Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 18.06.2026

Ο APON ανακοίνωσε τον ερχομό του πρώτου του παιδιού στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

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Ο APON παρέλαβε το βραβείο για την «Καλύτερη Μπαλάντα» και ανακοίνωσε μπροστά σε όλο το κοινό ότι θα γίνει πατέρας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο APON κέρδισε τα βραβεία "Καλύτερος Ποπ Καλλιτέχνης" και "Καλύτερη Μπαλάντα" στα Mad VMA 2026.
  • Ο APON ανακοίνωσε ότι θα γίνει πατέρας κατά τη διάρκεια του λόγου του για το βραβείο "Καλύτερη Μπαλάντα".
  • Το τραγούδι "Καθρέφτης" του APON κέρδισε το βραβείο "Καλύτερη Μπαλάντα".
  • Η ανακοίνωση του APON για την πατρότητα έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και συγκίνηση από το κοινό.
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Μια βραδιά γεμάτη λάμψη, μουσική και ανατροπές εκτυλίχθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Κλειστό Γήπεδο του Tae Kwon Do, εκεί όπου τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ χάρισαν στο κοινό μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές της χρονιάς. Ανάμεσα στα πρόσωπα που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον, ο APON αναδείχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή, αποδεικνύοντας πως το 2026 είναι η χρονιά του.

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στη σύγχρονη μουσική σκηνή, παραλαμβάνοντας δύο από τα πιο σημαντικά βραβεία της διοργάνωσης. Αρχικά, αναδείχθηκε «Καλύτερος Ποπ Καλλιτέχνης», μια διάκριση που επισφραγίζει την εντυπωσιακή του πορεία και την αποδοχή του από το ευρύ κοινό. Λίγο αργότερα, η σκηνή υποδέχθηκε ξανά τον APON για να παραλάβει το βραβείο της «Καλύτερης Μπαλάντας» για το τραγούδι «Καθρέφτης», μια ερμηνεία που έχει αγγίξει εκατομμύρια καρδιές τους τελευταίους μήνες.

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Ωστόσο, η στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία των Mad VMA ήταν ο ευχαριστήριος λόγος του κατά τη 2η βράβευσή του. Με τη φωνή του να προδίδει έντονη συναισθηματική φόρτιση, ο καλλιτέχνης αποφάσισε να μοιραστεί με το κοινό ένα ευχάριστο νέο που κρατούσε μέχρι τώρα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κοιτάζοντας το κοινό, ο APON αποκάλυψε πως η οικογενειακή του ευτυχία, με τη γυναίκα του, που έχουν παντρευτεί μυστικά, του ολοκληρώνεται με τον πιο όμορφο τρόπο, καθώς πρόκειται να γίνει πατέρας πολύ σύντομα.

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Η έκπληξη και ο ενθουσιασμός του κοινού κορυφώθηκαν στο άκουσμα της είδησης. Αφιερώνοντας το βραβείο «Καλύτερη Μπαλάντα» στη σύζυγό του, η οποία αποτελεί το στήριγμά του σε κάθε βήμα, ο APON μετέτρεψε τη σκηνή των βραβείων σε έναν χώρο προσωπικής εξομολόγησης. Το Tae Kwon Do σείστηκε από τα χειροκροτήματα και τις επευφημίες των χιλιάδων παρευρισκόμενων, οι οποίοι υποδέχθηκαν την είδηση με συγκίνηση, αναγνωρίζοντας όχι μόνο τον επιτυχημένο καλλιτέχνη, αλλά και τον άνθρωπο που ετοιμάζεται να ξεκινήσει το πιο σπουδαίο κεφάλαιο της ζωής του.

Ήταν αναμφίβολα μια στιγμή που ξεπέρασε τα όρια ενός τυπικού μουσικού βραβείου, αναδεικνύοντας τον APON ως έναν καλλιτέχνη που ξέρει να μοιράζεται την αλήθεια του, ενώ η διοργάνωση των Mad VMA 2026 απέδειξε για άλλη μια φορά πως αποτελεί το ιδανικό βήμα για τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές της ελληνικής showbiz.

 

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