρειες της προετοιμασίας της, δείχνοντας χαλαρή και ευδιάθετη ενόψει της εμφάνισής της στη σκηνή.

Με αφορμή τη συμμετοχή της στα φετινά βραβεία, η παρουσιάστρια μίλησε για τη διαχρονική σχέση που έχει αναπτύξει με τον θεσμό, θυμούμενη τις πρώτες φορές που βρέθηκε στα Mad VMA και εκφράζοντας τη συγκίνησή της που εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της διοργάνωσης έπειτα από τόσα χρόνια.

Flashback στα MAD VMA: Πότε γνώρισαν οι κόρες της Σταματίνας Τσιμτσιλή την Αναστασία

Όπως δήλωσε στο Tlife χαρακτηριστικά: «Σαν χθες θυμάμαι αυτή την πρώτη-πρώτη απονομή. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να ‘ναι γύρω στα 23-24, δεν τα μετράμε, αλλά η χαρά μου και η συγκίνησή μου είναι μεγάλη».

https://www.instagram.com/stam_tsimtsili
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε επίσης πως τα τελευταία χρόνια ο σημαντικότερος λόγος που ανυπομονεί να βρεθεί στα Mad VMA δεν είναι άλλος από τα παιδιά της και ιδιαίτερα τις κόρες της, οι οποίες περιμένουν κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη βραδιά.

«Πλέον, το κίνητρο για να ‘ρθω είναι τα παιδιά μου, και κυρίως οι κόρες μου, που ανυπομονούν. Το ‘χουμε κάνει σαν ιεροτελεστία. Έρχονται με τις φίλες τους, τρέχουν στα καμαρίνια, έρχονται με τη μαμά, δίνουμε το βραβείο και χαίρονται πάρα πολύ», ανέφερε.

https://www.instagram.com/stam_tsimtsili
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili

Η παρουσία της Σταματίνας Τσιμτσιλή στα Mad VMA 2026 συνδύασε τη λάμψη της βραδιάς με μία πιο προσωπική και οικογενειακή διάσταση, αποδεικνύοντας πως ο δημοφιλής μουσικός θεσμός έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση όχι μόνο στην επαγγελματική αλλά και στην προσωπική της ζωή.

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Ταξίδι για δύο με ένα Viber μήνυμα – Ο διαγωνισμός που «χαρίζει» καλοκαιρινές αποδράσεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Ταξίδι για δύο με ένα Viber μήνυμα – Ο διαγωνισμός που «χαρίζει» καλοκαιρινές αποδράσεις

18.06.2026
Επόμενο
Η Ελένη Φουρέιρα «σάρωσε» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ – Οι 2 νίκες της και η συγκίνησή της on stage

Η Ελένη Φουρέιρα «σάρωσε» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ – Οι 2 νίκες της και η συγκίνησή της on stage

18.06.2026

Δες επίσης

Η Kim Kardashian μαθαίνει στον Will Ferrell την τέλεια selfie για τη νέα του σειρά
Celeb News

Η Kim Kardashian μαθαίνει στον Will Ferrell την τέλεια selfie για τη νέα του σειρά

17.06.2026
Jeremy Clarkson: Η θαρραλέα εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας
Celeb News

Jeremy Clarkson: Η θαρραλέα εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας

17.06.2026
Πρίγκιπας George: Στο Eton College από τον Σεπτέμβριο – Ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του
Celeb News

Πρίγκιπας George: Στο Eton College από τον Σεπτέμβριο – Ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του

17.06.2026
Michelle Obama: Το πρόσωπο πίσω από το «κρυφό» πορτρέτο στη φούστα της
Celeb News

Michelle Obama: Το πρόσωπο πίσω από το «κρυφό» πορτρέτο στη φούστα της

17.06.2026
Η Carrie Bradshaw επέστρεψε: Η Sarah Jessica Parker παρουσιάζει τη νέα Baguette της Fendi
Celeb News

Η Carrie Bradshaw επέστρεψε: Η Sarah Jessica Parker παρουσιάζει τη νέα Baguette της Fendi

17.06.2026
«Δεν ήξερε κανείς τίποτα»: Η δήλωση της Δανάης Μπάρκα για τον γάμο της
Celeb News

«Δεν ήξερε κανείς τίποτα»: Η δήλωση της Δανάης Μπάρκα για τον γάμο της

17.06.2026
«Χρειάστηκε δεύτερο επείγον χειρουργείο»: Ο Σταύρος Φλώρος συγκλονίζει με νέα αποκάλυψη
Celeb News

«Χρειάστηκε δεύτερο επείγον χειρουργείο»: Ο Σταύρος Φλώρος συγκλονίζει με νέα αποκάλυψη

16.06.2026
Ο Tom Holland «πρόδωσε» τον μυστικό γάμο του με τη Zendaya
Celeb News

Ο Tom Holland «πρόδωσε» τον μυστικό γάμο του με τη Zendaya

16.06.2026
Μάρω Κοντού: Στο νοσοκομείο η εμβληματική ηθοποιός
Celeb News

Μάρω Κοντού: Στο νοσοκομείο η εμβληματική ηθοποιός

16.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά