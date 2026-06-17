Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Με μια ματιά
- Η Ελένη Φουρέιρα κέρδισε το βραβείο για το "Βίντεο της Χρονιάς" με το τραγούδι "Alleluia".
- Η Κατερίνα Λιόλιου αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία "Καλύτερο Λαϊκό Modern".
- Ο Αντώνης Ρέμος τιμήθηκε για την 30χρονη προσφορά του στη μουσική.
- Η Marina Satti κέρδισε το βραβείο για το "Καλύτερο Pop" και το "Καλύτερο Album".
Η αυλαία έπεσε στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do και η φετινή διοργάνωση των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον τίτλο της ως το κορυφαίο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Μετά από μια βραδιά γεμάτη εκρηκτικά acts, εντυπωσιακά σκηνικά και μοναδικές συνεργασίες που θα συζητιούνται για καιρό, τα αποτελέσματα για κάθε κατηγορία έγιναν επιτέλους γνωστά, επιβραβεύοντας τους καλλιτέχνες που κυριάρχησαν στα charts και στις καρδιές των θαυμαστών τους. Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει τους αγαπημένους του stars σε μια γιορτή που συνδύασε τον παλμό του σήμερα με την ενέργεια της νέας γενιάς.
Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς, ωστόσο, είχε μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, καθώς η διοργάνωση τίμησε τον Αντώνη Ρέμο για την ανεκτίμητη προσφορά του στη μουσική. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων αδιάλειπτης και επιτυχημένης πορείας, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει την τιμητική του διάκριση. Το κοινό τον αποθέωσε σε ένα special act που αποτέλεσε τον συναισθηματικό πυρήνα της διοργάνωσης, επισφραγίζοντας τη διαχρονικότητα ενός καλλιτέχνη που έχει συνδέσει τη φωνή του με τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας εδώ και 3 δεκαετίες.
Με άρωμα high fashion το «Jackie O’» στις πρόβες της Ελένης Φουρέιρα για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Η 23η διοργάνωση των βραβείων, που παρέμεινε σταθερά ως Μεγάλος Χορηγός, κατάφερε να φέρει κοντά όλη την ελληνική pop culture σκηνή, αναδεικνύοντας παράλληλα τη νέα γενιά δημιουργών. Από την εντυπωσιακή παρουσίαση του Θέμη Γεωργαντά και της Χρυσηίδας Γκαγκούτη, μέχρι την ενεργή συμμετοχή της «dream team» των Superhosts στα social media, η βραδιά ήταν μια εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια της σκηνής. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην επιτυχημένη καθιέρωση της κατηγορίας «ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΑΙΝΙΑΣ & OST BY ΕΚΚΟΜΕΔ», που απέδειξε πόσο στενά συνδεδεμένη είναι πλέον η μουσική με την οπτικοακουστική δημιουργία.
Παρακάτω όλοι οι νικητές των κατηγοριών:
1. ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Anastasia – Bam
Apon – Καθρέφτης
LILA – Boss
Marina Satti – Lola
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
Πέτρος Ιακωβίδης – Καπνογόνα
Κατερίνα Λιόλιου – Για Την Επόμενη
Σάκης Ρουβάς & FY – Kounia Bella
Θοδωρής Φέρρης – Όνειρο Θα ’Ναι Ξανά (Κούνια)
Ελένη Φουρέιρα – Alleluia
Νικητής: Ελένη Φουρέιρα – Alleluia
2. ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΛΑΪΚΟ MODERN
Ανδρομάχη – Καλέ… Ποιος Είναι Αυτός;
Ρία Ελληνίδου – Κάτι Ξέρεις
Κατερίνα – Χημεία
Κατερίνα Λιόλιου – Λογαριασμός
Θοδωρής Φέρρης – Όνειρο Θα ’Ναι Ξανά (Κούνια)
Νικητής: Κατερίνα Λιόλιου – Λογαριασμός
3. ΚΑΛΥΤΕΡΟ URBAN
FY – Money Dance
Kidd – Egefaliko
Moose & Saske & Display – Hey Shawty
Rack – Griselda
Trannos – Mandela Effect
Νικητής: FY – Money Dance
4. ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΥΕΤΟ
Marina Satti & Saske – Ela Ela
Sidarta & Rack – Amazing (Remix)
Toquel & LILA – Poios na sou to pei
Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου
Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ
Νικητής: Toquel & LILA – Poios na sou to pei
5. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΑΛΑΝΤΑ
Apon – Καθρέφτης
Klavdia – Συντρίμμια
Marina Satti – Anatoli
Solmeister & Marseaux – Persefoni
Γιώργος Σαμπάνης – Προς Το Παρόν
Νικητής: Apon – Καθρέφτης
6. ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΠ
Akylas – Ferto
LILA – Maniatiko
Marina Satti – Lola
Sicario – Fwtia
