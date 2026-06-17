Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η τιμητική βράβευση στον Αντώνη Ρέμο για τα 30 χρόνια της πορείας του

Ο Αντώνης Ρέμος τιμήθηκε στα Mad VMA 2026 και έστειλε ένα δυνατό μήνυμα για την αξία του χρόνου και τη δύναμη της μουσικής

Με μια ματιά Ο Αντώνης Ρέμος βραβεύτηκε στα Mad VMA 2026 για τα 30 χρόνια καλλιτεχνικής του πορείας.

Τη βράβευση έκαναν η Μαρία Μπεκατώρου και ο Θέμης Γεωργαντάς, φίλοι του καλλιτέχνη.

Ο Ρέμος ευχαρίστησε το κοινό, την Panik Records και τόνισε τη σημασία του χρόνου.

Θα γιορτάσει τα 30 χρόνια με δωρεάν συναυλία στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η κορυφαία στιγμή της φετινής διοργάνωσης των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ μόλις γράφτηκε! Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής, Αντώνης Ρέμος, ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει μια τιμητική διάκριση, σε μια στιγμή φορτισμένη με έντονο συναίσθημα. Τη βράβευση πραγματοποίησαν η Μαρία Μπεκατώρου, κουμπάρα και στενή του φίλη, και ο Θέμης Γεωργαντάς, χαρίζοντας στο κοινό μια σκηνή γεμάτη οικειότητα και συγκίνηση.

Ο Αντώνης Ρέμος, εμφανώς φορτισμένος από τη στιγμή, εξέφρασε τη βαθιά σύνδεσή του με τον θεσμό των Mad VMA, θυμίζοντας στο κοινό ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε φιλοξενήσει την τελευταία του μεγάλη συναυλιακή εμφάνιση πριν από την περίοδο της πανδημίας. Η αναφορά αυτή υπογράμμισε τη διαχρονική σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό των βραβείων κατά τη διάρκεια της τριαντάχρονης πορείας του.

Με ρομαντική διάθεση το «Γλυκό αντίο / Καντάδα» του APON για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Κατά τη διάρκεια του ευχαριστήριου λόγου του, ο καλλιτέχνης απέτισε φόρο τιμής στο κοινό που τον ακολουθεί πιστά, ενώ αναγνώρισε την καθοριστική συμβολή της εταιρείας του, Panik Records, στη μέχρι τώρα διαδρομή του. Με αφορμή τη βράβευσή του, μοιράστηκε μια ουσιαστική σκέψη για τη ζωή, τονίζοντας πως ο χρόνος αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό, καθώς είναι το μόνο που δεν μπορεί να εξαγοραστεί.

Το κλίμα έγινε πιο ανάλαφρο όταν ο ερμηνευτής αποκάλυψε με χιούμορ τον προορισμό του βραβείου, αναφέροντας πως θα κοσμήσει το δωμάτιο της κόρης του, Ελένης. Κλείνοντας, μετέφερε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η μουσική θα παραμείνει μια διαρκής δύναμη που θα εξακολουθήσει να ενώνει τους ανθρώπους.

Η παρουσία του Αντώνη Ρέμου στα Mad VMA 2026 αποτέλεσε το αποκορύφωμα της βραδιάς, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα ενόψει της μεγάλης επετειακής του συναυλίας στις 12 Σεπτεμβρίου. Στην Παραλία της Θεσσαλονίκης, ο αγαπημένος ερμηνευτής θα γιορτάσει τα 30 χρόνια καλλιτεχνικής διαδρομής του σε μια εμφάνιση με ελεύθερη είσοδο, που υπόσχεται να αφήσει το δικό της στίγμα στην πόλη.