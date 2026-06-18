Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 18.06.2026

Η Ελένη Φουρέιρα «σάρωσε» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ – Οι 2 νίκες της και η συγκίνησή της on stage

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Η Ελένη Φουρέιρα κατέκτησε 2 από τα σημαντικότερα βραβεία των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και συγκινήθηκε επί σκηνής
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ελένη Φουρέιρα κέρδισε δύο βραβεία στα MAD VMA 2026: «Best Performer» και «Βίντεο της Χρονιάς».
  • Παρουσίασε για πρώτη φορά live το νέο της τραγούδι «Jackie O’» με εντυπωσιακή σκηνική παρουσία.
  • Η τραγουδίστρια ήταν υποψήφια σε έξι συνολικά κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της.
  • Η Ελένη Φουρέιρα εξέφρασε τη συγκίνησή της κατά την παραλαβή των βραβείων, ευχαριστώντας το κοινό και την οικογένειά της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πρωταγωνίστριες των MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ ήταν αναμφίβολα η Ελένη Φουρέιρα, η οποία κατάφερε να ξεχωρίσει τόσο με την εντυπωσιακή σκηνική της παρουσία όσο και με τις σημαντικές διακρίσεις που απέσπασε κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

eleni_foureira
https://www.instagram.com/foureira

Η δημοφιλής pop star εμφανίστηκε στη σκηνή του κατάμεστου Tae Kwon Do με μία λαμπερή χρυσή δημιουργία, κλέβοντας τις εντυπώσεις του κοινού. Παράλληλα, παρουσίασε για πρώτη φορά live το νέο της τραγούδι «Jackie O’», χαρίζοντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές της διοργάνωσης. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα της εμφάνισής της στο act, η σκηνή «πήρε φωτιά», με τη χορογραφία να κινείται σε έντονα sexy και δυναμικά vibes, ενώ η ίδια εμφανίστηκε υπερυψωμένη, κερδίζοντας αμέσως όλα τα βλέμματα και ανεβάζοντας κατακόρυφα την ένταση στο Tae Kwon Do.

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Η βραδιά, ωστόσο, είχε και έντονο βραβευτικό χαρακτήρα για την τραγουδίστρια, καθώς κατάφερε να φύγει από τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με δύο σημαντικά βραβεία που επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη δυναμική της παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή.


Αρχικά, η Ελένη Φουρέιρα τιμήθηκε με το βραβείο «Best Performer», μία διάκριση που αναγνωρίζει τη σκηνική της ενέργεια και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της. Λίγο αργότερα, κατέκτησε και το βραβείο για το «Βίντεο της Χρονιάς» με το τραγούδι «Alleluia», το οποίο αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και ξεχώρισε για την οπτικοποίησή του.

Η τραγουδίστρια ήταν συνολικά υποψήφια σε έξι κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στις φετινές υποψηφιότητες των μουσικών βραβείων. Παραλαμβάνοντας μία από τις διακρίσεις της από τη Μαρία Σολωμού, η Ελένη Φουρέιρα δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και ευχαρίστησε όσους τη στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.

«Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή γιατί σημαίνουν πάρα πολλά για μένα αυτά τα βραβεία. Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου», είπε η τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια της βράβευσής της.


Με δύο σημαντικά βραβεία, μία εντυπωσιακή εμφάνιση και την πρώτη ζωντανή παρουσίαση του νέου της τραγουδιού, η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά γιατί παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

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MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
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