Ελένη Φουρέιρα – Alleluia
Νικητής: Marina Satti – Lola
7. ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ – AIRPLAY
Nikos Vertis – Eroteftika Esena
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
Άννα Βίσση – Όλα Για Όλα
Πέτρος Ιακωβίδης – Σ’ Αγαπάω Όπως Είσαι
Γιώργος Κακοσαίος – Τι Να Σας Πω
Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου
Νίκος Οικονομόπουλος – Εισιτήριο Ένα
Γιώργος Σαμπάνης – Απ’ Τον Ουρανό
Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα
Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ
Νικητής: Άννα Βίσση – Όλα Για Όλα
8. ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ – DIGITAL
Apon – Xiliometra
Bloody Hawk & Toquel – Αεροπλάνα
Sicario – Fwtia
Toquel & Fly Lo & Beyond – Illegal
Ανδρομάχη – Καλέ… Ποιος Είναι Αυτός;
Νίκος Απέργης – Το Γλέντι
Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy – Nero
Ρία Ελληνίδου – Κάτι Ξέρεις
Νίκος Οικονομόπουλος – Βιογραφικό
Παντελής Παντελίδης – Ίσως Ήσουν Κυρία
Νικητής: Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy – Nero
9. ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΑΪΚΟ
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
Πέτρος Ιακωβίδης – Τέλεια
Νίκος Οικονομόπουλος – Βιογραφικό
Παντελής Παντελίδης – Ίσως Ήσουν Κυρία
Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα
Νικητής: Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα
10. ΤΡΑΓΟΥΔΙ VIRAL
Akylas – Ferto
Apon – Kaigomai
FY – Bam
Moose & Saske & Display – Hey Shawty
Sicario – Koukla
Ανδρομάχη – Καλέ… Ποιος Είναι Αυτός;
Νίκος Απέργης – Γλέντι
Ρία Ελληνίδου – Κάτι Ξέρεις
Κατερίνα Λιόλιου – Λογαριασμός
Πυρινή Λαίλαπα & Αλεξάνδρα Μάγκου
Νικητής: Akylas – Ferto
11. ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ HIP HOP
Bloody Hawk & Toquel – Αεροπλάνα
Rack – Listeia
Saske – 5AM
Toquel & Fly Lo & Beyond – Illegal
Νέγρος Του Μοριά & Bloody Hawk – Κάπως Αλλιώς Vol.12
Νικητής: Saske – 5AM
12. BEST PERFORMER
LILA
Marseaux
Marina Satti
Tamta
Έλενα Παπαρίζου
Ελένη Φουρέιρα
Νικητής: Ελένη Φουρέιρα
13. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ
Κωνσταντίνος Αργυρός
Νατάσσα Θεοδωρίδου
Πέτρος Ιακωβίδης
Νίκος Οικονομόπουλος
Γιάννης Πλούταρχος
Θοδωρής Φέρρης
Νικητής: Θοδωρής Φέρρης
14. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ MODERN
Anastasia
Ανδρομάχη
Νίκος Απέργης
Ρία Ελληνίδου
Γιώργος Κακοσαίος
Κατερίνα Λιόλιου
Νικητής: Κατερίνα Λιόλιου
15. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΠ
Apon
Klavdia
Stavento
Χρήστος Μάστορας
Γιώργος Σαμπάνης
Μαρίνα Σπανού
Νικητής: Apon
16. ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ
Akylas
Antigoni
Danae
Chryshida Gagouti
Skez
Tso
Νικητής: Akylas
17. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ HIP HOP & URBAN
Bloody Hawk
FY
Rack
Saske
Toquel
Trannos
Νικητής: Rack
18. ΚΑΛΥΤΕΡΟ ALBUM
Anastasia – San Oneiro
Apon – Oneiropolos
Bloody Hawk – Fthina Tricks 3
Klavdia – Asteromata
Rack – 1%
Marina Satti – Pop Too
Trannos – Bad Boy 3
Nikos Vertis – Mou Elipses Poli
Κατερίνα Λιόλιου – Το Δικό Μου DNA
Νίκος Οικονομόπουλος – Με Λίγα Λόγια
Νικητής: Marina Satti – Pop Too
19. ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΑΙΝΙΑΣ & OST BY ΕΚΚΟΜΕΔ
Καποδίστριας / Μίνως Μάτσας
Τα κάλαντα των Χριστουγέννων / Μουσική: Μίκες Μπίλης – Τραγούδι: Εκεί που όλα γίνονται / Μίκες Μπίλης
Σπασμένη Φλέβα / Μουσική: Μπάμπης Παπαδόπουλος – Τραγούδι: Σπασμένη Φλέβα / LEX & Kepler Is Free
Εμείς: Μια ταινία για τον Bloody Hawk / Νίκος Παλαμάρης, Bloody Hawk
Τελευταία Κλήση / Coti K
Our Wildest Days / Κωστής Μαραβέγιας
Φίλοι για πάντα / Μουσική: Γεώργιος Σουμελίδης – Τραγούδι: Για πάντα / Stavento & Ήβη Αδάμου
Kyuka: Before Summer’s End / Kostis Charamountanis
Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Patty / Μουσική: Σταύρος Μητρόπουλος, Μαριλένα Ορφανού – Τραγούδι: Ορίζοντας / Σίλια Κατραλή
Ο έρωτας γράφεται… / Μουσική: Κωνσταντίνος Κωτούλας – Τραγούδι: Ο έρωτας γράφεται / Έλενα Παπαρίζου & Πάνος Μουζουράκης
Νικητής: Καποδίστριας / Μίνως Μάτσας
20. VIRAL HERO
Fipster
5 Minute Mum
J Touni
Ηλίας Γκότσης
Αλέξανδρος Κοψιάλης
Φάνης Λαμπρόπουλος
Manos
Μαριάννα Γαρυφαλλίδη
Persad
Μαίρη Συνατσάκη
Νικητής: Fipster
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