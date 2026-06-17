MAD VMA 2026: Το πιο «παραμυθένιο» φινάλε με Ελένη Φουρέιρα και Θοδωρή Φέρρη

Με ένα παραμυθένιο mashup των «Alleluia» και «Όνειρο Θα 'Ναι Ξανά» πάνω σε ένα έναστρο σκηνικό, ο Θοδωρής Φέρρης και η Ελένη Φουρέιρα έκλεισαν τη βραδιά

Τα φετινά MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ μόλις ολοκληρώθηκαν και το κλειστό του Tae Kwon Do δονείται ακόμη από την ένταση της κορυφαίας στιγμής της βραδιάς. Το act που έριξε την αυλαία δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση, ήταν ένα παραμύθι που ζωντάνεψε μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών, με πρωταγωνιστές τον Θοδωρή Φέρρη και την Ελένη Φουρέιρα.

Η ατμόσφαιρα «ηλεκτρίστηκε» από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ο Θοδωρής Φέρρης εμφανίστηκε μόνος στη σκηνή, ερμηνεύοντας το «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά» με εκείνη τη γνώριμη, ερωτική χροιά που τον καθιστά τον απόλυτο εκφραστή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού. Την ώρα που η συγκίνηση κορυφωνόταν, η Ελένη Φουρέιρα έκανε μια αργή, μυστηριώδη είσοδο από το backstage, «ντύνοντας» με την παρουσία της τις νότες του Θοδωρή, μέχρι που οι δυο τους συναντήθηκαν στο κέντρο της σκηνής.

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Για την εμφάνισή του, ο Θοδωρής Φέρρης επέλεξε ένα κομψό καλοκαιρινό outfit, αποτελούμενο από ένα λευκό ριγέ πουκάμισο και μαύρο παντελόνι, ένα σύνολο που συνδύαζε απλότητα και διαχρονική αισθητική, ταιριάζοντας απόλυτα με το ύφος της ερμηνείας του.

Για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, η Ελένη Φουρέιρα επέλεξε ένα άκρως καλοκαιρινό και κομψό σύνολο, αποτελούμενο από ροζ φούστα και λευκό jacket, δημιουργώντας μια εικόνα που ισορροπούσε ανάμεσα στη θηλυκότητα, τη φρεσκάδα και τη σύγχρονη pop αισθητική. Το look της ταίριαξε ιδανικά με τη ρομαντική ατμόσφαιρα του act, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη σε μία ήδη μαγική σκηνική στιγμή.

Όταν το «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά» άρχισε να μπλέκεται αριστοτεχνικά με το πλατινένιο hit «Alleluia», το στάδιο ξέσπασε σε επιφωνήματα. Οι δύο καλλιτέχνες, σε μια ονειρική χορογραφία, άρχισαν να ανεβαίνουν σε ένα ψηλό βάθρο που κυριαρχούσε στο σκηνικό. Από πίσω τους, ο φωτισμός δημιούργησε ένα ονειρικό σκηνικό: εκατοντάδες μπλε και κίτρινα «αστέρια» φώτισαν τη σκηνή, μετατρέποντας τη σκηνή σε έναν έναστρο ουρανό.

Η συνύπαρξη της pop ενέργειας της Ελένης Φουρέιρα με τη λαϊκή αυθεντικότητα του Θοδωρή Φέρρη ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση πως η μουσική δεν έχει σύνορα. Η Ελένη, αέρινη αλλά και δυναμική, και ο Θοδωρής, σταθερός και παθιασμένος, πρόσφεραν μια ερμηνεία που έμοιαζε περισσότερο με κινηματογραφική σκηνή παρά με μουσικό act.

Το φινάλε τους στο ψηλό βάθρο, κάτω από το «φως» των τεχνητών αστεριών, ήταν η ιδανική κατακλείδα για τη μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής. Όσοι βρέθηκαν απόψε στο Tae Kwon Do, έγιναν μάρτυρες μιας στιγμής που δεν θα ξεχαστεί εύκολα, επισφραγίζοντας με τον πιο ρομαντικό και εντυπωσιακό τρόπο τη φετινή διοργάνωση.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis