Πρίγκιπας George: Στο Eton College από τον Σεπτέμβριο – Ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του

Το Kensington Palace επιβεβαίωσε ότι ο διάδοχος δεύτερης γραμμής του βρετανικού θρόνου θα φοιτήσει στο ιστορικό Eton College, βάζοντας τέλος στις φήμες για το εκπαιδευτικό του μέλλον

Με μια ματιά Ο πρίγκιπας George θα φοιτήσει στο Eton College από τον Σεπτέμβριο, ακολουθώντας τον πατέρα και τον θείο του.

Το Eton, ιστορικό σχολείο, θεωρείται «φυτώριο» της βρετανικής ελίτ και έχει εκπαιδεύσει πολλούς πρωθυπουργούς.

Η επιλογή του Eton έναντι άλλων σχολείων, όπως το Marlborough, σηματοδοτεί μια παραδοσιακή εκπαιδευτική πορεία.

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις, με κάποιους να επικρίνουν την επιλογή ιδιωτικού σχολείου και άλλους να τονίζουν λόγους ασφαλείας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Kensington Palace ανακοίνωσε επίσημα ότι ο πρίγκιπας George, ο πρωτότοκος γιος του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, θα φοιτήσει από τον Σεπτέμβριο στο Eton College. Η επιλογή αυτή έρχεται να δώσει τέλος στις εικασίες μηνών σχετικά με το ποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα θα ακολουθούσε τον 12χρονο πρίγκιπα μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής του στο Lambrook School.

Με την επιλογή του Eton, ο George βαδίζει στα χνάρια του πατέρα του, πρίγκιπα William, ο οποίος είχε φοιτήσει στο ίδιο σχολείο, αλλά και του θείου του, πρίγκιπα Harry. Το Eton, ένα ιστορικό ιδιωτικό σχολείο στο Berkshire που ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα, θεωρείται «φυτώριο» της βρετανικής ελίτ, έχοντας εκπαιδεύσει περισσότερους από 20 πρωθυπουργούς της χώρας.

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Η απόφαση να επιλεγεί το Eton έναντι άλλων επιλογών, όπως το Marlborough College, όπου είχε φοιτήσει η μητέρα του, Catherine, φανερώνει μια στροφή προς μια πιο παραδοσιακή εκπαιδευτική οδό. Όπως σημειώνει η Melanie Sanderson, διευθύνουσα συντάκτρια του Good Schools Guide: «Οι γονείς του, έχοντας μια ασύγκριτη ποικιλία σχολείων στη διάθεσή τους, κατέληξαν στο ότι το Eton προσφέρει την καλύτερη προετοιμασία για τη ζωή ενός σύγχρονου εργαζόμενου μέλους της βασιλικής οικογένειας».

Το περιβάλλον του Eton

Το Eton λειτουργεί ως οικοτροφείο, διαθέτοντας 25 οικίες (boarding houses) με περίπου 55 μαθητές την καθεμία, υπό την επίβλεψη έμπειρου προσωπικού. Το κόστος των διδάκτρων αγγίζει τις £63.000 ετησίως, ενώ το σχολείο φημίζεται για τις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις του και τον συνδυασμό της αρχαίας παράδοσης με μια προοδευτική εκπαιδευτική προσέγγιση.

Οι κοινωνικές αντιδράσεις

Η ανακοίνωση, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε έντονο διάλογο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι πολιτικοί άσκησαν κριτική, διερωτώμενοι γιατί ο μελλοντικός βασιλιάς δεν επιλέγει ένα δημόσιο σχολείο. Αντίθετα, υποστηρικτές της απόφασης τόνισαν πως οι ανάγκες ασφαλείας για έναν από τους πιο διάσημους 13χρονους στον κόσμο καθιστούν τα δημόσια σχολεία ανεπαρκή για τη διασφάλιση της σωματικής του ακεραιότητας.

Ο πρίγκιπας George, ο οποίος είναι δεύτερος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, εισάγεται σταδιακά σε δημόσια καθήκοντα, ενώ πρόσφατα συνοδεύει συχνά τους γονείς του σε επίσημες εκδηλώσεις, όπως η πρόσφατη τελετή Trooping the Colour.