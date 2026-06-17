Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 17.06.2026

Ιούνιος 1996 – Ιούνιος 2026: 30 Χρόνια Αντώνης Ρέμος – Η ιστορία γράφεται ξανά στα Mad VMA!

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Από το δισκογραφικό ντεμπούτο του 1996 έως τη φαντασμαγορική εμφάνιση στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Αντώνης Ρέμος τιμάται στα Mad VMA 2026 για 30 χρόνια καριέρας.
  • Η καριέρα του ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1996 με τον ομώνυμο δίσκο του.
  • Ο καλλιτέχνης θα εμφανιστεί στα Mad VMA 2026 με ένα special act.
  • Ετοιμάζει επετειακή συναυλία στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ελληνική μουσική σκηνή δύσκολα μπορεί να φανταστεί την πορεία της τις τελευταίες 3 δεκαετίες χωρίς τη φωνή του Αντώνη Ρέμου. Ο καλλιτέχνης που κατάφερε να γεφυρώσει το λαϊκό συναίσθημα με τη σύγχρονη ποπ αισθητική, δημιουργώντας μια σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης και πάθους με το κοινό του, επιστρέφει στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Φέτος, η παρουσία του δεν είναι απλώς μια εμφάνιση στην κορυφαία γιορτή της ελληνικής μουσικής, αλλά μια στιγμή ορόσημο: ο Αντώνης Ρέμος έρχεται ως το απόλυτο τιμώμενο πρόσωπο, για να γιορτάσει μια πορεία που μετρά αισίως 30 χρόνια διαρκούς προσφοράς.

Αντώνης Ρέμος
https://www.instagram.com/aremovic/

Ο Αντώνης Ρέμος δεν είναι απλώς ένας ερμηνευτής, είναι ο άνθρωπος που έχει επενδύσει μουσικά τους έρωτες, τους χωρισμούς, τις χαρές και τις μοναξιές μας. Με μια σταθερή πορεία που ξεκίνησε το 1996, ο καλλιτέχνης έχει καταφέρει να παραμείνει στο προσκήνιο, εξελισσόμενος συνεχώς χωρίς ποτέ να χάνει την αυθεντικότητά του. Κάθε του δίσκος, κάθε του εμφάνιση, αποτελεί σημείο αναφοράς για τον χώρο. Φέτος, το special act που ετοιμάζει για τη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ αναμένεται να αποτελέσει την πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς, θυμίζοντάς μας γιατί εδώ και 30 χρόνια κατέχει τον τίτλο του κορυφαίου Έλληνα ερμηνευτή.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή των βραβείων 

1996: Η αφετηρία ενός Μύθου

Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος αυτής της επετείου, πρέπει να επιστρέψουμε στον Ιούνιο του 1996. Τότε, ένας νέος καλλιτέχνης από τη Θεσσαλονίκη συστήθηκε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό μέσα από τον ομώνυμο δίσκο του, «Αντώνης Ρέμος». Εκείνο το άλμπουμ αποτέλεσε τη «γενεσιουργό αιτία» μιας καριέρας που θα άλλαζε τα δεδομένα. Με τραγούδια-σταθμούς που ακούγονται με την ίδια θέρμη μέχρι και σήμερα, ο Αντώνης Ρέμος απέδειξε από τα πρώτα του βήματα ότι διέθετε το μέταλλο της φωνής και το ένστικτο της επιτυχίας για να καθιερωθεί στην κορυφή.

antonis_remos_protos_diskos

Τα 11 κομμάτια που θεμελιώσαν τον «Ρέμο» και αποτελούν ακόμα και σήμερα τις κλασικές αξίες της δισκογραφίας του είναι:

  1. Για Να Την Κερδίσεις
  2. Τι Ήμουνα Για Σένα
  3. Το Κέρμα
  4. Αν Ξαναρθείς
  5. Εμείς
  6. Μην Απορείς
  7. Τα Μεταξωτά Σου Χέρια
  8. Τα Καμπαναριά
  9. Στημένο Παιχνίδι
  10. Έβαλα Σημάδι
  11. Οι Ώρες Της Αγρύπνιας

Η συμμετοχή του στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ λειτουργεί ως ο ιδανικός προάγγελος της μεγάλης επετειακής συναυλίας που ετοιμάζει για τις 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Στην Παραλία της πόλης που τον γέννησε, ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει στη βάση του για να γιορτάσει τα 30 χρόνια της διαδρομής του με μια φαντασμαγορική συναυλία, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο σε όλους τους φίλους του.

 

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Mad VMA MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
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