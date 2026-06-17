Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 18.06.2026

Η Dara και ο Δημήτρης Κοντόπουλος βραβεύονται για το «Bangaranga» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Dara βραβεύεται στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ για το «Bangaranga», με τον Δημήτρη Κοντόπουλο και τον Γιώργο Αρσενάκο στη σκηνή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Dara βραβεύτηκε για το viral single «Bangaranga» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.
  • Ο Δημήτρης Κοντόπουλος, επιτυχημένος δημιουργός της Eurovision, μοιράστηκε τη σκηνή με τη Dara.
  • Η βράβευση ανέδειξε τη συνεργασία τους και την εξωστρέφεια της ελληνικής μουσικής σκηνής.
  • Η Panik Records, μέσω του Γιώργου Αρσενάκου, βράβευσε επίσης τη Dara για την πορεία της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, μία από τις πιο ξεχωριστές και συζητημένες στιγμές ήταν η βράβευση της Dara για την επιτυχία της με το single «Bangaranga». Το τραγούδι έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει στα digital charts και να γίνει ένα από τα πιο viral pop κομμάτια της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της καλλιτέχνιδας στη σύγχρονη ελληνική pop σκηνή.

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Η εμφάνισή της στη σκηνή του Tae Kwon Do συνοδεύτηκε από θερμό χειροκρότημα, με το κοινό να αναγνωρίζει όχι μόνο την εμπορική επιτυχία του κομματιού, αλλά και τη συνολική της καλλιτεχνική εξέλιξη.

Η Dara με το «Bangaranga» σε ένα show διεθνών προδιαγραφών στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Στη σκηνή των βραβείων ανέβηκε και ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ένας από τους πιο επιτυχημένους δημιουργούς της Eurovision, με 5 συμμετοχές που έχουν βρεθεί στο top 3. Η παρουσία του πρόσθεσε έναν έντονα διεθνή χαρακτήρα στη στιγμή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας του με τη Dara.

Η συνάντηση των δύο καλλιτεχνών στη σκηνή δεν ήταν απλώς μια τυπική βράβευση, αλλά μια αναγνώριση μιας δημιουργικής συνεργασίας που συνδέεται άμεσα με τη Eurovision και τη σύγχρονη ευρωπαϊκή pop παραγωγή. Το κοινό αντέδρασε θερμά, καθώς η στιγμή έφερε στο προσκήνιο την εξωστρέφεια της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Αμέσως μετά την πρώτη απονομή, η Dara προχώρησε η ίδια σε μια ακόμη ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς, καθώς ήταν εκείνη που απένειμε βραβείο στον Δημήτρη Κοντόπουλο, στο πλαίσιο της κοινής τους συνεργασίας στη Eurovision. Η στιγμή είχε έντονο συμβολισμό, αναδεικνύοντας τη δημιουργική σχέση μεταξύ καλλιτέχνη και παραγωγού και τη συμβολή του Κοντόπουλου σε επιτυχημένα ευρωπαϊκά projects.

Η σκηνή μετατράπηκε σε ένα μικρό celebration της σύγχρονης pop κουλτούρας, με έμφαση στη συνεργασία, τη μουσική εξέλιξη και τη δυναμική που δημιουργείται όταν καλλιτέχνες και παραγωγοί ενώνουν τις δυνάμεις τους σε διεθνές επίπεδο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη στιγμή έδωσε και η παρουσία του Γιώργου Αρσενάκου, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή εκπροσωπώντας την Panik Records. Ο ίδιος απένειμε στη Dara ακόμη ένα βραβείο εκ μέρους της εταιρείας, αναγνωρίζοντας τη σημαντική πορεία της στο label αλλά και τη συμβολή της στο σύγχρονο pop ρεύμα. Παράλληλα, εξέφρασε δημόσια συγχαρητήρια τόσο στη Dara όσο και στον Δημήτρη Κοντόπουλο, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας τους και το επίπεδο παραγωγής που φέρνουν στη σκηνή.

Η βράβευση της Dara για το «Bangaranga» εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα στιγμιότυπα των MAD VMA 2026, συνδυάζοντας επιτυχία στα charts, διεθνή εμπειρία από τη Eurovision και ισχυρή δισκογραφική υποστήριξη.

Η συγκεκριμένη στιγμή ανέδειξε τη νέα γενιά της ελληνικής pop σκηνής και επιβεβαίωσε ότι οι συνεργασίες μεταξύ καλλιτεχνών, παραγωγών και δισκογραφικών εταιρειών συνεχίζουν να διαμορφώνουν το μέλλον της μουσικής στην Ελλάδα.

Αντώνης Ρέμος: MAD 30 the arcade mix

Ο APON και η Μαριώ έφεραν το ρεμπέτικο στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

DARA ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η τιμητική βράβευση στον Αντώνη Ρέμο για τα 30 χρόνια της πορείας του

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η τιμητική βράβευση στον Αντώνη Ρέμο για τα 30 χρόνια της πορείας του

18.06.2026
Επόμενο
Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

18.06.2026

Δες επίσης

Ο APON ανακοίνωσε τον ερχομό του πρώτου του παιδιού στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards

Ο APON ανακοίνωσε τον ερχομό του πρώτου του παιδιού στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

18.06.2026
Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

18.06.2026
Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η τιμητική βράβευση στον Αντώνη Ρέμο για τα 30 χρόνια της πορείας του
Mad Video Music Awards

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η τιμητική βράβευση στον Αντώνη Ρέμο για τα 30 χρόνια της πορείας του

18.06.2026
MAD VMA 2026: Το πιο «παραμυθένιο» φινάλε με Ελένη Φουρέιρα και Θοδωρή Φέρρη
Mad Events

MAD VMA 2026: Το πιο «παραμυθένιο» φινάλε με Ελένη Φουρέιρα και Θοδωρή Φέρρη

17.06.2026
Μια ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα από τον Θοδωρή Φέρρη στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Μια ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα από τον Θοδωρή Φέρρη στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
Με νησιώτικο αέρα και καλοκαιρινό παλμό η Ανδρομάχη στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards

Με νησιώτικο αέρα και καλοκαιρινό παλμό η Ανδρομάχη στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
Marina Satti: Γυρίζει πίσω στον χρόνο στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards

Marina Satti: Γυρίζει πίσω στον χρόνο στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
Κατερίνα Λιόλιου: Η μεταμόρφωση που «έκλεψε» την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards

Κατερίνα Λιόλιου: Η μεταμόρφωση που «έκλεψε» την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Θέμης Γεωργαντάς ως… πιγκουίνος στο πιο viral act
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Θέμης Γεωργαντάς ως… πιγκουίνος στο πιο viral act

17.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα